六甲山アスレチックパークGREENIA（グリーニア） 一部エリア（ワンダーヤマンボーエリア）が今シーズンで営業終了【最終営業日：11月16日（日）】

六甲山観光株式会社（本社：神戸市灘区、社長：妹尾昭孝）が運営する日本最大※のアスレチック施設、六甲山アスレチックパークGREENIA（グリーニア）は、「山、空、水辺。すべてが舞台の冒険王国。」をキャッチコピーに、全8エリア・合計203ポイントのアスレチックを有しています。人気動画クリエイター「フィッシャーズ」が監修する5エリア（計155ポイント）のアスレチックには、子どもから大人まで夢中になれる遊具が満載です。

グリーニアの一部エリア「ワンダーヤマンボーエリア（フィールドアスレチック）」を今シーズンをもってエリアクローズいたします。このエリアは1978年より「六甲山フィールド・アスレチック」の名称で運営してまいりましたが、老朽化が進んだため抜本的に運営を見直すことといたしました。最終営業日は2025年11月16日（日）です。

開業から数えて47年にわたり多くのお客様にご愛顧いただいた感謝を込めて、最後の約1か月（10月18日（土）～11月16日（日）は、お客様との思い出の共有を目的とした「#さよならヤマンボー」SNS投稿キャンペーンを実施し、投稿提示でワンダーヤマンボーに設置のガチャに挑戦いただけます。

※屋外アスレチック施設の中で日本最大

○調査対象：日本全国にある屋外アスレチック施設183施設

○調査手法：施設運営者への電話による聞き取り調査

○調査時期：2025年2月6日～2月14日

○調査機関：株式会社マーケティング・リサーチ・サービス

1.ワンダーヤマンボー（旧・六甲山フィールド・アスレチック）の歩み

・1978年4月28日：六甲山フィールド・アスレチック開業

・2021年4月3日：

六甲山カンツリーハウスと統合し、六甲山アスレチックパークGREENIA ワンダーヤマンボーエリアとして運営開始

・2022年3月19日：

人気動画クリエイター「フィッシャーズ」監修で”秘密の森”をテーマにリニューアル

・エリア構成：40ポイント（1周の目安：約90分）

2.「＃さよならヤマンボー」 SNS投稿で回せるガチャキャンペーン開催

・開催期間：

2025年10月18日（土）～11月16日（日）

※GREENIA今期営業最終日まで

・実施時間：

ワンダーヤマンボー営業時間内（10：00～17：00）

※混雑時はお待ちいただく場合がございます。

※荒天・コンディション不良によりワンダーヤマンボーの営業が中止となる場合はキャンペーンも中止となります。

・開催場所：

六甲山アスレチックパークGREENIA 内「ワンダーヤマンボー」エリア入口

・参加対象：

キャンペーン期間中にGREENIA入場券を購入し、ワンダーヤマンボーにご入場いただいたお客様

・参加方法：

「#さよならヤマンボー」と「＃グリーニア」を付け、指定SNS（Instagram（フィード／ストーリーズ）、X、Facebook、TikTok）へ投稿。

・投稿内容：

（1）ワンダーヤマンボーで遊んでいる写真や動画

（2）ワンダーヤマンボーエリア入口のキャンペーン看板写真や動画

（3）ワンダーヤマンボーでの思い出テキスト のいずれか

・景品：

オリジナルグッズ、フィッシャーズコラボグッズ、ペア入場招待券 のいずれか。

・参加フロー：

（1）参加条件・投稿内容を満たす形で投稿 →（2）ワンダーヤマンボー入口スタッフに提示 →（3）専用メダル受取 →（4）ガチャ挑戦 →（5）景品獲得

※なくなり次第終了、空くじなし ※各日1人1回まで

ワンダーヤマンボー監修者 フィッシャーズ コメント

森での冒険を通じて「できた！」を積み重ねられる場所として、ワンダーヤマンボーを監修してきました。今シーズンでのクローズは名残惜しいですが、最後の季節を思い切り楽しんでもらえたら嬉しいです。初めての方も、お久しぶりの方も、このエリアでしか味わえない達成感と一体感を満喫してください。

（フィッシャーズ）

≪六甲山アスレチックパークGREENIA営業概要≫

■施設名 六甲山アスレチックパークGREENIA（グリーニア）

■所在地 〒657-0101 兵庫県神戸市灘区六甲山町北六甲4512-98

■営業期間 2025年3月22日（土）～11月16日（日）※冬季は六甲山スノーパークとして営業

■営業時間 10：00～17：00 ※16：30 最終受付

■休場日 木曜日

■利用料金

