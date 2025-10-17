【キャンペーン】累計応募3,000件！あなたの写真がカレンダーに!?「#モンターナカレンダープロジェクト 2026」結果発表

株式会社ハック

株式会社ハック（本社：大阪府東大阪市、代表取締役：有山哲也）が運営する、アウトドアブランド「Montagna（モンターナ）」は、アウトドアの魅力を広く発信する取り組みとして、今回で4回目を迎える、SNS参加型のフォトコンテスト「#モンターナカレンダープロジェクト 2026」を実施しました。風景や子供、愛犬の写真など、アウトドアだけではなく幅広いジャンルの写真を2024年12月2日から2025年9月30日に募集しました。

毎月のMVPに選ばれると豪華景品と2026年カレンダーへの写真を掲載＆プレゼント。更に、全ての応募期間終了後に選考される協賛社賞をW受賞するチャンス！

豪華景品は誰の手に!?各月を代表する月間MVPと協賛社賞（グランプリ）の結果を発表します。

第4回を迎える「モンターナカレンダープロジェクト」

これまでの総応募件数は約2,000件！

人気のサウナグッズや便利な調理家電、人気のアウトドア用ヒーターや室内用焚火台など

アウトドアから日常まで便利に使える景品がラインナップされた第4回！

みなさんの思い出に残るカレンダーを作りませんか？



2024年12月2日から2025年9月30日まで、毎月、アウトドアに関連する写真をSNSで募集。

審査員「Juro Sakamoto」氏が毎月カレンダーに採用する写真を決定。

毎月の月間MVPに選ばれると豪華景品やAmazonギフト券など総額2万円相当をプレゼント。

更に、協賛社賞に選ばれると景品W受賞のチャンス!!総額25万円以上の豪華景品を手に入れよう。



■月間MVP＆グランプリ入賞作品(協賛社賞)

▽4月：フリッカーファイヤー賞 Photo by ytmkt_camp

フリッカーファイヤー（丸型・ブラック）

▽5月：GORELAX(ごリラックス)賞 Photo by bibi.hiro

ロッカーキー風カラビナ（木目）・ととのいスリムバスタオル（アクアブルー）・サ活BOX（ブラック）

▽6月：COCO SAUNA賞 TAKEO賞 Photo by uko0928

タガメサイダー・虫入り琥珀キャンディ（ミールワーム/トノサマバッタ/フタホシコオロギ）サウナハット（ココアブラウン/スモークネイビー）

▽7月：FORE WINDS賞・ピーコック魔法瓶賞 Photo by hcm.camp

OUTDOOR HEATERコンパクトグリル鍋

▽8月：Montagna賞 Photo by tentoumushimama0402

組立式マルチドームテント・マミーシュラフ

■審査員

@sakamoto0928(Instagram)

審査員ゼクシィフェスタをはじめ、複数の写真展受賞歴を持つカメラマン

Juro Sakamoto氏が毎月カレンダーに採用する写真を決定。

若くも数々の経歴を持つ最高の瞬間を切り抜くプロフェッショナル。

■Montagnaとは

■会社概要

会社名：株式会社ハック

所在地：〒578-0984 大阪府東大阪市菱江5-9-10

代表者：有山 哲也

設立：平成12年7月

URL：http://www.hac72.com/mainsite/

Twitter：https://twitter.com/HacCoLtd

事業内容：

1.玩具・生活雑貨用品の企画・製造・販売

2.アウトドア用品の企画・製造・販売

3.OEM商品等の企画、製造

本リリースに関するお問い合わせ先

会社名：株式会社ハック アウトドア事業部

所在地：〒578-0984 大阪府東大阪市菱江5-9-10

担当：広報部 立花

URL：https://montagna.co.jp/contact

E-Mail：info_pr@hac72.com