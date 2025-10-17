株式会社ブリーチ

インターネット上には、様々な企業に対するリアルな声、つまり「評判」が飛び交っています。株式会社ブリーチは、そうした声にも真摯に向き合いながら、デジタルマーケティングの世界に新たな価値を提供し続けている企業です。私たちは、「世界を照らす。」という経営理念のもと、まだ世に普及していない魅力ある商品やサービスに光を当て、豊かな社会の創造に貢献することを目指しています。





ブリーチが展開するのは、従来の常識を覆す「シェアリング型統合マーケティング事業」です。この事業の最大の特徴は、初期費用を一切いただかず、マーケティング施策にかかる費用を全て自社で負担する点にあります。お客様から報酬をいただくのは、実際に新規ユーザー獲得や売上グロースといった「結果が出た後」に、その成果に応じたレベニューシェアとしてです。





このユニークなビジネスモデルにより、顧客は多額の予算を事前に確保する必要がなく、またCPA（ユーザー獲得コスト）を事前に確定できるため、損益の見通しを立てやすくなります。特に、予算に限りがある中堅・中小企業のお客様でも、費用対効果を心配することなく、質の高いマーケティング支援を受けられるのが大きなメリットです。ブリーチは、この「Win-Win」の関係性を通じて、幅広いお客様の売上グロースに貢献しています。





ブリーチの「強み」と「成長の源泉」

ブリーチの急成長を支えるのは、単に画期的なビジネスモデルだけではありません。その根底には、徹底した企業文化と独自の仕組みが存在します。

再現性の高いヒット創出

ブリーチは、再現性高くヒット商材を生み出し続けています。その秘密は、まず1,000以上の豊富な商材パイプラインにあります。その中から、過去の膨大なデータに基づき、売上拡大余地が大きいと判断した商材を厳選。徹底したテストマーケティングを経て、確かなポテンシャルを見出した商材に対してのみ、本格的なマーケティング支援を行います。この厳格な選定プロセスが、ブリーチの「投資型ビジネスモデル」を支え、高い成功確率を維持しているのです。

徹底した内製化と高速PDCA

ブリーチのもう一つの強みは、マーケティング支援に必要な機能を全て「完全内製化」している点です。マーケティング戦略の構築から、広告クリエイティブの制作、そして広告運用まで、上流から下流まで一貫して自社内で行っています。これにより、社内に蓄積された大量のデータとノウハウが、組織全体の知見として共有され、個々のマーケターが常に最新のデータに基づいて判断を下せる環境を構築しています。





この内製化された体制こそが、高速PDCAを実現しています。市場の変化やユーザーの反応をリアルタイムで捉え、施策の成果を即座に分析。その結果を次のアクションに反映させるサイクルを迅速に回すことで、圧倒的な成果を生み出しています。

積極的な広告投資とリスクマネジメント

ブリーチは、自社の分析に基づき、広告投資の収益性を示すROAS（広告費用対効果）が高い局面では、自社判断で広告投資額を大胆に増やします。これにより、短期間で爆発的な売上を創出することが可能です。一方で、収益性が低下した場合は、即座に投資額を調整し、損失を最小限に抑えるという徹底したリスクマネジメントを行っています。この柔軟かつ迅速な投資判断が、ブリーチの持続的な成長を可能にしています。

競合優位性と急成長の実績

ブリーチのレベニューシェア型ビジネスモデルは、従来のマーケティング支援会社とは根本的に異なるものであると考えており、これはブリーチが持つ「参入障壁の高さ」を示しています。





この参入障壁を築いているのは、長年蓄積された独自データと、このビジネスモデルを完遂できる人材の育成ノウハウです。ブリーチは、数万件にも及ぶ過去の広告出稿データ、商材ごとの成功・失敗事例、費用対効果に関する膨大なデータを社内に蓄積しています。これらのデータは日々更新され、マーケターはこれを徹底的に分析し、次なる施策へと活かすことで、高い再現性でヒット商材を生み出し続けています。そして、この膨大なデータを分析し、実践的なマーケティング施策へと落とし込める「人材」を育成する独自のノウハウこそが、ブリーチの真の強みであり、他社が容易に模倣できない参入障壁となっているのです。ブリーチの「シェアリング型統合マーケティング事業」は、その独自のビジネスモデルと、長年培ってきたノウハウ、膨大なデータ、そしてそれらを活用できる優秀な人材の組み合わせにより、現在競合は存在しないと考えています。この独自性は、一部ではベンチャーキャピタルやプライベートエクイティファンドのビジネスモデルに類似しているとも評されるほどです。





こうした独自の強みを背景に、ブリーチは目覚ましい成長を遂げています。2025年6月期（通期連結）の売上高は171億円に登り、その成長スピードは留まることを知りません。この実績が、ブリーチがデジタルマーケティング業界において独自のポジションを確立している何よりの証拠です。





「社員が活躍する」職場環境の魅力

ブリーチの成長は、社員一人ひとりの活躍なくしては語れません。特に、多様性を尊重し、公平な機会を提供する職場環境は、社員のエンゲージメントを高め、そのパフォーマンスを最大限に引き出しています。

多様性と公平な機会

ブリーチでは、女性社員比率が47.3％と非常に高い水準にあります。これは、「性別に関係なく様々なことにチャレンジできる環境」を重視していることの表れです。社員の口コミからも、「実力のあるものは誰であっても登用される風土」が浸透していることがうかがえます。実際に、女性のリーダー職も多く、マネジメント層の1/3の割合の女性で構成されています。入社半年で大規模プロジェクトのリードを任された女性社員の事例もあり、性別や経験年数に関わらず、成果を出せば早期に責任あるポジションに就くことが可能です。これは、社員一人ひとりの能力と意欲を最大限に尊重するブリーチの企業文化が根付いている証拠です。

手厚い育成プログラム

社員の平均年齢は27.5歳と非常に若く、その9割が未経験採用です。ブリーチは、未経験者でもプロのマーケターとして早期に活躍できるよう、手厚い育成プログラムを整備しています。入社後約6ヶ月で収益に貢献できるようなカリキュラムが用意されており、新卒社員向けの研修制度も充実しています。





育成においては、上司や先輩との定期的な面談を通じて、個人の成長をきめ細かくサポートします。目標設定と振り返りを徹底することで、社員は自身の課題を明確にし、着実にスキルアップを図ることができます。また、自己啓発を支援する制度も充実しており、書籍購入補助など、社員が自律的に学び、成長できる環境が提供されています。

働きがいと成長の実感

ブリーチの社員は、自身の仕事がお客様のビジネスに直接影響を与えることに大きな働きがいを感じています。クライアントの売上成長に直接貢献できるため、「自分の仕事がブランドづくりにダイレクトに影響する」「提案した施策でクライアントの利益拡大につながった時の達成感は半端ではない」といった声が多数上がっています。





若手にも大きな裁量を与え、挑戦を後押しする文化があるため、社員は日々の業務を通じて自身の成長を強く実感しています。特に、月間数千万円規模の広告予算を任され、その運用結果がダイレクトに売上につながるという経験は、他社ではなかなか得られない貴重な成長機会です。

充実した福利厚生とオフィス環境

社員が健康で快適に、そして集中して仕事に取り組めるよう、ブリーチは充実した福利厚生とオフィス環境を整備しています。オフィスは中目黒駅から徒歩1分とアクセス抜群の好立地。健康促進のために、歯科クリーニングやジム代の補助制度だけでなく、水・コーヒー・ヨーグルト飲料・軽食は無料、ランチでは炊き立ての白ご飯とお味噌汁やふりかけも無料で利用できます。さらに、栄養バランスに配慮した冷凍おかずプレートも格安で利用できるという充実ぶりです。





執務環境においても、社員が最大限のパフォーマンスを発揮できるよう細部にまでこだわっています。集中して仕事ができる防音スペースや会議室、一人あたり複数台のモニターを完備するなど、労働生産性を高めるための工夫が随所に凝らされています。さらに、オフィス近辺に住む社員には家賃補助制度が適用され、社員の生活をサポートしています。

活発な社内コミュニケーションとワークライフバランス

ブリーチでは、社員間のコミュニケーションを活発化させるため、様々な社内イベントを定期的に開催しています。新入社員の相互理解を深めるための「自己紹介」、部署を越えた交流を促す「ウェルカムランチ」や「全社飲み会」、共通の趣味を持つメンバーが集まる「部活動・サークル」、チームビルディングのための「合宿」や「社員旅行」など、多岐にわたる取り組みが行われています。これらのイベントを通じて、社内には風通しの良い組織風土が醸成され、社員間の連携がスムーズに行われています。





ワークライフバランスについても、社員の声を尊重しています。完全週休2日制で、夏季休暇や年末年始休暇も取得可能です。定時は10時～19時で、業務の最適化が進むと、残業時間も月20時間程度と負担が少ないと感じる社員も多くいます。長時間労働が成果に直結する仕事ではないことから、何時間働くかよりも時間あたりのアウトプットが生み出す成果（生産性）を重視しております。何よりもクライアントワークではないことから突発的な残業が発生しづらく「今日は予定があるから早く帰る、今日はアウトプット出し切るまでやり切る」といった、自身の業務管理によってスケジュールを遂行できる点が社内メンバーから好評です。有給休暇も取得しやすい環境であり、社員が私生活も充実させながら、長期的に活躍できる体制を整えています。





今後の展望と社員への投資

ブリーチは、現在の成功に満足することなく、常に未来を見据え、さらなる成長に向けて積極的に投資を行っています。

事業拡大

ブリーチは、既存の化粧品、日用品、機能性表示食品といったジャンルの深掘りを前提としつつ、新規ジャンルの開拓にも力を入れています。美容サロン、金融サービス、オンライン診療、人材紹介など、多岐にわたる分野への展開を進めています。また、広告媒体についても、LINE、Yahoo!、SmartNews、X（旧Twitter）といった主要媒体に加え、TikTokやMetaといった新しい媒体の開拓、そして動画広告のさらなる強化など、マーケティング手法の拡大にも積極的に投資しています。これにより、事業の多角化と収益基盤の強化を図っています。

人材への継続投資

ブリーチの成長の最重要項目は、やはり人材です。特にマーケターの採用と育成には継続的に力を入れており、新卒採用に注力することで、未経験者を早期に戦力化するノウハウをさらに強化しています。社員がライフステージの変化を迎えても長く活躍できるよう、各種制度の整備も進めており、社員一人ひとりのキャリアを長期的にサポートしていきます。

テクノロジー活用

ブリーチは、最新テクノロジーの活用にも積極的です。広告運用効率化のためのトレーディングツールの開発を進めており、業務の効率化とパフォーマンス向上を図っています。さらに、生成AIを活用した広告制作にも既に着手しており、クリエイティブ制作の工数削減や、広告運用の一層の自動化を目指しています。IT投資を積極的に行うことで、マーケティングの未来を切り拓き、競合優位性をさらに高めていきます。





まとめ：社員の声が織りなすブリーチの未来

株式会社ブリーチは、初期費用不要の「シェアリング型統合マーケティング事業」という独自モデルで急成長を遂げています。その成功の背景には、徹底した内製化による圧倒的なマーケティング力、そして社員一人ひとりの挑戦を後押しする企業文化があります。特に、女性社員が高い比率を占め、性別に関わらず実力に応じたキャリアアップが可能な公平な環境は、ブリーチの大きな魅力の一つです。





「お客様の売上グロース＝当社の業績拡大」というWin-Winの関係を追求するビジネスモデルは、社員に大きなやりがいをもたらし、自身の仕事が社会に貢献している実感を育んでいます。充実した福利厚生や活発な社内コミュニケーションは、社員が最大限のパフォーマンスを発揮できる環境を支え、成長への投資は、彼らの可能性をさらに広げています。





オンライン上の様々な声にも真摯に向き合い、常に進化し続けるブリーチ。これからも、新規事業の開拓、テクノロジー活用、そして何よりも社員への投資を通じて、「世界を照らす」という経営理念の実現に向けて、挑戦を続けていくでしょう。社員一人ひとりの成長と活躍が、ブリーチ、そして社会の未来を明るく照らしていきます。