「ELLE DECOR DESIGN WALK 2025」のトークセッションに働き方の変化に応えるオフィスデザインを探求する当社シニアコンサルタント・木下貴博が初登壇

2000年に始まったインテリアデザインのビッグイベントで、毎年10月中旬から11月初旬に東京を中心に開催されます。数多くのインテリアショップや家具ショップが参加し、インテリアの街・東京 青山を中心に、街全体がエル・デコカラーに染まります。