【新色追加】Sobagni（ソバニ）のボディバッグLuna ご好評に応えて3色が新登場！先行予約販売開始
【新色追加】Sobagni（ソバニ）のボディバッグLuna
ご好評に応えて3色が新登場！先行予約販売開始
共和レザー株式会社（本社：浜松市）のブランド Sobagni（ソバニ）は、10月17日（金）人気商品『ボディバッグLuna』に新色3色が登場するとともに、先行予約販売することを発表いたします。
新色は「ネイビー」「 チェスナットブラウン」「ダークブラウン」の3色です。長くご愛用頂きたいため、主張しすぎず馴染みやすい色をご用意しました。
『ボディバッグLuna』は、撥水・防汚・高耐久で雨や汚れに強く、アウトドアや普段使いに最適。三日月型フォルムが体にフィットし、長財布やスマホも収納可能。前面ポケットや内側のメッシュポケット、Dカンなど使い勝手がいい仕様となっていて、さらに軽量で肩掛けの快適です。宮城県南三陸の職人が丁寧に仕上げたメイドインジャパンの逸品で、スタイリッシュかつタフに活躍します。
「Sobagni -ソバニ-」の素材は、加水分解による劣化を10年以上防ぐ高品質な合成皮革。軽量で水・汚れ・傷に強く、手入れも簡単で長く寄り添える素材です。
現在販売中の「オルカ（白）」「クロヒョウ（黒）」「サラブレッド（茶色）」と合わせて、全6色展開になりました。
日ごろの感謝を込め、本店サイトのみ2週間先行の10月17日（金）からご注文を開始します（10/31から商品発送予定）。なお、一般販売開始は10/31となります。特に新色の「ネイビー」は数量限定となりますので、ぜひお早めにご確認ください。
https://sobagni.jp/bag/k4153sbg/
Sobagni（ソバニ）は、自動車用内装合成表皮材で国内トップ、世界でもトップクラスのシェアを占める合成皮革メーカー共和レザー株式会社（浜松市中央区）から立ち上がったブランドです。高い耐久性を持つ合皮製品の販売を通じ、「物を長く使い続けることこそエシカルである」というメッセージを伝えています。
サイズ ONE SIZE
サイズ詳細 W：400mm、H：150mm、D：70mm ショルダーベルト長さ：330～860ｍｍ
容量 2.6L
重さ 約260ｇ
クリーニング（又は、メンテナンス）
汚れた場合は、ぬるま湯での手洗いにて汚れを落とし、よく水を切ったうえで陰干しにて乾燥してください。
Sobagniは、1935年（昭和10年）8月1日に創立した共和レザー株式会社から立ち上がったブランドです。
Sobagniは人にも地球にも優しい素材を使用し様々な商品をみなさまにお届けしてまいります。
＊Sobagniの素材とは？→公式HPをチェック！https://sobagni.jp/
ーーーーーーーーーー
会社概要
社名 共和レザー株式会社（KYOWA LEATHER CLOTH CO., LTD.）
代表者 取締役社長執行役員 花井 幹雄 本社所在地 〒430-8510 静岡県浜松市中央区東町1876番地
Sobagni公式サイト https://sobagni.jp/ 楽天サイト https://www.rakuten.co.jp/sobagni/
メールアドレス sobagni@kyowale.co.jp
本リリースのお問合わせは、 Sobagni事業部 村尾まで
配信元企業：共和レザー株式会社
