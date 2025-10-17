ボルタレンの世界市場2025年、グローバル市場規模（錠剤、注射剤、ゲル、スプレー、カプセル）・分析レポートを発表
2025年10月17日
株式会社マーケットリサーチセンター
株式会社マーケットリサーチセンター（本社：東京都港区、世界の市場調査資料販売）では、「ボルタレンの世界市場2025年」調査資料を発表しました。資料には、ボルタレンのグローバル市場規模、動向、予測、関連企業の情報などが盛り込まれています。
■主な掲載内容
________________________________________
■ 市場概要
本調査によると、世界のボルタレン市場は2023年時点で数億ドル規模に達しており、2030年にはさらに拡大する見込みです。予測期間中の年平均成長率（CAGR）は数％と見積もられています。ボルタレンは、非ステロイド系抗炎症薬として知られ、疼痛緩和や炎症抑制に幅広く使用されています。特に関節炎や筋肉痛などの治療において、高齢者や成人を中心に安定した需要があります。
ボルタレン産業のバリューチェーン、主要用途、技術動向、特許、応用分野、さらには主要企業の事業戦略に至るまで詳細に分析されています。
________________________________________
■ 産業構造と市場動向
ボルタレンは、ジクロフェナクナトリウムまたはジクロフェナクカリウムを有効成分とする医薬品であり、経口剤、注射剤、外用剤（ゲル、スプレー）など多様な形態で提供されています。近年では、即効性と持続性を両立させた製剤技術の進化が進み、患者の利便性と安全性が向上しています。
市場の拡大要因としては、高齢化の進展による慢性疼痛患者の増加、スポーツ人口の増加、在宅医療の普及、そしてジェネリック医薬品市場の拡大が挙げられます。一方で、副作用に関する懸念や処方制限、薬価引き下げ政策などが抑制要因となっています。
________________________________________
■ 地域別市場分析
地域別に見ると、北米および欧州は成熟市場でありながらも安定的な成長を続けています。特に欧州ではリウマチや変形性関節症などの治療薬として定着しており、政府による高齢者医療支援策も市場を支えています。
一方、アジア太平洋地域では中国が最大の成長市場となっており、国内需要の拡大、製薬産業の発展、政府支援政策が市場を牽引しています。日本やインドも、医療アクセスの改善やジェネリック医薬品の普及により成長が続いています。南米および中東・アフリカ地域も、医療インフラの整備や人口増加に伴い潜在的需要が高まっています。
________________________________________
■ 市場構成と分析手法
レポートでは、ボルタレン市場を多角的に分析するために以下の構成を採用しています。
1. 市場規模とセグメンテーション
全体の市場規模、販売数量、売上高を把握し、剤型別（錠剤、注射剤、ゲル、スプレー、カプセル）および用途別（高齢者、成人）に分けて分析しています。
2. 産業分析
政府の薬事政策、医薬品規制、消費者行動、技術革新などを包括的に評価し、市場動向と主要課題を明確化しています。
3. 地域分析
各国・地域における医療制度、経済状況、流通インフラ、消費者の購買行動を比較し、成長機会を特定しています。
4. 市場予測
2019年から2030年までの市場データを基に、今後の需要量、売上高、成長率を予測しています。
________________________________________
■ 企業分析と競争環境
主要企業の事業戦略、財務状況、製品ポートフォリオ、提携関係を詳細に調査しています。主な企業は以下の通りです。
● Novartis
● GSK
● Enovachem Pharmaceuticals
