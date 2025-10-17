【かっぱ寿司】自分好みにアレンジがたのしく選べる「トッピング」メニューに『たまごたっぷりタルタルソース（カップ）』税込110円が10/23(木)～期間限定で仲間入り！

カッパ・クリエイト株式会社

コロワイドグループのかっぱ寿司（カッパ・クリエイト(株) 本社：神奈川県横浜市、代表取締役社長：山角豪）は、2025年10月23日（木）～11月5日(水)の期間、トッピング専用商品として『たまごたっぷりタルタルソース（カップ）』を単品にて販売いたします。

この新トッピングは、たまごのコク深さとタルタルソースのまろやかさが絶妙に溶け合う、揚げ物系ネタとの相性抜群の一品です。口の中で広がる濃厚な味わいが、いつものメニューをワンランク上の美味しさへと引き上げてくれます。税込110円という手軽さも、気軽に試せる嬉しいポイントです。

かっぱ寿司では、お寿司やサイドメニューをもっと自由に、もっと自分らしく楽しんでいただけるよう、選べる「トッピング」メニューを展開しています。味の組み合わせは無限大。ひと手間加えるだけで、いつもの一皿が“自分だけの驚きの美味しさ”に生まれ変わります。

現在販売中のトッピングには、ザクザク食感と香ばしいラー油がクセになる『ザク旨ラー油オニオン』、まぐろや真鯛の繊細な旨みを引き立てるなめらかな『とろろ（カップ）』、いかや玉子とふんわり溶け合う、旨みたっぷりの『納豆（カップ）』など、素材の個性を活かしたラインアップが勢ぞろい。さらに、赤身にも白身にも絶妙にマッチする『店内仕込 新物うに醤油』もご用意しています。どれも税込110円～と、気軽に試せるのも魅力です。

初めての方には、ねば・コク・ザクの三拍子が揃った『トッピング3点セット』（税込220円）がおすすめ。シャリとネタに絶妙に絡み合う一皿で、トッピングの魅力を一度に味わえる贅沢なセットです。

まぐろやサーモンなどの定番ネタはもちろん、ラーメンやうどんといったサイドメニューにも自由にトッピングを組み合わせて、“自分だけの新しい美味しさ”を発見できるのが、かっぱ寿司の楽しみ方。味の冒険は無限に広がります。

週末の家族のお食事では、おこさまも大人も、「これ合うかも！」と試しながら盛り上がるカスタムメニューづくりが、食事をもっと楽しく、もっと笑顔に。自分流の組み合わせで、会話も弾むひとときをお届けします。

仕事帰りのちょい飲みには、ピリ辛系のトッピングをプラスして、お酒が進む“ちょい足し”の贅沢時間を。ひと口ごとに変化する味わいが、疲れた一日の締めくくりにぴったりです。

また、友達とのシェアタイムには、「これ、意外と合う！」と驚きの発見がある“追いネタ”探しで、会話が止まらないワクワク体験に。にぎりや軍艦、サイドメニューにのせて、オリジナルメニューを創る楽しさが広がります。

かっぱ寿司は、お食事の時間がもっと楽しくなるよう、これからも毎日のワクワクを皆様と一緒に積み重ねてまいります。

【選べるトッピング『たまごたっぷりタルタルソース（カップ）』商品概要】

・販売期間：10月23日(木)～11月5日(水)予定

・実施店舗：かっぱ寿司全店(一部改装中店舗は除く)

※天候・入荷状況・売れ行き等により、販売期間内でも品切れや販売終了の場合がございます。

※時期、店舗により価格は異なります。

※デリバリーでの販売は致しません。

※掲載写真はイメージです。

『たまごたっぷりタルタルソース（カップ）』110円（税込）

揚げ物メニューと相性抜群！たまごのまろやかさとタルタルのコクが、口の中で溶け合います。

●自分好みにアレンジがたのしい！トッピングメニュー各種

・販売期間：販売中

・実施店舗：かっぱ寿司全店(一部改装中店舗は除く)

※天候・入荷状況・売れ行き等により、販売期間内でも品切れや販売終了の場合がございます。

※時期、店舗により価格は異なります。

※デリバリーでの販売は致しません。

※掲載写真はイメージです。

注意 辛『トッピング3点セット』220円（税込）

ねば・コク・ザク食感！三種の旨みがシャリとネタに絶妙にマッチする一皿です。

注意 辛『ザク旨ラー油オニオン』110円（税込）

ザクザク食感と香ばしいラー油、オニオンの風味は、まぐろや肉ネタとの相性抜群です。

『とろろ（カップ）』110円（税込）

とろろのなめらかな風味が、まぐろや真鯛の繊細な素材の旨みを引き立てます。

『納豆（カップ）』110円（税込）

旨みたっぷりの納豆が、いかや玉子のやさしい味にふんわり溶け込みます。

店内仕込『店内仕込 新物うに醤油（カップ）』110円（税込）

濃厚なうに醤油がネタの旨みを引き立てる、赤身にも白身にもぴったりの味わい。

※10/23以降は、『店内仕込 うに醤油（カップ）』にて、メニュータイプB店舗限定で継続販売

リリース内画像素材：https://x.gd/lhh5b