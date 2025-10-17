MSOL、ITC Conference 2025に登壇AI時代に必要な「人を育てる力」を考える

株式会社マネジメントソリューションズ

株式会社マネジメントソリューションズ（東京都港区、代表取締役社長兼CEO 金子啓、以下：MSOL）は、2025年11月21日（金)・22日（土）に秋葉原UDX Galleryで開催される「ITC Conference 2025」（主催：特定非営利活動法人 ITコーディネータ協会）において、当社トレーニング事業部 事業部長の横地真吾が登壇し、「AI時代の人材育成 ～具体と抽象を横断する非認知能力の向上～」をテーマにパネルディスカッションに登壇いたします。

「ITC Conference」は2002年の初開催以来、毎年1,600名以上が参加する大規模カンファレンスで、今年で24回目を迎えます。協会の設立25周年にあたる今年のテーマは「デジタル経営を加速するサイクルマネジメント～新しい価値創造をAIとともに～」です。生成AIの進化が進む中で、経営とITをつなぐ人材であるITコーディネータの役割はますます重要になっています。

MSOLは創業以来、プロジェクトマネジメント支援を主事業とし、プロジェクトを支えながら人と組織の成長を後押ししてきました。「人が育つ仕組みをつくる」という点で、ITコーディネータ協会の理念とも高い親和性を持っています。今回の登壇は、その想いを多くの方々と共有できる貴重な機会です。

当日のパネルディスカッションでは、AIが知識や定型業務を担う時代に、人にしかできない力＝「非認知能力」に着目します。物事を抽象的にとらえて本質を見抜き、具体的な解決に結びつける力は、これからのDXやAI活用を成功させる上で欠かせません。MSOLが現場で培ったノウハウを交えながら、実践的なヒントをお届けします。

＜トレーニング事業部 事業部長 横地真吾のコメント＞

「AIがあらゆる領域に浸透するなかで、人に求められるのは、状況を抽象化して理解し、具体的な解決策に結びつける力です。ITコーディネータ協会が目指す『経営とITをつなぐ』というビジョンは、私たちMSOLが大切にしている、「一人ひとりが状況を俯瞰し、自ら考えて動ける、自律的な人材を育成することが、組織や社会の成長につながる」という考え方と重なります。今回のパネルディスカッションを通じて、これからの人材育成のヒントをお持ち帰りいただければと思います。」

MSOLは今後も、プロジェクトマネジメントと人材育成の両面から、日本企業の持続的成長に貢献してまいります。

■ カンファレンス概要

「ITC Conference 2025」

主催 ：特定非営利活動法人 ITコーディネータ協会

日時 ：2025年11月21日（金）・22日（土）

会場 ：秋葉原UDX Gallery

テーマ ：デジタル経営を加速するサイクルマネジメント～新しい価値創造をAIとともに～

お申込みはこちら：https://www.itcc.itc.or.jp/

■ MSOL登壇パネルディスカッション概要

テーマ ：AI時代の人材育成 ～具体と抽象を横断する非認知能力の向上～

日時 ：11月22日（土） 14：35～16：00

内容 ：AIが普及する時代に求められるのは、知識だけではなく、人にしかできない力、「どう観て、どう捉え、どう関わるか」という非認知能力です。MSOLが自社社員を育成してきた経験から、その重要性と実践のヒントをお伝えします。

登壇者 ：株式会社マネジメントソリューションズ

トレーニング事業部 事業部長 横地 真吾

SIerで銀行合併のシステム統合等大規模プロジェクトに従事後、2011年MSOLに入社。多業種のPM支援や組織開発に携わり、現在はプロジェクトマネジメントの実践力を認定する資格制度（PMO認定）を提供しながら、自律的な”個人”と”組織”の開発を推進。

■ 株式会社マネジメントソリューションズ

マネジメントの専門会社として、数多くの実績から得たノウハウやナレッジから、客観的視点と柔軟な分析・処理能力を駆使して経営層から現場まで、大小さまざまなプロジェクトを成功に導くために実行支援する会社です。人とTechnologyを融合したManagement における社会のPlatformとなり、組織の変革・ 価値創造、および自律的な個人の成長を促すことをVisionとしています。



社名 ：株式会社マネジメントソリューションズ

本社所在地 ：東京都港区赤坂9-7-1 ミッドタウン・タワー29F

設立 ：2005年7月

代表取締役社長兼CEO：金子 啓

事業内容 ：プロジェクトマネジメント実行支援、マネジメントトレーニング、プロジェクトマネジメントソフトウェア（PROEVER(R)）

Webサイト ：https://www.msols.com