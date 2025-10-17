【横浜】おしゃれで贅沢な空間で過ごすクリスマスケーキ付のご褒美ランチが登場！クリスマス女子会＆ランチ忘年会にもオススメ「クリスマスランチコース2025」

株式会社ツカダ・グローバルホールディング

株式会社ベストブライダル（本社：東京都港区、代表取締役：塚田正之）が運営する「リストランテ マンジャーレ伊勢山」（神奈川県横浜市西区）では、2025年12月20日（土）～12月25日（木）の期間限定で、クリスマスランチコース（1名5,800円～※消費税・サービス料15％込）を販売いたします。

◆「リストランテ マンジャーレ 伊勢山」公式ホームページ：

https://www.bestbridal.co.jp/restaurant/special/detail-16894/?restaurant=iseyama_mangiare

クリスマスランチコースイメージ

紅葉坂の丘に佇む結婚式場「伊勢山ヒルズ」の1階に位置する「リストランテ マンジャーレ 伊勢山」は、白を基調とした高い天井と贅沢な調度品に囲まれ、ランチタイムの柔らかな光やホリデーシーズンのクリスマスツリーが、格別なエレガンスと煌めきを添える空間です。

2025年のクリスマス限定で登場するのは、横浜の季節野菜をふんだんに使用した色鮮やかな前菜、シェフ自慢のパスタ、香ばしく仕上げた豪州産牛ロースのロティ、パティシエ特製クリスマスオーナメントに見立てたデザートのスペシャルデザートのランチコースをご用意。

さらに乾杯酒やクリスマスケーキ付のランチコースもご用意しています。

大切な方とのロマンチックな昼食、一年頑張ったご自身への極上ご褒美、そして華やかなご友人との女子会に最適な、この時期だけの贅沢な限定ランチコースをぜひご堪能ください。

■「クリスマスランチコース2025」販売概要

【販売店舗】リストランテ マンジャーレ 伊勢山

〒220-0031 神奈川県横浜市西区宮崎町58-3 伊勢山ヒルズ1F

【販売期間】2025年12月20日（土）～12月25日（木） ※事前予約制

【販売時間】平日 11:00～16:00 (L.O. 14:00）

※12月22日（月）・23日（火）12：00～／24日（水）・25日（木）11：30～

土日祝 11:00～16:00 (L.O. 14:00)

【料金】クリスマスランチコース 全4品

（前菜＋パスタ＋メイン＋ドルチェ、パン・食後のお飲み物付） 5,800円～

乾杯酒＋ホールケーキ付クリスマスランチコース 7,000円

※価格は消費税・サービス料15％込

※その他プランはホームページをご参照ください。

【TEL】045-260-8845

【定休日】火曜日（祝日を除く） ※2025年12月23日（火）はクリスマス特別営業

【アクセス】JR「桜木町駅」より徒歩7分

【URL】https://www.bestbridal.co.jp/restaurant/special/detail-16894/?restaurant=iseyama_mangiare

◆高級食材をふんだんに使用した「クリスマスディナー」も販売◆

▲クリスマスランチコース全4品 イメージ▲ホールケーキ付ランチコース イメージレストラン外観 イメージレストラン内観 イメージ

【販売期間】2025年12月20日（土）～12月25日（木）

【販売時間】1部：17:30～19:15／2部：20:00～21:45

【料金】1名 14,000円～（消費税・サービス料込）

【URL】 https://www.bestbridal.co.jp/restaurant/special/detail-16896/?restaurant=iseyama_mangiare

大切な人とふたりで過ごす特別な聖夜にふさわしく、キャビア・フォアグラ・トリュフの世界三大珍味や、アワビ、オマール海老といった豪華食材を贅沢に使用したイタリアンフルコースに、乾杯酒「ヴーヴクリコ」がついた贅沢なプランを販売。

コースの主役は、高級食材の濃厚でなめらかなフォアグラと、肉のうまみが存分に味わえる国産牛フィレ肉に香り高いブラックトリュフを散りばめた贅沢なメイン料理。さらに繊細で上品なズワイガニと真鯛のテリーヌに煌びやかなキャビアをあしらった前菜、オマール海老をまるごと一尾使用した温前菜、鮑のうまみが詰まったフリトゥーラと、聖夜にふさわしい豪華食材を贅沢に使用しています。そしてコースの最後を彩るアートのようなデザートは、クリスマスリースに見立てたムースリーヌは、艶やかに煌めくベリーの酸味と、ビターショコラの芳醇で深みのある苦みが溶け合い、バランスよく調和することで、最後まで洗礼されたマリアージュを楽しむことができます。