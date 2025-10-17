【型式認定済】折りたたみ電動アシスト自転車 「ERWAY A05」「ERWAY A06」「ERWAY A08」がヨドバシカメラで販売開始！
鑫三海株式会社（本社：大阪府堺市堺区、代表取締役：伴場 義通）が展開する電動アシスト自転車ブランド「ERWAY」の人気モデル「ERWAY A05」「ERWAY A06」「ERWAY A08」が、2025年10月よりヨドバシ・ドット・コムにて販売開始となりました。
洗練されたデザインと高い機能性を兼ね備えた本シリーズは、通勤・通学などの日常使いから、旅行やレジャーといった幅広いシーンで活躍します。
また、すべてのモデルが型式認定（TSマーク）を取得しており、安全性にも十分配慮した設計です。
ヨドバシ・ドット・コム
https://www.yodobashi.com/?word=ERWAY
【製品ラインアップ】
■ ERWAY A05
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000332045&id=bodyimage1】
大容量リチウムイオンバッテリー（36V／10Ah）を搭載し、最大約100kmのアシスト走行が可能。
5段階アシストモードやLCDパネル、前後ディスクブレーキを装備し、通勤や買い物など日常の移動をしっかりサポートします。折りたたみペダルや高さ調整可能なハンドルも採用し、収納や持ち運びも簡単です。
・本体サイズ：157×58.5×115cm（折りたたみ時：88.5×51×72cm）
・重量：約21kg
・バッテリー容量：10Ah
・最大走行距離：約100km
・カラー：グレー／イエローカーキ
■ ERWAY A06
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000332045&id=bodyimage2】
軽量かつ高剛性のフルカーボンファイバーフレームを採用。振動吸収性に優れ、長距離走行でも快適な乗り心地を実現します。
注油不要で静音性の高いカーボンベルトドライブを採用し、メンテナンス性も向上。最大75N・mの高トルクモーターと油圧ディスクブレーキを搭載し、坂道でも安定した走行が可能です。さらにIP54防塵・防水仕様で雨天時も安心です。
・本体サイズ：148.5×59.5×110.5cm（折りたたみ時：78×54×68cm）
・重量：約15.5kg
・バッテリー容量：7Ah
・最大走行距離：約65km
・カラー：イエロー／マットブルーグレー／マットミストブルー
■ ERWAY A08
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000332045&id=bodyimage3】
「軽さ」と「高剛性」を両立するカーボンフレームを採用。
5段階アシストとSHIMANO製8段変速ギア、最大42N・mの高トルクモーターにより、坂道や長距離もスムーズに走行可能です。
さらにUSB Type-C対応ディスプレイでスマートフォン充電にも対応。折りたたみ時は82×50×70cmとコンパクトで、屋内保管や車載にも便利です。
・本体サイズ：155×58×112cm（折りたたみ時：82×50×70cm）
・重量：約15.9kg
・バッテリー容量：7Ah
・最大走行距離：約65km
・カラー：クールグレー／マットネイビー
■ ERWAYについて
ERWAYは、「出会いからその先まで、快適なサイクルライフを。」をコンセプトに展開する鑫三海株式会社のオリジナルブランドです。
快適な走行性はもちろん、耐久性・デザイン・アフターサポートにもこだわり、購入後も安心してご利用いただける体制を整えています。
お客様一人ひとりに「買ってよかった」と思っていただけるブランドを目指しています。
■ 会社概要
会社名：鑫三海株式会社（SINSANKAI CO., LTD.）
代表者：代表取締役社長 伴場義通
所在地：〒590-0012 大阪府堺市堺区浅香山町3丁9番11号
設立：2019年4月3日
事業内容：Eコマース事業、クラウドファンディング事業、ECショップ運営代行事業
公式サイト：https://www.sinsankai.co.jp
公式ECサイト：https://www.50th.jp/
楽天市場：https://www.rakuten.ne.jp/gold/sinsankai/
Instagram：https://www.instagram.com/erway_cycle/
X（旧Twitter）：https://x.com/_ERWAY
PR TIMES：https://prtimes.jp/main/html/searchrlp/company_id/51534
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000332045&id=bodyimage4】
