「SKS JAPAN 2025 - Global Foodtech Summit -」は、展示がさらに充実！約60の美味しい食体験を用意

株式会社UnlocX

株式会社UnlocX(代表取締役CEO：田中宏隆)は10月23日（木）～25日（土）の3日間、COREDO室町テラスで「SKS JAPAN 2025 -Global Foodtech Summit-」をThe Spoon（本社:米国ワシントン州、CEO：Michael Wolf）と共同開催します。SKS JAPANはフードテックのカンファレンスとして国内最大クラスの規模を誇り、世界各地からチェンジメーカー、イノベーターが集い共創アクションが生まれる場です。

今年はこれまで以上に、多岐にわたるテーマで国内外100名を超える登壇者による約40のセッションに加え、アクションに繋げるInteractive Sessionが登場、さらに展示がさらに充実。最先端の商品や技術展示が行われる30を超える「会場内展示」、未来の食をふんだんに味わうことができる「Future Food Court」、そして昨年に続き街中（今年はメイン会場横の大屋根広場で3日間に渡り開催）でおこわれる街中展示「食のみらい横丁」の3つのゾーンで合計60を超える体験を用意しております。食の進化を実感することができる、最高の場を用意しております。「会場内展示」、「Future Food Court」「食のみらい横丁」揃って、本当に美味しい食が揃っていますので乞うご期待ください。

SKS JAPAN2025のキービジュアル

1．会場内展示：約30の最新のフードテックを見て、触って、食べて、体験できる

画像提供：オリゼ／米麹発酵甘味料を使用した米麹グラノーラ画像提供：ファーメンステーション／革新的な発酵風味原料を使った飲料

国内外のプレイヤーによる最新のフードテックデバイスやソリューション展示、そしてFuture Foodを実食できるコーナーです。NTTデータによる匂いをデジタル化し再構成する技術や、東洋製罐による宇宙発酵ビールや辻調理師学校と3年かけて開発したジビエ缶、世界初となる密閉方式の栽培装置の技術を有するPLANTXの新製品バジルパウダーをはじめ、多彩な最新の取り組みをご紹介します。大手企業からスタートアップまで、食の進化の最前線を切り開くプレイヤーの展示をご覧頂けます。

画像提供：東洋製罐／ジビエ協会・辻調と共同開発したジビエ缶画像提供：ディーツフードプランニング／アップサイクルフードDeats画像提供：NINZIA／未来の防災食ブランド「NINZIA BOSAI」画像提供：池田糖化／大豆から生まれた「動物性原料不使用のかつお節削り」◆展示例[表1: https://prtimes.jp/data/corp/147165/table/18_1_1ea031b06491ca3316e9e8e2f0342f96.jpg?v=202510170228 ]

２．Future Food Court：未来の食を味わい尽くせるリフレッシュメントコーナー

会場では飲料を含め、約20種にのぼるリフレッシュメントをご用意。美味しい未来の食を体験いただけます。完全栄養ごはん、食べチョク初の贅沢冷凍食ビビットテーブルなどの軽食から、プラントベースアイス等のスイーツ、蕎麦麹酒など飲料まで、未来の食の美味しさを体験いただけます。毎日2回変わりますので、お見逃しなく！！

◆ 展示例（一部）GIMMR SABOR プラントベースの調味料LINNE 蕎麦麹酒ヤマタカ醤油 SHOYU-X FOODSvitom 完全栄養ごはん おにもち食べチョク発の贅沢 冷凍食ビビッドテーブルyumrich プラントベースアイス

3．街中展示「食のみらい横丁」：会場に隣接する大屋根広場で3日間開催

美味しくて・健康で・サステナブルという日本が元来持つ食の強みを体験できる「食のみらい横丁」を今年も開催。キッチンカーで提供されるつくりたての食事。テーブルエリアでは、本当に美味しくてたまらない食品・スイーツ等を販売・配布。シイタケの旨みと特大キクラゲの食感が楽しく、腸活にも効く「森のきのこバーガー」や茶そばを京生湯葉でぐるっと巻いたファストフード、９秒で温かいお弁当を提供する”ホットチェーン”自動販売機など、最先端技術と日本の伝統・文化が交差する、また5年後、10年後には当たり前になっていそうな未来の食を、今から体験可能できます。

▪️SKS JAPAN 2025開催概要 https://unlocx.tech/sksj2025/

[表2: https://prtimes.jp/data/corp/147165/table/18_2_0e8d670ad0e1e31e4cbffde9399d78c2.jpg?v=202510170228 ]

▪️主催について

・株式会社UnlocX：https://unlocx.tech/

「日本と世界に眠る技術・技・文化・人財の可能性を開放（UNLOCK)し、世界に最高の価値で繋げ、日本そして世界がより良い状態になっていくことを目指す」という思いのもと、国内外の様々な産業の交点となり、既存の枠組みにとらわれない自由な発想で、多様なステークホルダーが参画できる共創型の研究＆事業開発の場を構築します。

・The Spoon：https://thespoon.tech/

最先端のフードテック・アグリテック等に関するインサイトを提供するメディアです。アグリフードテックやスマート・キッチンに関する研究、コンサルティングのスペシャリストであり、Smart Kitchen Summitの創設者であり、CESにおけるFood Tech ConferenceやFood AI Summitやなど最先端のフードテックイベントを開催しています。