【218社280名が参加】働き方改革時代の人事戦略カンファレンス2025秋開催

株式会社リバイバル・マネジメント・フォーラム事務局（本社：東京都中央区 代表取締役：高久亮）は、2025年10月8日（水）、「働き方改革時代の人事戦略カンファレンス2025秋」を開催しました。

本カンファレンスには、国内大手企業の429名からの申し込みがあり、その内、280名が参加し、盛会のうちに終了しました。人事戦略に関する高い関心が示される結果となりました。

［第一線で活躍する人事リーダーが登壇］

今回のカンファレンスでは、以下の人事戦略のエキスパートによる基調講演が行われました。

◆大東建託株式会社 執行役員 HR統括部長

◆塩野義製薬株式会社 経営戦略本部 人事部長

◆株式会社UACJ ビジネスサポート本部 副本部長

講演者陣は、各社における働き方改革の実践例や、多様化する職場環境への対応策について、具体的な事例を交えながら講演を行いました。

イベントにお申し込みくださった方々について

次回開催に向けた出展企業の募集開始

本カンファレンスは定期開催を予定しており、次回開催に向けて出展企業を募集しています。

人事・総務部門のデジタル化や業務効率化を支援する製品・サービスを提供する企業からのお問い合わせをお待ちしております。

出展企業には以下の特典をご用意しております：

- 大手企業の人事・総務部門担当者との直接的なコネクション機会

- カンファレンス内での製品・サービスのプレゼンテーション機会

- 大手企業の人事・総務部門担当者のリードを最低400件以上翌日納品

本カンファレンスは、今後も最新の人事戦略トレンドと実践的なソリューションを提供してまいります。

次回開催に関する詳細は、順次公開させていただきます。

次回イベントのご協賛をご検討の方へ

株式会社リバイバル・マネジメント・フォーラム 代表取締役社長 高久 亮

次回イベントの詳細について個別にご連絡差し上げます。

ご希望の方はこちらから資料をダウンロードください。

