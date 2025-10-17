¤³¤Á¤é¤Ï¡¢¡Ö¥É¥ê¡¼¥à¥Ë¥å¡¼¥¹¡×¤è¤êÄó¶¡¤µ¤ì¤¿´ë¶È¤äÃÄÂÎÅù¤Î¥×¥ì¥¹¥ê¥ê¡¼¥¹¤ò¸¶Ê¸¤Î¤Þ¤Þ·ÇºÜ¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£ÆâÍÆ¤Èºï½ü¡¦½¤ÀµÅù¤Î¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¤Ï¡¢¡Ö¥É¥ê¡¼¥à¥Ë¥å¡¼¥¹¡×¤Þ¤Ç¤´Ï¢Íí¤ò¤ª´ê¤¤Ã×¤·¤Þ¤¹¡£
ÅìµþÅÔÃæ±û¶è¤«¤é¤Î¸å±ç¡¡¹ñÆâ³°½é¤Î´ë²è¡¡ºÒ³²¤È¶¦¤ËÀ¸¤¤¿¡Ö¡È¤¢¤ÎÆü¡É¤È¡È¤¢¤Î»Ò¡É¡×¤Î¥¨¥Ô¥½ー¥É¤òÊç½¸Ãæ
SAE¥°¥ëー¥×¤ÎÃæ¤Ç¡¢¥Ú¥Ã¥ÈºÒ³²´íµ¡´ÉÍý»Î¡ÊR¡Ë¤Î¿Íºà¶µ°é¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢Æ°ÊªÀìÌç¶µ°é¤Î¥¨¥¥¹¥Ñー¥Èµ¡´Ø¤Ç¤¢¤ë°ìÈÌ¼ÒÃÄË¡¿Í Á´ÆüËÜÆ°ÊªÀìÌç¶µ°é¶¨²ñ¡Ê½êºßÃÏ¡§ÅìµþÅÔÃæ±û¶è¡¢Íý»öÄ¹¡§ÂçÌî¸ø»Ì¡¢°Ê²¼¡ÖSAE¡×¡Ë¡¢¥Ú¥Ã¥ÈËÉºÒ¤Î¼ÂÆ¯ÁÈ¿¥¤Ç¤¢¤ëÆÃÄêÈó±ÄÍø³èÆ°Ë¡¿Í ¥Ú¥Ã¥ÈºÒ³²´íµ¡´ÉÍý»Î²ñ¡Ê½êºßÃÏ¡§ÅìµþÅÔÃæ±û¶è¡¢Íý»öÄ¹¡§ÎëÌÚÀ¶Î´¡¢°Ê²¼¡Ö¥Ú¥Ã¥ÈºÒ³²´íµ¡´ÉÍý»Î²ñ¡×¡Ë¤ª¤è¤Ó¿Í¤È¥Ú¥Ã¥È¤¬Ë¤«¤ËÊë¤é¤»¤ë¼Ò²ñÁÏÂ¤¤Î¤¿¤á»ö¶È¤òÄÌ¤·¤Æ¿Íºà°éÀ®¤È¥Ú¥Ã¥È»ö¶È¼Ô¡¢»ô¤¤¼ç¤Ø¤Î¥µ¥Ýー¥È¥µー¥Ó¥¹¤òÄó¶¡¤¹¤ë³ô¼°²ñ¼ÒSAE¥Þー¥±¥Æ¥£¥ó¥°¥ï¥ó¡Ê½êºßÃÏ¡§ÅìµþÅÔÃæ±û¶è¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¡§ÂçÌî¸ø»Ì¡¢°Ê²¼¡ÖSAE¥Þー¥±¥Æ¥£¥ó¥°¥ï¥ó¡×¡Ë¤Ï¡¢¿·´ë²è¡Ø¤¢¤ÎÆü¤Î¤³¤È¡¢¤¢¤Î»Ò¤Î¤³¤È¡Ù¤ò´ë²è¡¦Î©°Æ¡¢10·î£±Æü¡Ê¿å¡Ë¤è¤ê¡¢ÂçÀÚ¤Ê¥Ú¥Ã¥È¤È¤ÎÊÌ¤ì¤Ë´Ø¤¹¤ë¼ÂÂÎ¸³¥¨¥Ô¥½ー¥É¤òÊç½¸Ãæ¤Ç¤¹¡£
¤½¤·¤Æ¤³¤Î¤¿¤Ó¡¢ËÜ´ë²è¤Ø¤Î¸å±ç¤òÅìµþÅÔÃæ±û¶è¤è¤ê¤¤¤¿¤À¤¯¤³¤È¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
ËÜ´ë²è¤Ï¼«Á³ºÒ³²¤äÀ¸³è´Ä¶¤ÎÊÑ²½¤Ê¤É¤Ë¤è¤ê¡¢°¦¤¹¤ë¥Ú¥Ã¥È¤ÈÎ¥¤ì¤¶¤ë¤òÆÀ¤Ê¤«¤Ã¤¿Êý¡¹¤ÎÂÎ¸³¤Ï¡¢¿¼¤¤Èá¤·¤ß¤ÈÆ±»þ¤ËÂçÀÚ¤Ê³Ø¤Ó¤ò´Þ¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤¹¡£
ËÜ´ë²è¤Ç¤Ï¡¢¤½¤Î¤è¤¦¤Ê¡ÖËº¤ì¤é¤ì¤Ê¤¤Æü¡×¤È¡ÖÂçÀÚ¤Ê¤¢¤Î»Ò¡×¤Ë¤Þ¤Ä¤ï¤ëÁÛ¤¤¤ò¤ª´ó¤»¤¤¤¿¤À¤¡¢Ê¸½¸¤Ë¤Þ¤È¤á¤Æ¼Ò²ñ¤ËÈ¯¿®¤·¤Þ¤¹¡£
SAE¤¬¸øÇ§¤¹¤ë¥Ú¥Ã¥ÈºÒ³²´íµ¡´ÉÍý»Î¡ÊR¡Ë»ñ³ÊÁÏÀß10¼þÇ¯¤òµ¡¤Ë¡¢¡ÖÆ°ÊªÊ¡»ã¡×¡¢¡ÖºÒ³²»Ù±ç¡×¡¢¡Ö¿´¤Î¥±¥¢¡×¤ò¥Æー¥Þ¤Ë¡¢ºÒ³²»þ¤ËÆ°Êª¤¿¤Á¤È²á¤´¤·¤¿Æü¡¹¤äºÒ³²¸å¤ÎÁÛ¤¤¤ò¹¤¯½¸¤á¡¢Ì¿¤ÎÂº¤µ¤ÈÆ°Êª¤¿¤Á¤Ø¤Î°¦¾ð¤òµÏ¿¤·¡¢¼Ò²ñ¤Ë¶¦Í¡¢Ì¤Íè¤ØÅÁ¾µ¤¹¤ë¤³¤È¤òÌÜÅª¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ú¥¨¥Ô¥½ー¥É¤ÎÊç½¸Í×¹à¡Û
±þÊç¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤ÎÃí°Õ»ö¹à¤½¤ÎÂ¾¾ÜºÙ¤Ï¡¢
https://www.propet.jp/petsaigai10th-episode
¤ò»²¾È¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡ã¥Ú¥Ã¥ÈºÒ³²´íµ¡´ÉÍý»Î¡ÊR¡Ë¡ä
ºÒ³²»þ¤Ë¤ª¤±¤ë¥Ú¥Ã¥ÈÆ±¹ÔÈòÆñ¤äÈòÆñ½ê±¿±Ä¤ËÉ¬Í×¤ÊÃÎ¼±¤òÂÎ·ÏÅª¤Ë³Ø¤Ö¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë»ñ³Ê¤Ç¡¢»ô¤¤¼ç¤äÃÏ°èËÉºÒ¥êー¥Àー¡¢¹ÔÀ¯¿¦°÷¡¢Æ°Êª´ØÏ¢»ö¶È¼Ô¤Ê¤É¤¬¼õ¹Ö¤·»ñ³Ê¤òÍ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£»ñ³Ê¼èÆÀ¸å¤ÏÈòÆñ½ê¤Ç¤Î±ß³ê¤Ê¼õÆþ¤ì¡¢»ô¤¤¼ç¤ÈÈó»ô¤¤¼ç¤Î¥È¥é¥Ö¥ëËÉ»ß¡¢¥Ú¥Ã¥È»ô¤¤¼ç¤Î°ÂÁ´³ÎÊÝ·¼È¯¤ò¹Ô¤¨¤ë¥Ú¥Ã¥ÈËÉºÒÀìÌç²½¤È¤·¤ÆÁ´¹ñ¤Ç³èÌö¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
SAE¤Ï2015Ç¯¤Ë¥Ú¥Ã¥ÈºÒ³²´íµ¡´ÉÍý»Î¡ÊR¡ËÇ§Äê»ñ³Ê¹ÖºÂ¤ò³«¹Ö¤·¡¢Í»ñ³Ê¼Ô¤òÇÚ½Ð¤·¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¤½¤ÎÍ»ñ³Ê¼Ô¤¬·Ò¤¬¤ê¡¢»Ù¤¨¹ç¤¤¡¢¿Í¤È¥Ú¥Ã¥È¤ÎºÒ³²ÂÐºö¤Î¤¿¤á¤Ë³èÌö¤Ç¤¤ëÁÈ¿¥¤È¤·¤Æ2021Ç¯12·î¤ËÆÃÄêÈó±ÄÍø³èÆ°Ë¡¿Í¥Ú¥Ã¥ÈºÒ³²´íµ¡´ÉÍý»Î²ñ¤¬ÃÂÀ¸¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡ÚÃÄÂÎ³µÍ×¡Û
¢£°ìÈÌ¼ÒÃÄË¡¿Í Á´ÆüËÜÆ°ÊªÀìÌç¶µ°é¶¨²ñ
Âå É½ ¼Ô¡§ Íý»öÄ¹¡¡ÂçÌî¡¡¸ø»Ì
½ê ºß ÃÏ¡§ ¢©104-0061¡¡ÅìµþÅÔÃæ±û¶è¶äºÂ2-10-5¶äºÂ¥ª¥ª¥¤¥Ó¥ë5F
Àß¡¡¡¡Î©¡§ 2002Ç¯9·î26Æü
»ö¶ÈÆâÍÆ¡§ Æ°ÊªÀìÌç³Ø¹»¤Ø¤Î¥·¥é¥Ð¥¹¡¢¥«¥ê¥¥å¥é¥à¤ÎºöÄê¡¦Äó¶¡¡£¸øÇ§±Êµ×¥é¥¤¥»¥ó¥¹¤ÎÈ¯¹Ô¡£¥Ú¥Ã¥È´ØÏ¢¹ÖºÂ¤ÎÇ§Äê»ñ³ÊÈ¯¹Ô¡£¥¢¥Ë¥Þ¥ë¥¹¥Ú¥·¥ã¥ê¥¹¥È¤Î°éÀ®¡£¡¡Åù
¥Ûー¥à¥Úー¥¸¡¢´ØÏ¢WEB¥µ¥¤¥È¡§
¡ÊSAE¡Ëhttps://www.zennitido.com
¡ÊSAE¥Ú¥Ã¥È¤Î»ñ³Ê¡Ëhttps://www.pet-no-shikaku.com
¡Ê¥Ú¥Ã¥ÈËÉºÒ¶µ°é¥Ê¥Ó¡Ëhttps://www.propet.jp/
¢£ÆÃÄêÈó±ÄÍø³èÆ°Ë¡¿Í ¥Ú¥Ã¥ÈºÒ³²´íµ¡´ÉÍý»Î²ñ
Âå É½ ¼Ô¡§ Íý»öÄ¹¡¡ÎëÌÚ¡¡À¶Î´
½ê ºß ÃÏ¡§ ¢©104-0061¡¡ÅìµþÅÔÃæ±û¶è¶äºÂ2-10-5¶äºÂ¥ª¥ª¥¤¥Ó¥ë5F¡¡°ìÈÌ¼ÒÃÄË¡¿Í Á´ÆüËÜÆ°ÊªÀìÌç¶µ°é¶¨²ñÆâ
Àß¡¡¡¡Î©¡§ 2021Ç¯12·î10Æü
»ö¶ÈÆâÍÆ¡§ ¥Ú¥Ã¥ÈËÉºÒ¤Î»°ËÜÃì¤Ç¤¢¤ë¡Ö¼«½õ¡×¡¢¡Ö¶¦½õ¡×¡¢¡Ö¸ø½õ¡×¤òÂ¥¿Ê¡£Ê¿»þ¤Ë¤ª¤±¤ë¥Ú¥Ã¥ÈËÉºÒ¤Ë´Ø¤¹¤ë·¼È¯¡£ºÒ³²»þ¤Ë¤ª¤±¤ë¥Ú¥Ã¥È¤È¤ÎÆ±¹ÔÈòÆñ¡¢ÈòÆñ½ê±¿±Ä¤Ë¤ª¤±¤ë¹ÔÀ¯¤ÎÉéÃ´·Ú¸º¡£Åù
