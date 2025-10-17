【あみやき亭お肉の工場直売市】公式LINEアカウントを開設！毎週末のお得情報をお届けします！

株式会社あみやき亭



焼肉チェーン「あみやき亭」を展開する株式会社あみやき亭（所在地：春日井市）は、地域の皆さまに感謝を込めて運営している「お肉の工場直売市」の公式LINEアカウントを開設しました。毎週金・土・日限定で実施している直売市のおすすめ商品や特売情報を、LINEを通じて手軽に受け取れるようになります。

直売市について

「お肉の工場直売市」は、あみやき亭の自社工場から直接仕入れた新鮮で高品質なお肉を、地域の皆さまへお値打ち価格でご提供する販売イベントです。精肉だけでなく、人気の焼肉用カット肉や加工品も取り揃え、ご家庭の食卓や週末のごちそうに大好評をいただいています。

営業日 毎週 金・土・日 9時～１８時 日曜日のみ１７時

LINE公式アカウント開設の背景

これまで折込チラシや店頭告知を中心に集客を行ってきましたが、お客様から「今週のお値打ち商品の内容を知りたい」という声を多数いただき、LINE公式アカウントを開設しました。

今後の配信内容

毎週末のおすすめ商品情報

期間限定・数量限定の特売情報

季節イベントやキャンペーンのお知らせ

友だち登録方法

以下のURLから登録いただけます。

お友だち追加はこちらから！(https://lin.ee/giFbPqJ)

今後の展望

LINEを通じて、地域の皆さまにもっと気軽に直売市を楽しんでいただきたいと考えています。さらに将来的には、LINE限定のお知らせや来場特典なども予定しています。

お肉の工場直売市詳細

株式会社あみやき亭敷地内

愛知県春日井市如意申町5丁目12-8

お値打ち価格にてご提供するため、現金のみの取り扱いとさせていただきます。