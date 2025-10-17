In Vivo毒性学 市場調査レポート - 世界市場規模、シェア、傾向の見通し、2025－2035年
SDKI Analytics（本社：東京都渋谷区）は、このたび、2025年10月15に「In Vivo毒性学市場調査レポート：2025－2035年の市場規模、シェア、傾向の予測」を発表しました。In Vivo毒性学に関する市場調査レポートには、統計的及び分析的アプローチを使用した予測評価が含まれています。この調査レポートでは、一次及び二次調査方法を使用して分析された主要な業界洞察を通じて将来の傾向を理解できるようにすることで、主要な市場傾向を読者に説明しています。
In Vivo毒性学市場の概要
In Vivo毒性学市場に関する当社の調査レポートによると、In Vivo毒性学市場規模は 2035 年に約 98. 6億米ドルに達すると予想されています。さらに、2024 年の In Vivo毒性学市場規模は約 59. 4億米ドルとなっています。In Vivo毒性学 に関する市場調査レポートでは、市場は 2025－2035 年の予測期間中に約 4.92% の CAGR で成長するとも述べられています。
SDKI Analyticsの専門家によると、In Vivo毒性学市場シェアの拡大は、生物製剤及び先進治療医薬品の複雑性の高まりによるものであり、専門的なin vivo試験の需要が拡大すると見込まれています。
医薬品パイプラインが生物製剤、細胞・遺伝子治療、その他のATMP（薬物治療薬）へと移行していることから、専門的なIn Vivo毒性学の需要が高まると予想されます。さらに、当社の調査レポートでは、ATMP特有の非臨床的期待と、追加の免疫学的評価項目、長期安全性エンドポイント、及び生体内分布を明確にするFDAガイダンスを特定しています。したがって、パイプライン構造の変化は、GLP準拠のIn Vivo毒性学に対するより価値の高い需要を喚起すると期待されます。
In Vivo毒性学に関する詳細な市場調査報告書は以下のリンクから入手できます: https://www.sdki.jp/reports/in-vivo-toxicology-market/109388
In Vivo毒性学に関する市場調査では、政府による化学物質安全性及び研究開発資金の拠出義務により、市場シェアが拡大し、生体内試験のベースライン需要が維持されることも明らかになりました。
例えば、EU REACH規則などの厳格な枠組みでは、多くの登録において有害性及び暴露データが求められており、動物実験を段階的に廃止するロードマップの策定が求められています。さらに、ECHA（ヨーロッパ化学物質庁）とヨーロッパ委員会は引き続き動物データの提出を求めており、多くの申請書類において生体内試験の義務化が維持されています。政府の義務と研究支援プログラムにより、複数の分野において、安全性及び研究に関する生体内試験が継続的に、裁量にとらわれない量で実施されることが期待されます。
しかし、ヒトに対する予測精度の限界が、今後数年間の市場成長を抑制すると予想されます。生体内毒性学において不可欠であるにもかかわらず、動物モデルは必ずしもヒトの生物学的反応を模倣するのに適しているとは限らず、前臨床結果と臨床結果の間にトランスレーショナルギャップが生じます。免疫薬力学的変動、遺伝的変動、さらには代謝の違いによって、安全性または有効性に関する偽陽性または偽陰性のデータがもたらされる可能性があります。この弱点は、予測精度を低下させ、臨床試験における後期段階での薬剤の失敗の可能性を低下させます。
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000331983&id=bodyimage1】
In Vivo毒性学市場セグメンテーションの傾向分析
In Vivo毒性学市場の見通しには、この市場に関連するさまざまなセグメントの詳細な分析が含まれています。当社の専門家によると、In Vivo毒性学 の市場調査は、テストタイプ別、アプリケーション別、製品タイプ別、エンドユーザー別と地域に分割されています。
In Vivo毒性学市場の概要
In Vivo毒性学市場に関する当社の調査レポートによると、In Vivo毒性学市場規模は 2035 年に約 98. 6億米ドルに達すると予想されています。さらに、2024 年の In Vivo毒性学市場規模は約 59. 4億米ドルとなっています。In Vivo毒性学 に関する市場調査レポートでは、市場は 2025－2035 年の予測期間中に約 4.92% の CAGR で成長するとも述べられています。
SDKI Analyticsの専門家によると、In Vivo毒性学市場シェアの拡大は、生物製剤及び先進治療医薬品の複雑性の高まりによるものであり、専門的なin vivo試験の需要が拡大すると見込まれています。
医薬品パイプラインが生物製剤、細胞・遺伝子治療、その他のATMP（薬物治療薬）へと移行していることから、専門的なIn Vivo毒性学の需要が高まると予想されます。さらに、当社の調査レポートでは、ATMP特有の非臨床的期待と、追加の免疫学的評価項目、長期安全性エンドポイント、及び生体内分布を明確にするFDAガイダンスを特定しています。したがって、パイプライン構造の変化は、GLP準拠のIn Vivo毒性学に対するより価値の高い需要を喚起すると期待されます。
In Vivo毒性学に関する詳細な市場調査報告書は以下のリンクから入手できます: https://www.sdki.jp/reports/in-vivo-toxicology-market/109388
In Vivo毒性学に関する市場調査では、政府による化学物質安全性及び研究開発資金の拠出義務により、市場シェアが拡大し、生体内試験のベースライン需要が維持されることも明らかになりました。
例えば、EU REACH規則などの厳格な枠組みでは、多くの登録において有害性及び暴露データが求められており、動物実験を段階的に廃止するロードマップの策定が求められています。さらに、ECHA（ヨーロッパ化学物質庁）とヨーロッパ委員会は引き続き動物データの提出を求めており、多くの申請書類において生体内試験の義務化が維持されています。政府の義務と研究支援プログラムにより、複数の分野において、安全性及び研究に関する生体内試験が継続的に、裁量にとらわれない量で実施されることが期待されます。
しかし、ヒトに対する予測精度の限界が、今後数年間の市場成長を抑制すると予想されます。生体内毒性学において不可欠であるにもかかわらず、動物モデルは必ずしもヒトの生物学的反応を模倣するのに適しているとは限らず、前臨床結果と臨床結果の間にトランスレーショナルギャップが生じます。免疫薬力学的変動、遺伝的変動、さらには代謝の違いによって、安全性または有効性に関する偽陽性または偽陰性のデータがもたらされる可能性があります。この弱点は、予測精度を低下させ、臨床試験における後期段階での薬剤の失敗の可能性を低下させます。
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000331983&id=bodyimage1】
In Vivo毒性学市場セグメンテーションの傾向分析
In Vivo毒性学市場の見通しには、この市場に関連するさまざまなセグメントの詳細な分析が含まれています。当社の専門家によると、In Vivo毒性学 の市場調査は、テストタイプ別、アプリケーション別、製品タイプ別、エンドユーザー別と地域に分割されています。