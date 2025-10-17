FABRIC TOKYO、日テレ・東京ヴェルディベレーザとコーポレートパートナー契約を締結
CUSTOM WEAR for ALLをビジョンに、カスタムオーダーのビジネスウェアブランドを展開しているFABRIC TOKYOは、WEリーグ「日テレ・東京ヴェルディベレーザ」とコーポレートパートナー契約を締結いたしました。
今後、コラボレーションアイテムや、選手出演のコンテンツ公開など、さまざま企画を実施予定です。
詳細については、特設サイトにて順次発表してまいります。
特設サイト：https://fabric-tokyo.com/lp/tokyoverdy(https://fabric-tokyo.com/lp/tokyoverdy)
契約締結の背景
日テレ・東京ヴェルディベレーザは、創部から40年以上の歴史を持ち、これまで国内外で40を超えるタイトルを獲得している、日本の女子サッカー界を長きにわたり牽引してきた名門クラブです。
FABRIC TOKYOは、「体型だけでなく、お客さま一人一人の価値観やライフスタイルにフィットする」オーダーメイドのビジネスウェアを提供しています 。
すべての人が自分らしく活躍できる社会を目指すミッションのもと、トップアスリートの活動をサポートし、チームの更なる成長に貢献するため、本契約の締結に至りました。
AFC女子チャンピオンズリーグ2025/26 の移動着に、「TOKYO VERDY UNITE」が採用
本契約に基づき、2025年11月から開催の「AFC女子チャンピオンズリーグ2025/26」の移動着として、FABRIC TOKYOのオーダーパンツスーツ、オーダーポロシャツ「TOKYO VERDY UNITE」が採用。
監督、選手、チームスタッフの皆さまに、着用いただきます。
TOKYO VERDY UNITE オーダーパンツスーツ
TOKYO VERDY UNITE オーダーポロシャツ
今後の展開について
今後、コラボレーションアイテムや、選手出演のコンテンツ公開、キャンペーンなど、さまざまな企画を実施予定です。
今後の企画については、特設サイトにて順次発表してまいります。
特設サイト：https://fabric-tokyo.com/lp/tokyoverdy
代表取締役CEO 森 雄一郎のコメント
このたび、日テレ・東京ヴェルディベレーザ様とパートナー契約を締結できたことを、大変光栄に思っております。
ベレーザ様は、長きにわたり女子サッカー界をリードし続け、数々の栄光を築いてこられた名門クラブであり、今年度は「AFC女子チャンピオンズリーグ2025/26」という国際舞台での、さらなる飛躍も期待されています。
その挑戦の道のりを、快適性と見栄えを両立した、私たちFABRIC TOKYOのカスタムウェアで後押しができることを、心から誇りに思います。
東京を拠点とする同士として、またベレーザ様の永続的な発展に繋がるよう、全力でサポートしてまいります。今後もファン・サポーターの皆さまがワクワクするような取り組みで盛り上げてまいりますので、どうぞよろしくお願いいたします！
今後も株式会社FABRIC TOKYOでは、”Lifestyle Design for All”というミッションの実現に向けて、カスタムウェアの民主化を通じ、服を、人生を、この世界をもっと楽しいものにしていくことを目指して挑戦してまいります。
FABRIC TOKYOとは
“Fit Your Life.”をブランドコンセプトに、体型だけでなく、お客さま一人一人の価値観やライフスタイルにフィットする、オーダーメイドのビジネスウェアを提供するブランドです。
一度、ご来店いただき、店舗で採寸した体型データがクラウドに保存されることで、以降はオンラインからオーダーメイドの1着を気軽に注文することができます。
リアル店舗も自社で展開し、関東・関西・名古屋・福岡の合計10店舗を運営中。
公式サイト
https://fabric-tokyo.com/
会社概要
株式会社FABRIC TOKYO
所在地:東京都渋谷区代々木1-24-10 TSビル 2F
代表取締役CEO:森 雄一郎
URL：https://corp.fabric-tokyo.com/