調布市制施行７０周年記念企画！調布市の７０年のあゆみを収めた記念乗車券の販売と記念ヘッドマークを掲出した列車を運行します！