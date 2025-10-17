「群馬県実証フィールド活用事業」地方自治体・観光協会・商工団体向けに「ドローンショーリアルセミナーin群馬」を開催！ドローンショーの裏話や少数機50機でのショーも実施予定！

■開催の背景

株式会社トラストクリエイティブコーポレーション

観光や地域イベントの新たな魅力づくりとして注目を集める「ドローンショー」。

近年では、花火の持つ伝統とドローンショーの持つ次世代の演出を融合させて、

地域資源の発信や観光誘致の手段として導入が進んでいます。

夜空を舞う数百機のドローンが描く光のアートは、SNSを通じた拡散効果も高く、

若年層からファミリー層まで幅広い層に「来訪動機」を生み出しています。

こうした新たな体験型コンテンツは、宿泊・飲食・交通など地域経済全体への波及効果も大きく、

地域ブランド力の向上と持続的な観光需要の創出につながる取り組みとして期待が高まっています。

本セミナーでは、実際のドローンショー運営事例をもとに、

導入コスト・経済効果の実績・自治体との連携モデルを具体的に紹介。

「地域に人を呼び込む新しい手法」としてのドローンショーの可能性を、

最新トレンドとともにお伝えします。

■セミナー概要

タイトル：ドローンショーが生み出す地域経済の新潮流 ～観光・イベントで人を呼び込む空のエンターテインメント～

開催日時：2025年11月4日（火）5日（水）16:30～18:30

会 場：群馬県北群馬郡榛東村「楽集センター」「しんとう総合グラウンド」

主 催：株式会社トラストクリエイティブコーポレーション

後 援：株式会社レッドクリフ

一般社団法人ドローン産業安全運用協会（DISOA）

対 象：自治体・観光協会・地域イベント企画担当者・商工団体など

参 加 費：無料（事前申込制）

申込方法：専用フォームよりお申し込みください。

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdlEt02WG2fdlms7UO1dj4AaKCTS5oNyJqnlVAN2cMFi9NJmQ/viewform

定 員：40名（定員になり次第締切）

■プログラム（予定）

■セミナー１部（16：30~17：30）

開催の挨拶

「ドローンショー概要」

・イベント施策としての効果のなど

・開催について（飛行場所・条件等）

・運営の裏話と自治体開催のドローンショー事例など

休憩15分（グラウンドへ移動）

「デモフライト」（17：45~17：55）

50機のドローンショーデモ

（終了後セミナー会場へ移動）

セミナー２部（18：00~18：30）

「ドローンショーの実施予算について」

「質疑応答・名刺交換」

■登壇者（予定）※都合により登壇者が変更になることもあります。

株式会社トラストクリエイティブコーポレーション 代表取締役 日野澤 秀一

株式会社レッドクリフ 取締役 山本和真

■お問い合わせ先

株式会社トラストクリエイティブコーポレーション

ドローンショー事業部 セミナー事務局

TEL：027-289-4211

MAIL：info@torakuri.com

URL：https://torakuri.com/

■会社概要

[表: https://prtimes.jp/data/corp/170033/table/4_1_3c466f67b36a7e9ed933c64d71c230bd.jpg?v=202510170228 ]