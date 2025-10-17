パラバドミントン選手団を日本に招へい～国際連携によるスポーツ支援事業～

ＫＮＴ-ＣＴホールディングス株式会社

近畿日本ツーリスト株式会社（本社：東京都新宿区、社長：永崎安基、以下 近畿日本ツーリスト）は、スポーツ庁が推進するスポーツ国際交流・協力事業Sport for Tomorrow（スポーツ・フォー・トゥモロー）（※）の一環として、2025年10月7日から11月10日まで、ウクライナ・ナイジェリア・バングラデシュのパラバドミントンの選手団を日本に招へいします。本事業は、紛争や災害など国内の情勢により自国内で十分な練習環境が確保できない海外アスリート等を日本に招へいし、練習環境の提供や国際大会への出場等を支援することを目的としています。

招へいされる選手団は、ウクライナ（選手３名、コーチ１名）、ナイジェリア（選手２名、コーチ１名）、バングラデシュ（選手２名、コーチ１名）で構成されており、日本国内での練習機会の創出、技術指導や大学・高校・中学・小学生との交流を通じて、技術向上と国際理解の促進を図ります。

【今後のお知らせ】

・10月17日（金） ウクライナ選手団による静岡市立城北小学校、静岡英和女学院中学校・高等学校への訪問・交流

・10月21日（火） ウクライナ選手団による日本福祉大学への訪問・交流

・10月23日（木） ウクライナ選手団による静岡県立科学技術高等学校への訪問・交流

・10月29日（水） ナイジェリア・バングラデシュ選手団による渋谷区立神宮前小学校への訪問・交流

・11月5日（水）～11月9日（日） JAPAN Para Badminton Internationalへの出場

※Sport for Tomorrowとは

スポーツ・フォー・トゥモロー（SFT）は、スポーツを通じた国際交流・協力を通じて、開発途上国をはじめとする世界のあらゆる世代の人々にスポーツの価値やオリンピック・パラリンピック・ムーブメントを広げることをめざした取組みです。SFTは、東京2020大会のスポーツ・レガシーを継承・発展させながら、これまでの取組みを通じて認識された国内外のスポーツや社会におけるニーズや課題に向き合い、官民連携によるスポーツを通じた国際交流・協力をさらに推進していきます。

