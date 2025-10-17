【ぴよりんアトリエ】大人気の「ひよりの手作りクッキー缶」にハロウィン特別版が登場！

ジェイアール東海フードサービス株式会社

ジェイアール東海フードサービス株式会社（本社：愛知県名古屋市、代表取締役社長：岩下賢一）は、オリジナルスイーツ「ぴよりん」をモチーフにした「ひよりの手作りクッキー缶」のハロウィンバージョンを、2025年10月20日（月）より、ぴよりんshopアトリエ店で240箱限定で販売します。

缶は秋らしいハロウィンカラーに大変身！クッキーのうち3種類がハロウィン限定デザインにアレンジされ、見た目も楽しい特別仕様です。贈り物にもぴったりの、この機会だけの一品をお楽しみください。

7種類の本格手作りクッキーを贅沢に詰め合わせ

ぴよりんアトリエでひとつひとつ丁寧に手作りした7種類のクッキーを、秋の雰囲気あふれるハロウィンカラーの特製缶に詰め合わせました。

ぴよりん形のクッキーにブルーベリージャムをサンドした「ジャムサンドクッキー」、雪玉のような見た目でサクッとほろりと崩れる「スノーボール」、発酵バターとラム酒が香るざくっとした「ガレットブルトンヌ」、ほろ苦い味わいの「ディアマンショコラ」をはじめ、香ばしい「ココナッツロシェ」、キャラメルとアーモンドをのせた「フロランタン」、ドレンチェリーが彩る「絞りクッキー」など、食感も風味も多彩に楽しめる7種類が揃っています。

１.こだわりの手作り製法

すべてのクッキーは、厳選した素材選びから焼き上げまで、一つひとつ丁寧に手作り。

サクッと軽いものからほろりとほどけるものまで、7種類それぞれの食感と風味が楽しめます。

お客様への感謝の気持ちと、ぴよりんの愛らしさを詰め込んだ、心温まるクッキーです。

２.ぴよりんshopアトリエ店だけの限定販売

数量限定で、ぴよりんshopアトリエ店のみで手に入る特別な一品。

大量生産では味わえない温もりや風合いを、ここでしか味わえない“特別”としてお届けします。

３.飾っても楽しめる特別なデザイン缶

中身を味わった後も小物入れやインテリアとして楽しめる、特別仕様のデザイン缶入り。

見ても使っても嬉しい、贈り物にもぴったりな一品です。

＜商品概要＞

商 品 名 ：ひよりの手作りクッキー缶（ハロウィンバージョン）

発 売 日 ：2025年10月20日（月）

販売場所：ぴよりんshopアトリエ店

商品価格：3,200円（税込）

販売店舗 概要

店舗名：ぴよりんshopアトリエ店

住 所：〒486-0931愛知県春日井市松新町5丁目3312番地10

営業時間：13:00～19:00

アクセス：JR勝川駅改札から徒歩2分

※画像は全てイメージです。

※発売日時や価格、商品の仕様、販売箇所は、予告なく変更する場合がございます。

また、急遽販売を終了する場合がございます。

「ぴよりん」とは

愛知県の地元食材「名古屋コーチン」の卵を使ったプリンを、バニラの香り豊かなババロアで包み込み、粉末状にしたスポンジをまとわせた、ふんわり「ひよこ」の形に飾り付けた生スイーツです。名古屋駅構内の店舗と、愛知県春日井市内の製造工房併設店舗で販売しています。

「ひより」とは

ぴよりんを優しく見守るパティシエさん。毎日、お客様の笑顔のために愛情を込めてぴよりんを作っています。ぴよりんはかわいくて誇らしいけれど、やわらかくて崩れやすいので、ちょっぴり心配。でも、そんなぴよりんの魅力をもっと多くの人に知ってもらうために、ひよりはぴよりんと一緒にその素晴らしさを発信していきます。

どうぞよろしく。

「ぴよりん」公式 HP・SNS

■公式HP：https://piyorin.com

■公 式X：https://x.com/piyorin_nagoya

■公式Instagram：https://www.instagram.com/piyorin_100/

■公式YouTube：https://www.youtube.com/@TV-sm7gc