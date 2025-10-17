株式会社ブリーチ

株式会社ブリーチは、「世界を照らす。」という経営理念のもと、従来の常識を覆す「シェアリング型統合マーケティング事業」を展開しています。この独自のビジネスモデルは、お客様と売上をシェアする「レベニューシェア型」の報酬体系を核とし、多額の予算確保が難しい企業でも質の高いデジタルマーケティング支援を受けられるように設計されています。ブリーチは、まだ世に知られていない魅力的な商品やサービスに光を当て、輝かせることで、より豊かな社会の創造に貢献することを目指しています。





新しいサービスモデル「レベニューシェア型」の仕組みとメリット

ブリーチの提供する「シェアリング型統合マーケティング事業」の最大の特徴は、お客様との「Win-Win」の関係性を徹底的に追求するビジネスモデルにあります。





一般的なマーケティング支援では、初期費用や月額費用が発生し、成果の有無にかかわらず費用を支払うのが通例です。しかし、ブリーチでは初期費用を一切いただきません。マーケティング施策の実行にかかる費用は、全てブリーチが負担します。お客様から報酬をいただくのは、実際に新規ユーザーの獲得や売上グロースといった「結果が出た後」です。その成果に応じてレベニューシェアという形で報酬をいただくため、お客様は多額の予算を事前に確保する必要がありません。





このモデルのもう一つの大きなメリットは、新規ユーザー獲得コスト（CPA）を事前に確定できる点にあります。お客様は、どれくらいの成果が出ればどれくらいの費用が発生するのかを明確に把握できるため、損益の見通しを立てやすく、安心してマーケティング投資を行うことができます。





特に、予算に限りがある中堅・中小企業にとっては、このレベニューシェア型モデルは大きな福音となります。通常、潤沢な予算がなければ効果的なマーケティング施策を打つことは難しいとされていますが、ブリーチのモデルならば、費用対効果を心配することなく、質の高いマーケティング支援を受けることが可能です。ブリーチは、このユニークなビジネスモデルを通じて、幅広い顧客の売上グロースに貢献し、マーケティングにおけるDX（デジタルトランスフォーメーション）を推進しています。





ブリーチの圧倒的な「マーケティング力」と「独自性」

ブリーチの成長を支えるのは、レベニューシェア型という画期的なビジネスモデルだけではありません。その裏側には、圧倒的なマーケティング力と、他社には真似できない独自性が強固な基盤として存在します。





ブリーチは、お客様の売上を自社の売上と捉え、売れる可能性のある商材には積極的に「投資型ビジネスモデル」として大規模な広告投資を行います。これは、数千件以上の豊富な商材パイプラインの中から、独自データに基づいた厳格な商材選定プロセス（テストマーケティングを含む）を経て、ヒットするポテンシャルを秘めた商材を確実に見つけ出す自信があるからこそ可能な戦略です。





実際に、ブリーチは「コア商材」（月間売上高1,000万円以上）や「Aランク商材」（月間売上高1億円以上）といった収益の柱となる商材を、高い再現性で生み出し続けています。これは、これまでの広告出稿で得られた膨大なデータと、それを徹底的に分析し、次なる施策に活かす知見が社内に蓄積されている証です。





その強力なマーケティング力の源泉となっているのが、マーケティング機能の「完全内製化」です。戦略構築から広告クリエイティブ制作、広告運用、そして効果検証に至るまで、マーケティングの上流から下流まで全てを自社内で一貫して行っています。これにより、社内に大量のデータとノウハウが蓄積され、高速かつ大量のPDCAサイクルを回すことが可能になっています。常に市場の変化やユーザーの反応を捉え、最適な施策を即座に実行できる体制が、ブリーチの圧倒的な成果へと繋がっているのです。





また、LINE、Yahoo!、TikTok、SmartNews、X（旧Twitter）といった主要な広告媒体との強固なパートナーシップも、効果的な広告出稿を可能にする重要な要素です。最新の媒体情報や成功事例をいち早くキャッチアップし、お客様の商材に最適な広告戦略を立案・実行することで、売上最大化に貢献しています。





競合他社が容易に追随できないブリーチの「参入障壁の高さ」は、大きく「データ」と「人材」の二つの側面から説明できます。





データの側面では、過去の1,000件以上に及ぶ広告出稿データ、商材ごとのターゲット層や訴求軸、費用対効果に関する詳細なデータが社内に集約されています。これにより、ブリーチのマーケターは、この膨大なデータを徹底的に分析し、成功事例や失敗事例から学び、次に打つべき施策を高い精度で予測・実行することができます。これは、データがなければ再現性の確保が難しいマーケティングの世界において、ブリーチが安定的に成果を出し続けられる大きな理由となっています。





そして人材の側面です。ブリーチは、この大量のデータを分析し、実践的なマーケティング施策へと落とし込むことができる「グロースハッカー」を自社で育成しています。未経験者でも6ヶ月程度で戦力となる独自の育成プログラムを構築しており、日々のOJTを通じて実践的なスキルを習得しています。常に最新のデータと向き合い、仮説検証を繰り返すことで、あらゆる商材を成功に導く「最強のマーケティング集団」であり続けています。このデータ活用能力と、それを最大限に引き出す人材育成力が、ブリーチの揺るぎない競争優位性を確立しているのです。





成長戦略と今後の展望

ブリーチは、既存事業の強化に加えて、積極的な成長戦略を描いています。





まず、商材ポートフォリオの拡大です。これまで培ってきた化粧品、日用品、機能性表示食品などの既存ジャンルでの成功ノウハウを深掘りしつつ、今後は美容サロン、金融サービス、オンライン診療、人材紹介といった新規ジャンルへも積極的に展開していきます。これらの新規ジャンルにおいても、潜在的な需要を持つ層に響くマーケティング手法を横展開することで、新たな売上グロースを実現していきます。





また、マーケティング手法の拡大にも注力しています。テキスト広告や静止画広告だけでなく、顧客の購買行動に大きな影響を与える動画広告のさらなる活用など、多角的なアプローチでマーケティング効果の最大化を図ります。





さらに、2025年3月には100％子会社である株式会社オーラムテックを設立し、「魅力ある商材」を持っているが販売ノウハウのない会社に対しても物流管理・販路開拓・モール運営などの「売れる仕組み」を提供することが可能になりました。これにより、当社グループで商品コンセプト設計から販売インフラ構築まで、上流から下流まで一貫した支援を提供することで、「魅力ある商材」の価値を最大化させていきます。





事業成長の源泉となるのは、やはり人材です。ブリーチは、マーケターの採用・育成を強化しており、新卒や未経験者を中心に採用を進め、独自の育成プログラムを通じて、早期に実践で活躍できる人材を育成しています。平均年齢27.5歳という若い組織でありながら、マネジメント層にも女性が約1/3を占めるなど、性別や経験年数に関わらず成果を出せば早期に昇進できるフラットなキャリアパスが用意されています。入社1年でリーダーに昇格する事例もあり、社員一人ひとりが早期から月間数千万円規模の広告予算の裁量を持つことができるなど、圧倒的な成長の機会を提供しています。失敗を恐れず、トライ＆エラーを繰り返すことを奨励する文化が根付いており、個々の成長を強力にサポートしています。





さらに、M&Aの検討も積極的に進めています。マーケティング関連企業やメーカーとのM&A・提携を通じて、非連続的な成長を実現し、既存事業のバリューチェーン強化や、自社ブランドとしてのメーカー事業展開など、多様な事業の選択肢を持つ企業への進化を目指しています。





直近の業績においても、売上高は急成長を遂げており、先行投資による一時的な利益の変動はありつつも、長期的な成長へのコミットメントを強く示しています。これは、ブリーチのビジネスモデルとマーケティング戦略が着実に成果を生み出していることの証明と言えるでしょう。





まとめ：社会と顧客の「光」となる存在へ

株式会社ブリーチのレベニューシェア型統合マーケティングモデルは、日本国内に眠るまだ「日の目を見ていない」魅力的な商品やサービスに光を当て、顧客と共に成長していくという強い決意の表れです。





代表の大平啓介は、東京証券取引所グロース市場へのIPOを「通過点」と捉えています。彼が目指すのは、マーケティングの原理を極め、あらゆる商品を成功に導く「最強のマーケティング集団」であり続けることです。そして、そのマーケティングのイノベーションを生涯かけて達成し、社会全体をより豊かにしていくことです。





ブリーチは、単なるマーケティング支援企業に留まらず、お客様の事業をグロースさせ、ひいては社会を「照らす」存在として、これからも挑戦を続けていきます。そして、より多くの企業が持続的に成長できる未来を創造し、「世界を照らす。」という理念を体現し続けていくでしょう。