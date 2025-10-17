宝酒造 「伏見工場(西)」・「白壁蔵」が「食品衛生優良施設 厚生労働大臣表彰」を受けました

宝ホールディングス株式会社

宝酒造株式会社 「伏見工場（西）」及び「白壁蔵」は、厚生労働省と公益社団法人日本食品衛生協会が主催する令和7年度「食品衛生功労者・食品衛生優良施設表彰」において、「食品衛生優良施設」として表彰されました。

厚生労働省では、食品衛生の普及向上、食品衛生行政に対する協力及び業界の指導育成等に顕著な功績があった方の苦労に報いるとともに、優良な食品衛生施設について他の模範とすることを目的として表彰を行っています。

表彰式は、10月16日（木）に明治座にて開催され、伏見工場長の岡 博和、白壁蔵工場長の山内 政宗が代表して表彰を受けました。両工場はこれまでFSSC22000の認証を継続して取得し、食品安全および品質管理のマネジメントシステムを適正に運用している点など、生産管理体制が良好であることが評価され受賞に至りました。

当社は、これからも食品衛生管理を徹底し、安全・安心な製品を生産するとともに、確かな技術で「和酒」の新たな美味しさと価値を創造し、豊かで笑顔あふれるお客様の暮らしに貢献します。

■工場概要

〈伏見工場(西)〉

特徴：西日本地区の基幹工場

所在地：京都市伏見区下鳥羽葭田町101

工場長：岡 博和

主要生産品目：清酒・焼酎・ソフトアルコール飲料・本みりん

〈白壁蔵〉

特徴：高品質の清酒を製造する工場

所在地：神戸市東灘区青木2丁目1-28

工場長：山内 政宗

主要生産品目：清酒