もう広報に人件費はいらない。TRYANGLE&CO.と3FACEが共同開発・自動広報チーム「自動くん」が正式リリース

株式会社TRYANGLE＆CO.

株式会社TRYANGLE&CO.（本社：大阪府、代表取締役：黒木謙太）と株式会社3FACE（本社：東京都、代表取締役：山口明美）は、この度、企業の広報活動を完全に自動化するソリューション、自動広報チーム「自動くん」を共同開発し、2025年10月20日より提供を開始します。

「自動くん」は、日々のSNS更新リソース不足、MEO対策の困難さ、

そして広報担当者の人件費高騰といった企業様の課題を解決するために設計されました。

「もうSNS更新に人はいらない。」をコンセプトに、

サポートでも代行でもない、完全自動で動く“広報チーム”として、

顧客の接客と売上アップに集中できる環境を構築します。

【開発の背景と目的：広報リソース不足の解決】

昨今、集客のためにSNS、ブログ、Googleビジネスプロフィール（MEO）といった複数の媒体での情報発信が必須となっていますが、多くの中小企業や店舗において、

「毎日SNSを更新する時間がない」

「情報更新の継続が負担」

といったリソース不足が深刻な課題となっています。

本サービスは、両社の技術を結集し、これらの広報活動を人に依存せず、自動で安定した品質を維持しながら運用することを可能にし、広報活動の効率を大幅に向上させることを目的に共同開発されました。

【「自動くん」のサービス概要と特長】

「自動くん」は、業務効率化、広報活動効率化、コスト削減の3つのソリューションを提供し、ビジネスを次のレベルへ加速させます。

特長１.：SEO & MEOの統合強化による圧倒的な集客力

ブログ自動生成機能により、高品質な記事を365日自動で配信します。

また、Googleビジネスプロフィール（MEO）を毎日自動で更新することで、

検索表示・口コミ・予約数を大幅に改善します。

これにより、検索数540%増、予約数2.5倍という具体的な実績を上げています。

特長２.：最大6媒体へのSNS自動投稿と拡散力アップ

記事URLやキーワードから、要約文やハッシュタグを自動生成し、

X（旧Twitter）、Instagram、Threads、Facebook、Google MEO、WordPressブログの

最大6媒体へ同時投稿が可能です。

これにより、SNS運用の工数を大幅に削減し、SNS投稿時間を90％削減、幅広い層へ効率的にアプローチできます。

特長３.：年間約194万円のコスト削減を実現

人に依存しない完全自動化により、外注や人件費と比較して低コストでの運用が可能となり、

年間約194万円（人件費換算で90%以上の工数削減）のコスト削減効果をもたらします。

特長４.：多言語対応によるインバウンド集客への貢献

日本語と英語の同時出力をはじめ、英語以外の言語での出力も可能であり、外国人観光客や海外顧客の集客に効果的です。安定した集客基盤を構築し、インバウンド集客にも対応します。

【サービスプラン】

お客様のニーズに応じて、以下の2つのプランからお選びいただけます。

【導入フローと運用体制】

- 「自動くん」フルプラン：6媒体の投稿自動化、媒体自動更新、管理サポートをすべて含む包括的なプランです。- MEO自動化プラン：Googleビジネスプロフィールの自動更新とMEO投稿の自動化に特化したプランです。

導入は簡単、たった3STEPで運用開始できます。

- システムフォームへの必要事項入力- 投稿時間を設定- あとは完全自動で運用スタート

ITやマーケティングの専門知識は不要です。

初期設定は弊社がサポートし、最短1週間で運用を開始できます。

（MEO機能の申請には60日かかる場合があります）

【サービス利用料金】

「自動くん」はお客様の業種や運用形態、ご希望のオプション内容によって最適なプランをご提案いたします。

詳しいサービス料金はお問合せください。

【導入効果事例（お客様の声より）】

【他社サービスとの優位性】

お問合せはこちら :https://form.run/@hp-jidokun- サービス業の事例：「SNSの投稿を自動化したことで、情報発信の手間が大幅に減りました。従業員は接客に集中でき、予約数2.5倍・顧客満足度もアップしました」- エステサロンの事例：「SNSやブログの更新が自動化され、本業である施術に専念できるように。広告費も削減でき、年間約194万円のコスト削減につながり、経営が安定しました」

「自動くん」は、競合サービスと比較し、対応可能なSNS媒体の数（6媒体）、サムネの自動製作、毎日の投稿対応、そしてホットペッパーブログへの自動投稿/口コミ自動対応など、機能の網羅性と導入コストの低さにおいて優位性を持っています。

【今後の展望】

株式会社TRYANGLE&CO.と株式会社3FACEは、今後も両社の連携を強化し、

「自動くん」の機能改善・進化を継続してまいります。

特に、インバウンド需要の高まりに対応するため、多言語対応機能をさらに拡充し、

サロン・飲食・小売・製造業・士業など、集客や情報発信を必要とする全業種のビジネス成長をサポートし、新規市場開拓を支援してまいります。

2025 Beautyworld Japan Osakaにてデモ体験いただけます！

開催期間

2025年10月20日（月）ｰ22日（水）

時間：10:00 - 18:00(最終日は16：30まで)

会場：インテックス大阪 1-5, 6B号館

TRYANGLE&CO.ブース：3-G006

RED SHOT専用ブース：6B-F028

※当日は混雑が予想されますので、来場予約をおすすめいたします。

【会社概要】

来場予約はこちら :https://form.run/@tryangle-hpform-bwj-osaka

社名：株式会社TRYANGLE＆CO.

代表者：黒木 謙太

事業内容：化粧品・美容機器の製造・販売／サロンへのコンサルティング業務／OEM業務

公式サイト：https://tryangle-and-co.com/

社名：株式会社3FACE

代表者：山口 明美

事業内容：サロン経営／商品企画開発・ブランディング／各種セミナー主催

公式サイト：https://the3face.com/

【本件に関するお問い合わせ先】

株式会社TRYANGLE＆CO.

TEL：06-6210-1988

MAIL：info@tryangle-and-co.com

株式会社3FACE

MAIL：3face.co.ltd@gmail.com