「ELLE DECOR DESIGN WALK 2025」のトークセッションに働き方の変化に応えるオフィスデザインを探求する当社シニアコンサルタント・木下貴博が初登壇
日 時：10月31日（金）12時～
出演者：俳優 遼河はるひ氏
エル・デコ日本版編集長 木熊太郎氏
三井デザインテック シニアコンサルタント 木下貴博
テーマ：「Designing the Future of Work Style
よりよいワークスタイルの実現に向けて」
三井デザインテック株式会社（本社：東京都中央区、代表取締役社長：村元 祐介）は、10月17日（金）から11月3日（月・祝）まで開催される「ELLE DECOR DESIGN WALK 2025」のオンライントークセッションにおいて、当社シニアコンサルタント 木下貴博の初登壇が決定しましたことをお知らせいたします。
本動画は10月31日（金）12時よりYouTubeのエル・デコ公式チャンネルにて公開予定です。「Designing the Future of Work Style よりよいワークスタイルの実現に向けて」をテーマに、俳優 遼河はるひ氏をゲストに迎え、三井デザインテックのシニアコンサルタント 木下貴博が自社オフィスのツアーを実施。さらにエル・デコ日本版編集長 木熊太郎氏を交えてデザインを通じたワークスタイルの変革の重要性について語り合います。
＜エル・デコ公式チャンネル＞
・YouTube：https://www.youtube.com/c/ELLEDECORJAPAN
https://digitalpr.jp/table_img/567/120437/120437_web_1.png
2000年に始まったインテリアデザインのビッグイベントで、毎年10月中旬から11月初旬に東京を中心に開催されます。数多くのインテリアショップや家具ショップが参加し、インテリアの街・東京 青山を中心に、街全体がエル・デコカラーに染まります。
開催期間：10/17（金）-11/3（月・祝）
URL：designwalk.elle.co.jp
◆三井デザインテック株式会社とは
三井デザインテックは、オフィス・ホテル・商業施設・医療施設等の内装企画・デザイン・設計・施工等のスペースデザイン事業と、マンションや戸建住宅のリフォーム・インテリアコーディネート・商品販売、マンション共用部改修まで、住まいに関わる多彩なライフスタイル事業を展開。多様化・ボーダレス化する暮らしや働き方のニーズに対し、住宅・オフィス・ホテルなどさまざまな領域をクロスオーバーした空間づくりで培った「デザイン力」を基軸に、お客様に「心地よい、満足できる空間」を提供しております。最新情報はオフィシャルサイトをご覧ください。
https://www.mitsui-designtec.co.jp/
https://digitalpr.jp/table_img/567/120437/120437_web_2.png
