スケートボードイベント「KANAGAWA　JAM」開催！くげぬまでアーバンスポーツはじめようよ！

神奈川県

県は、１２月６日（土曜日）にスケートボードイベント「KANAGAWA JAM -FUN SKATING-」を藤沢市立鵠沼海浜公園で開催します。メインイベントのコンテストは、初心者から上級まで、幅広いクラスで実施し、本日から出場ライダーを募集します！さらに、プロスケーターによる迫力のデモンストレーション、スケートボード体験会など、誰もが一日中楽しめるメニューが盛りだくさんです！ぜひご来場ください！

１ 概要

スケートボードを知らない人も、ライダーも、ここにくればみんながアーバンスポーツの魅力とストリートカルチャーを体験できます。

（１）日時

１２月６日（土曜日） ９時～１６時

（２）会場

藤沢市立鵠沼海浜公園 [HUG-RIDE PARK]（藤沢市鵠沼海岸四丁目4番1号）

（３）内容

・スケートボードコンテスト（ストリート）

・スケートボード体験会

・コンビプール・BMXエリアの無料開放

・ワークショップ、ブランドブース、キッチンカー

２ スケートボードコンテストについて

（１）エントリー

主に小学生から高校生等を対象に、「ビギナークラス」「チャレンジクラス」「オープンクラス」のストリートコンテストを実施します。自分のレベルに合わせてエントリーし、日ごろ鍛えたパフォーマンスを披露するチャンスです！

＜ビギナークラス（メンズ・ウィメンズ混合）＞ 定員20名

ルール：フラットとバンク（注記１）のみを使用し、オーリー（注記２）ができる方が対象です。フリップ（注記３）、レールトリック（注記４）は採点の対象にはなりません。

＜チャレンジクラス（メンズ・ウィメンズ混合）＞ 定員20名

ルール：Aのセクション（注記５）のみを使用します。（Bのセクションは使用不可）

＜オープンクラス（メンズ・ウィメンズ）＞ 各定員20名

ルール：A、B全てのセクション（注記５）を使用します。

・（注記１） バンク：斜面の形状を持ったセクション

・（注記２） オーリー：ボードを足に引き留めたまま飛ぶトリック

・（注記３） フリップ：スケートボードを回転させること

・（注記４） レールトリック：手すり（レール）や縁石などの細い部分に沿って滑らせる、または固定させること

・（注記５） セクション：様々な形状の構造物

＜未就学児対象 スケートボードカーリングコンテスト＞ 当日申込み（先着） 定員20名

スタート地点から保護者にスケートボードを押してもらい、ゴールの一番近くに止まった人が優勝です。親子で参加し、優勝を目指しましょう。

（注記）主催者が用意したスケートボード、プロテクター等を使用します。

（２）タイムスケジュール（予定）

９時00分 ビギナークラス予選

10時00分 チャレンジクラス予選

11時00分 ウィメンズオープン予選

12時00分 メンズオープン予選

14時00分から16時00分 各クラスの決勝

（注記）タイムスケジュールは変更になる場合があります。

（注記）各コンテストの詳細タイムスケジュールは、１１月中旬を目途に県ホームページで更新します。

（注記）スケートボードカーリングコンテストの受付開始時刻、コンテスト開始時刻等は、11月中旬を目途に県ホームページでお知らせいたします。

（３）エントリー期間・方法（スケートボードカーリングコンテストを除く）

＜エントリー期間＞

10月17日（金曜日）14時00分から11月21日（金曜日）まで

（注記）スケートボードカーリングコンテストは当日申込み

＜エントリー方法＞

次の県ホームページからお申込みください。

https://www.pref.kanagawa.jp/docs/tz5/kanagawa-jam.html

（注記）応募多数の場合は抽選とさせていただきます。

＜注意事項＞

・エントリーに対する当落通知は、開催日の10日前を目途にお知らせいたします。

・自身のレベルに応じたクラスにエントリーしてください。

・競技の際はヘルメット、プロテクター等を持参し、必ず着用してください。

（４） 参加費 無料

３ 当日のイベントについて（詳細は後日、県ホームページ等で更新していきます。）

（１） トップアスリートによるデモンストレーション、トークショー

＜出演予定者＞

猪又 湊哉 (いのまた そうや)選手

・神奈川県出身

＜戦績＞

X Games ３ SILVER MEDALS

X Games ２ BRONZEMEDALS

（注記）出演者については変更になる場合があります。

（２）スケートボード体験会 インストラクターがスケートボードの基礎を丁寧にレクチャーしますので、初めてスケートボードに触れるお子さんも安心してご参加いただけます。

＜備考＞ 体験用のスケートボード、ヘルメットは主催者側で用意します。

（３）コンビプール、BMXエリアの無料開放 イベント当日に限り、無料でお楽しみいただけます。この機会に日本有数のセクションをお楽しみください。

＜注意事項等＞

・危険防止のため、混雑状況により入場を制限させていただく場合があります。

・スケートパーク内で滑走・走行するすべての利用者は、ヘルメットの着用が義務づけられています。

・その他注意事項等については、現地にてご確認ください。

（４）ワークショップ、ブランドブース、キッチンカー

アーバンスポーツ関連グッズやギアなどの販売や、キッチンカーの出店もあります。

４ 取材について

当日の取材は可能です。直接会場までお越しください。

＜参考資料 ポスター＞

https://prtimes.jp/a/?f=d108051-1293-d72662e41fca6ae9f3b9170f8beca124.pdf

５ その他

駐車場は混雑が見込まれます。ご来場の際は、公共交通機関をご利用ください。

問合せ先

神奈川県文化スポーツ観光局スポーツ課

課長 吉田 電話 045-285-0791

競技スポーツグループ 曽田 電話045-285-0797