国内で初めて会場の床材をリサイクルする インテリアインテリアトレンドショー JAPANTEX2025を11月に開催
一般社団法人日本インテリア協会(会長・永嶋元博)のJAPANTEX 実行委員会（委員長・花田正孝）は、「JAPANTEXはリサイクルに真剣です」をスローガンに、 2025 年 11 月 19 日（水）～21 日（金） 東京ビッグサイト南ホールで開催される「JAPANTEX2025 INTERIOR TREND SHOW」の通路および一部のブースで使用された床材を回収し、リサイクルする取り組みを行います。
この取り組みは国内展示会としては初めてインテリア関連企業15社の協力の下、提供された床材を展示会終了後にリサイクルするもので、昨年のタイルカーペットに続き、今年はビニル床材を加えた約4,500平方メートル の床材をリサイクルする予定です。
同協会は、今後の展示会におけるデファクトスタンダードとなれることを目指すと共に、循環型社会の実現に取り組んでまいります。
【協力企業】川島織物セルコン、旭興、サンゲツ、シンコールインテリア、SUMINOE、
タキロンシーアイ、田島ルーフィング、立川ブラインド工業、東リ、
トーソー、ニチベイ、フクビ化学工業、富双合成、リリカラ、ロンシール工業
【開催概要】第44回 JAPANTEX2025
会 期 ：2025年11月19日（水）～21日（金） 10：00～17：00
会 場 ：東京ビッグサイト 南1-2ホール
後 援 ：経済産業省、日本貿易振興機構、日本国際貿易促進協会（予定）
JAPANTEX2025公式ホームページ： https://japantex.jp/
NIF公式ホームページ：https://www.nif.or.jp/
【お問い合せ】一般社団法人日本インテリア協会
〒105-0012 東京都港区芝大門2-1-17 朝川ビル2階
TEL03-3433-4521 FAX03-3433-7860
担当 菅原 守 Mail: sugawara@nif.or.jp