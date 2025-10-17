こちらは、「Digital PR Platform」より提供された企業や団体等のプレスリリースを原文のまま掲載しております。内容と削除・修正等のお問い合わせは、「Digital PR Platform」までご連絡をお願い致します。
調布市制施行７０周年記念企画！調布市の７０年のあゆみを収めた記念乗車券の販売と記念ヘッドマークを掲出した列車を運行します！
～式典開催にあわせた「ekinote」連携施策や京王トレインポイント施策なども実施～
京王電鉄株式会社（本社：東京都多摩市、取締役社長：都村 智史）では、調布市制施行７０周年を記念して、１０月２６日（日）から「調布市制施行７０周年記念乗車券」（以下、本記念乗車券）の発売および記念ヘッドマークを掲出した列車を運行します。
本記念乗車券は、１０月２６日（日）に開催される「市制施行７０周年記念式典」（以下、「式典」）に合わせて販売するもので、調布市制施行７０周年のキービジュアルを活用したデザインとなっています。また、京王８０００系の車両に７０周年記念ロゴをデザインした記念ヘッドマークを取り付けて期間限定で運行します。
また、式典開催当日には調布市役所前庭で開催される「Chofu 70th Anniversary FES」（以下、本イベント）にて、「ekinote」アプリをダウンロードおよびユーザー登録していただいた方先着５００名様に、本イベントに出店している店舗ブースで当日使える２００円引き券をお渡しするほか、調布市主催のファーマーズマーケットイベント「マルシェドゥ調布」の開催に合わせて、１０月２５日（土）・２６日（日）の対象時間帯に調布駅改札を定期外出場した京王トレインポイント会員を対象に１００ポイント付与するキャンペーンを実施します。
【本件のポイント】
①調布市制施行７０周年を記念し、１０月２６日（日）から「記念乗車券」を１，０００セット限定販売。１セット１，０００円（税込み）で、調布駅をはじめとする調布市内９駅で取り扱い。
②京王８０００系車両１編成に記念ヘッドマークを掲出して運行。
③式典開催に合わせた「ekinote」との連動企画やトリエ京王調布Ｃ館北側「てつみち」やＢ館周辺で開催する調布市主催「マルシェドゥ調布」に合わせた京王トレインポイント施策なども実施。
１．「調布市制施行７０周年記念乗車券」の発売について
（１）名 称
「調布市制施行７０周年記念乗車券」
（２）仕 様
京王線・井の頭線一日乗車券 大人１枚
Ａ４サイズ二つ折りオリジナル台紙付属
（３）発売金額・発売数
１，０００円（税込み） 限定１，０００セット
※お一人さま１会計２セットまで
（４）発売開始日時・発売場所
発売開始日時：１０月２６日（日）初電から
発売場所：仙川駅・つつじヶ丘駅・柴崎駅・国領駅・布田駅・調布駅・西調布駅・飛田給駅・
京王多摩川駅（調布市内９駅）
（５）注意事項
乗車券の有効期限は２０２５年１０月２６日（日）～２０２６年３月３１日（火）となり、利用当日に限り、京王線と井の頭線全線を何度でも乗り降りできます。
２．記念ヘッドマーク付き列車の運行について
（１）概要
調布市民の皆さまの投票で決定した、市制施行７０周年記念ロゴをメインに据えたデザインのヘッドマークを車両に掲出して運行します。
（２）掲出車両
８０００系１編成
（３）運行期間
１０月２０日（月）～１１月２０日（木）
※運行の都合等により、予告なく終了となる場合がございます。
（４）運行区間
京王線全線
※車両の都合により走行しない日があります。
３．「Chofu 70th Anniversary FES」への京王電鉄ブース出店について
（１）概要
「市制施行７０周年記念式典」開催に合わせて、調布市役所前庭で開催される「Chofu 70th Anniversary FES」に京王電鉄のブースを出店します。
（２）出店日時
１０月２６日（日） １１：００～１６：００
（３）ブース出店内容
「ekinote」アプリをダウンロードおよびユーザー登録をした方先着５００名様を対象に、「シウナススイーツ」や「千代富清風堂」などの出店ブースで当日使える２００円引き券をお渡しします。
※お一人様につき１回限り
（４）対象ブース
・シウナススイーツ
・だるチャンのおうち
・めじろ作業所
・真光書店
・千代富清風堂
・木島平村産そば
本件に関するお問合わせ先
京王電鉄 広報部 TEL.０４２－３３７－３１０６ Mail：koho.pub@keio.co.jp
≪乗車券デザイン≫
≪割引券デザイン≫
