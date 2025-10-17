～神戸元気 UP！プロジェクト～第14回 KOBE豚饅サミット2025 開催 今年は前夜祭を神戸新開地・喜楽館で初開催！

一般財団法人 神戸観光局

KOBE豚饅サミット実行委員会は11月10日（月曜）から「豚饅（ぶたまん）」の魅力を発信するグルメイベント『第14回KOBE豚饅サミット2025』を開催いたします。

KOBE 豚饅サミットは、神戸に生まれ、神戸で育ち、神戸のまちをこよなく愛する実行委員会が、「神戸のまちのより一層の元気UP！日本の元気を神戸から！」という想いのもと企画しました。

市民の皆さまをはじめ、多くの来街者の方々にご参加いただきながら、ユニークで話題性あふれるイベントを通じて、『豚饅』の魅力とともに神戸のまちの活気を発信しています。

豚饅をきっかけに、神戸のまちが、そして日本全体がもっと元気になるような楽しい時間をお届けします。皆さまのご来場を心よりお待ちしております。

○名称 第14回KOBE豚饅サミット2025

○日程 11月10日（月曜） KOBE豚饅サミット前夜祭（神戸新開地・喜楽館）

11月10日（月曜）～16日（日曜）KOBE豚饅サミットウィーク

11月11日（火曜） KOBE豚饅サミット豚饅の日セレモニー（老祥記）

11月15日（土曜）～16日（日曜）オリジナル豚饅の販売（大丸神戸店1F北側外廊）

※詳細は別紙「概要資料」のとおり

○主催 KOBE豚饅サミット実行委員会

○後援 兵庫県、神戸市、神戸商工会議所、公益社団法人ひょうご観光本部、

一般財団法人神戸観光局

○協力 南京町商店街振興組合、大丸神戸店、甲南大学経営学部西村順二研究室、神戸国際調理

製菓専門学校

○事務局 「KOBE豚饅サミット実行委員会」事務局（株式会社ポルトラック内）

○ホームページ https://www.kobebutaman-summit.com

○おでかけKOBEアドレス https://event.city.kobe.lg.jp/event/PQwLx1MEm4G7PDMrOjur