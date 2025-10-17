国内で初めて会場の床材をリサイクルする　インテリアインテリアトレンドショー JAPANTEX2025を11月に開催

一般社団法人日本インテリア協会





一般社団法人日本インテリア協会(会長・永嶋元博)のJAPANTEX 実行委員会（委員長・花田正孝）は、「JAPANTEXはリサイクルに真剣です」をスローガンに、 2025 年 11 月 19 日（水）～21 日（金） 東京ビッグサイト南ホールで開催される「JAPANTEX2025 INTERIOR TREND SHOW」の通路および一部のブースで使用された床材を回収し、リサイクルする取り組みを行います。


この取り組みは国内展示会としては初めてインテリア関連企業15社の協力の下、提供された床材を展示会終了後にリサイクルするもので、昨年のタイルカーペットに続き、今年はビニル床材を加えた約4,500平方メートル の床材をリサイクルする予定です。


　同協会は、今後の展示会におけるデファクトスタンダードとなれることを目指すと共に、循環型社会の実現に取り組んでまいります。




【協力企業】川島織物セルコン、旭興、サンゲツ、シンコールインテリア、SUMINOE、


タキロンシーアイ、田島ルーフィング、立川ブラインド工業、東リ、


トーソー、ニチベイ、フクビ化学工業、富双合成、リリカラ、ロンシール工業



【開催概要】第44回　JAPANTEX2025


会　期　：2025年11月19日（水）～21日（金）　10：00～17：00


会　場　：東京ビッグサイト 南1-2ホール


後　援　：経済産業省、日本貿易振興機構、日本国際貿易促進協会（予定）



JAPANTEX2025公式ホームページ：　https://japantex.jp/


　　　　　　NIF公式ホームページ：https://www.nif.or.jp/



【お問い合せ】一般社団法人日本インテリア協会　


〒105-0012 東京都港区芝大門2-1-17 朝川ビル2階


TEL03-3433-4521 　FAX03-3433-7860


担当　菅原　守　 Mail: sugawara@nif.or.jp