小動物用イメージングシステムの世界市場調査レポート:競合分析、予測2025-2031
小動物用イメージングシステムは、生命科学や医薬品開発の研究において、マウスやラットなどの小動物を対象に生体内の構造や機能を可視化するための装置である。これらのシステムは、光学イメージング、マグネティックレゾナンスイメージング（MRI）、陽電子放出断層撮影（PET）、単光子放出断層撮影（SPECT）、コンピュータ断層撮影（CT）、超音波イメージングなどの技術を用いて、生体組織や細胞、分子レベルの情報を取得する。これにより、研究者は、疾患のメカニズムの解明、新薬の開発、治療法の評価などに役立つ貴重なデータを得ることができる。
近年、小動物用イメージングシステムの市場は、生命科学研究の活発化や医薬産業の新薬開発ニーズの高まりに伴い、着実に拡大している。医薬品開発プロセスにおいて、臨床試験前の段階で小動物を用いた実験が不可欠であり、その際に高精度で信頼性の高いイメージングシステムが必要となる。また、再生医療や個別化医療の研究進展により、細胞移植や遺伝子治療などの新しい治療法の開発にも、小動物用イメージングシステムが広く利用されている。これらのニーズが、システムの性能向上や新機能開発に拍車をかけており、市場の成長を促進している。
LP Information調査チームの最新レポートである「グローバル小動物用イメージングシステム市場の成長2025-2031」（https://www.lpinformation.jp/reports/191324/small-animal-imaging-system）によると、2025年から2031年の予測期間中のCAGRが5.2%で、2031年までにグローバル小動物用イメージングシステム市場規模は4.1億米ドルに達すると予測されている。
図. 小動物用イメージングシステム世界総市場規模
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000332015&id=bodyimage1】
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000332015&id=bodyimage2】
図. 世界の小動物用イメージングシステム市場におけるトップ20企業のランキングと市場シェア（2024年の調査データに基づく；最新のデータは、当社の最新調査データに基づいている）
LP Informationのトップ企業研究センターによると、小動物用イメージングシステムの世界的な主要製造業者には、Revvity、Mediso Medical Imaging Systems、Agfa-Gevaert Group、Bruker、Vieworks、LI-COR Biotech、Canon Medical Systems、广州博??生物科技、Fujifilm Visualsonics、Hallmarq Veterinary Imagingなどが含まれている。2024年、世界のトップ5企業は売上の観点から約56.0%の市場シェアを持っていた。
小動物用イメージングシステム市場における競争は、技術的進歩と産業構造の変化によってさらに活発化しています。市場では、長年の経験を有する大手機器メーカーが市場を支配しており、安定した技術と広範な販売ネットワークを駆使して、特に高性能で高品質な製品を提供しています。これに対して、国内の専門ベンチャー企業や新興企業は、独自の技術や優れたコストパフォーマンスを生かして、特定のニッチ市場で強い競争力を発揮しています。こうした多様なプレイヤーの競争は、技術革新と市場の多様化を加速させ、小動物用イメージングシステムの進化を促進しています。
このような背景の中で、技術面でも顕著な進歩が見られます。現在の小動物用イメージングシステムは、解像度、感度、速度、そして低侵襲性の向上に向けて進化を続けています。光学イメージング技術においては、蛍光色素や遺伝子コード化されたプローブの新たな開発が生体内での分子動態の追跡精度を向上させ、MRIやPET技術では磁場強度や検出器の感度向上によって、これまで捉えることが難しかった微細な病変や組織を画像化することが可能となっています。また、複合化技術が進展し、異なるイメージングモーダリティを組み合わせたシステムが登場することで、より広範囲で詳細な生体情報の取得が可能となっています。
