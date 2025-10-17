PAWCOMPANY Co.

K-ビューティーを代表するプラットフォーム 「パウダールーム（Powder Room）」 は、韓国最大のヘルス＆ビューティーストア「オリーブヤング（Olive Young）」の公式ベンダー資格を取得し、流通ビジネスを本格的に拡大いたします。

これにより、日本のビューティーブランドに対して、韓国市場進出を支援する新たな戦略的パートナーシップモデルを提供します。

パウダールームは、380万人以上の会員を擁する韓国最大級のビューティーコミュニティであり、トレンドリーダーによるレビューや投稿、キャンペーンを通じてK-ビューティーの最新動向を発信するコンテンツメディアプラットフォームです。

ブランド認知の構築から購買への転換まで、コンテンツ・コミュニティ・コマースが連動する独自のエコシステムを確立しています。

今回のオリーブヤング公式ベンダー登録により、パウダールームは単なるマーケティング支援にとどまらず、ブランドの流通参入から売上拡大までを包括的にサポートする体制を整えました。

特に韓国市場進出を目指す日本ブランドにとって、パウダールームを通じてオリーブヤングへの入店や主要K-ビューティーチャネルへの展開をワンストップで実現できる点が大きな魅力です。

パウダールームの関係者は次のようにコメントしています。

「韓国市場では、ブランド認知と販売戦略が同時に機能することが成功の鍵です。

パウダールームは、長年蓄積してきたマーケティングデータと膨大な消費者ネットワークを活かし、

日本ブランドにとって “オリーブヤングへと続く最短ルート” となることを目指しています。」

今回のベンダー登録を契機に、パウダールームはK-ビューティーの流通とグローバルブランドマーケティングをつなぐハブプラットフォームとしてのポジションをさらに強化し、

日本ブランドの韓国市場進出を支援する体制を一層拡充してまいります。

【会社概要】

会社名：PAW COMPANY Inc.

所在地：ソウル特別市江南区論峴路77－23

代表者：代表取締役 金貞恩（Kim Jung Eun）

設立：2016年

事業内容：ビューティーコミュニティ運営、ブランドマーケティング、EC・流通事業、グローバルブランド支援

公式サイト：https://pawcompany.jp/(https://pawcompany.jp/)

【本件に関するお問い合わせ】パウダールーム グローバル事業部

E-mail：ad_jp@powderroom.co.kr

KR 公式Instagram : https://www.instagram.com/powderroom.co.kr/(https://www.instagram.com/powderroom.co.kr/)

JP 公式Instagram : https://www.instagram.com/powderroom_jp/(https://www.instagram.com/powderroom_jp/)

KR 公式アプリ：https://www.powderroom.co.kr(https://www.powderroom.co.kr)

JP 公式アプリ：https://powderroom.co.jp/(https://powderroom.co.jp/)