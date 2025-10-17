GRESBリアルエステイト評価において「スタンディング・インベストメント・ベンチマーク」と「ディベロップメント・ベンチマーク」ともに最高評価の「5スター」を取得

三井不動産株式会社

三井不動産株式会社（本社：東京都中央区、代表取締役社長：植田俊、以下「三井不動産」）は、2025年に実施されたGRESBリアルエステイト評価において、「GRESBスタンディング・インベストメント・ベンチマーク」と「GRESBディベロップメント・ベンチマーク」ともに5スターを取得したことをお知らせいたします。「GRESBディベロップメント・ベンチマーク」では3年連続5スターを取得しました。

当社グループでは、GROUP DNA「＆マーク」の理念「共生・共存・共創により新たな価値を創出する、そのための挑戦を続ける。」に基づき、「社会的価値の創出」と「経済的価値の創出」を車の両輪としてとらえ、経済的価値の創出を更に大きな社会的価値の創出につなげていきたいと考えています。

当社グループは、今後もサステナビリティ社会の実現に向けて取り組みを積極的に推進してまいります。

■評価結果について

・GRESBスタンディング・インベストメント・ベンチマーク（既存物件運用評価）…5スター

・GRESBディベロップメント・ベンチマーク（新規開発・大規模改修評価）…5スター

■GRESBについて

GRESBは、不動産会社・ファンドの環境・社会・ガバナンス（ESG）配慮を測る年次のベンチマーク評価及びそれを運営する組織の名称であり、責任投資原則（PRI）を主導した欧州の主要年金基金グループを中心に2009年に創設されました。

GRESBリアルエステイト評価は、個々の不動産を対象としたものではなく、不動産会社やREITごとのサステナビリティへの取り組みを総合的に評価することが特徴です。

投資先の選定や投資先との対話にGRESBデータを活用する投資家メンバーは、現在約150機関に上り、日本でも、年金積立金管理運用独立行政法人（GPIF）をはじめ、複数の機関がGRESB評価結果を利用しています。2025年に実施されたGRESBリアルエステイト評価には、世界で2,382の上場・非上場の不動産会社・ファンドが参加しました。

■三井不動産グループのサステナビリティについて

三井不動産グループは、「共生・共存・共創により新たな価値を創出する、そのための挑戦を続ける」という「＆マーク」の理念に基づき、「社会的価値の創出」と「経済的価値の創出」を車の両輪ととらえ、社会的価値を創出することが経済的価値の創出につながり、その経済的価値によって更に大きな社会的価値の創出を実現したいと考えています。

2024年4月の新グループ経営理念策定時、「ＧＲＯＵＰ MATERIALITY（重点的に取り組む課題）」として、「１．産業競争力への貢献」、「２．環境との共生」、「３．健やか・活力」、「４．安全・安心」、「５．ダイバーシティ＆インクルージョン」、「６．コンプライアンス・ガバナンス」の６つを特定しました。これらのマテリアリティに本業を通じて取組み、サステナビリティに貢献していきます。

【参考】

・「グループ長期経営方針」

https://www.mitsuifudosan.co.jp/corporate/innovation2030/

・「グループマテリアリティ」

https://www.mitsuifudosan.co.jp/esg_csr/approach/materiality/