現場が納得するDXを実現せよ！『戦略と現場をつなぐDXプログラムDay』開催決定

株式会社フツパー（本社：大阪府大阪市、代表取締役 CEO：大西 洋）は、2025年11月13日（木）に製造業向けオンラインカンファレンス 「戦略と現場をつなぐDXプログラムDay ～属人化から脱却し、データで駆動する『強い現場』の作り方～」 を開催いたします。

本イベントでは、ゲスト講演にロート製薬を迎えるほか、登壇企業にエスマット、スカイディスク、DAIKO XTECH、Daigasエナジー、東芝、八千代ソリューションズ、レスター（50音順）の製造業DXを牽引する企業8社が集結。現場で成果を出すためのDX推進の“優先順位”と“進め方”を実践的な視点から解説します。

■開催の背景

経営層からDX推進の指針が示されるものの、現場では「どこから着手すべきか」「リソースをどう確保するか」といった課題に直面している企業も少なくありません。

本カンファレンスでは、DX推進の指揮を取る経営層と、実務を担う工場長・生産管理者・製造部長などの“現場を動かす層”に向けて、戦略と現場をつなぐ実践的なアプローチを紹介します。

登壇企業には、AI・IoT・クラウド・データマネジメントなど多角的な分野で現場DXを支援する企業が集結。現場目線での課題解決に取り組む事例を通して、属人化から脱却し、データで駆動する“強い現場”の構築方法を紐解きます。

■本カンファレンスの見どころ

- 成果を出すDXの優先順位がわかる- 現場が納得し、動き出せる進め方を学べる- 信頼できる伴走パートナーと出会える- 自社課題に近い成功事例が得られる

■イベント概要

■プログラム／登壇者（敬称略）

｜Session-1｜成果を出すDXの優先順位 ― 計画・在庫・品質から考える実践アプローチ

『5年後、工場の「見えない資産」を失わないために今すべきこと』

株式会社フツパー 代表取締役兼CEO 大西 洋

『生産性向上のカギは見通しの見える化と最適化』

株式会社スカイディスク 取締役CSO 後藤 健太郎

『製造業のAX（AI Transformation）の勘所』

株式会社エスマット 林 英俊

パネルディスカッション『スタートアップから見たDX』

｜Session-2｜人が活きる現場DX ― 止まらない工場と持続可能なものづくり

特別ゲスト講演｜『ロート製薬が目指すモノづくりの未来とWell-Being社会』

ロート製薬株式会社 生産技術部 兼 DX/AI推進室 兼

サプライチェーンアシスタントコーディネーター 固城 浩幸

『工場向けIoTサービス「D-Fire」による DX・省エネ実践事例』

Daigasエナジー株式会社 ビジネス開発部 エンジニアリングチーム

リーダー 坂口 宏睦

『突発停止削減 ― データと技術伝承で実現する“止まらない工場”』

八千代ソリューションズ株式会社 COO（Chief Operating Officer 最高執行責任者） 山口 修平

『データで駆動するものづくり現場 ～BOMとRFIDで実現する改善サイクル～』

DAIKO XTECH株式会社 ビジネスクエスト本部 インダストリービジネス事業部

rBOMビジネス営業課 主任 菊池 晋

株式会社ディアンド IoTソリューション部 インテグレーショングループ

課長 佐藤 祐子

｜Session-3｜データが財産に変わる！AIとクラウドで駆動する次世代工場

『製造現場の散在データが財産に変わる！-データ収集とAI活用で始める現場改善-』

株式会社レスター イノベーション推進室 細内 優

『OT/IT連携で広がる！クラウドPLCによる製造DX～既存設備と最新IT技術の連携～』

株式会社東芝 スマートマニュファクチャリング事業部

スペシャリスト 伊藤惇

■株式会社フツパーについて

当社は、「最新テクノロジーを確かな労働力に」をミッションに、製造業を中心とした現場の課題解決を支援するDXパートナーです。AIや最新技術を、現場で本当に効果が出るツールとして提案・実装し、生産性向上に貢献します。

創業当初から現場訪問を重視し、現場特化の技術力を磨いてきました。スマートファクトリー化など、持続可能なものづくりの実現に向け、幅広いサービスで現場のDXを支えています。

株式会社フツパー

本社所在地：大阪市淀川区西中島1丁目11番16号 新大阪CSPビル北館4階

代表者：代表取締役 大西 洋

設立：2020年4月1日

資本金：約2億4千万円（資本剰余金含む総額約8億2千万円）

従業員数：95名（2025年10月現在）※アルバイト・インターン含む

事業内容：製造業向けAIサービスの提供

URL：https://hutzper.com/

お問い合わせ：info@hutzper.com