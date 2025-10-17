千葉市若葉区で唯一の平屋だけの分譲地「アラ・ラ千葉小倉台」が堂々完成！

株式会社拓匠開発街並みイメージパース

株式会社拓匠開発（千葉県千葉市、代表取締役：工藤英之）は、同社が手がける、千葉市若葉区で唯一※の全11邸の平屋だけの街「アラ・ラ千葉小倉台」が完成しましたので、ここに発表いたします。

（※自社調べ、2025年10月時点）

◆千葉市若葉区で唯一！平屋だけの街「アラ・ラ千葉小倉台」

晴れやかな気持ちで家を出て、帰宅するのが楽しみになる、そんな街がついに完成。

空が高く広がり明るいこの街で、視線も心も上を向く“晴れ暮らし”を叶えてみませんか？

「アラ・ラ千葉小倉台」コンセプト

◆駅徒歩6分！さらに、2路線利用可能で通勤通学もラクラク

「アラ・ラ千葉小倉台」は、最寄駅の千葉都市モノレール「小倉台駅」まで徒歩6分という希少な駅近の平屋の街です。

さらに、ＪＲ線も通る「都賀駅」までは自転車で約11分と、2路線利用可能な利便性も魅力です。

駅近ながら、落ち着いた住宅街に位置しており、一般的な分譲地とは一線を画す開放感ある街です。

◆こだわりが詰まった、ここにしかない間取り

「アラ・ラ千葉小倉台」は全11邸すべて異なる間取りで設計されており、自然とつながるひとときが、日常に心地よさをもたらします。

木壁の温もりを感じる深い軒をくぐり、やわらかな光と緑を抜けて玄関へと続くアプローチは、外と内に緩やかな境界をつくり、贅沢な時間を演出します。

深い軒が迎え入れる軒先から玄関までの贅沢なアプローチ

各邸に光や風を取り込むソトマ（アウトドアリビング）をご用意。憧れのハンモックやリクライニングチェアを設置すれば、空を見上げ、自然と一体化した暮らしを叶えられます。

ソトマ（アウトドアリビング）プライバシーを確保しながら外を感じられる

また、ＬＤＫには勾配天井やハイサイド窓を採用。広びろとした空間に自然光をたっぷり取り入れ、平屋でありながら、開放的な生活を送ることができます。

ハイサイド窓で日光をふんだんに取り入れる勾配天井で縦の開放感を演出

さらに、ロフトやスキップフロアを設け、立体感のある間取りもご用意しております（一部邸宅のみ）。

◆"私にぴったり"がきっと見つかる！「3 style」の間取りをご用意《マイタイムstyle》小上がりのスキップフロアの書斎

◎+αの空間で叶える！《マイタイムstyle》

和室やカウンターのある自分時間をたっぷり楽しめる設計で、静かに読書や作業をしたり、カフェタイムや晩酌も。

プラスアルファの贅沢な空間が、自分だけの時間をより有意義にしてくれます。

◎コンパクト動線で叶える！《ラク育style》

水回りが集約されたコンパクトな家事動線で、毎日の家事がスムーズに。家事に使う時間が短くなるので、家族団らんや自分の時間がぐんと増えて”ラク育”♪

《ラク育style》イメージ《週末ガーデンstyle》イメージ

◎ソトマで叶える！《週末ガーデンstyle》

ＬＤＫから中庭を眺めたり、ウッドデッキの坪庭がついたプラン。

ここだけの外部ストレージは、ガーデニング好きなあなたのためのもの。道具もすっきり片付き、週末がもっと楽しくなる住まい。

◎今だけお得な「秋の住み替え応援！Autumn Fes！」を開催中

《1》先着3名様に！総額200万円のキャッシュバック特典

ご成約者の先着1組様には100万円、先着2組様には50万円をキャッシュバック！

早い者勝ちになるので、お得にご購入いただけるこの機会に、ぜひご検討ください。

《2》遂に全邸完成！選べる「3 style」のおうちを実際に見比べられます！

ご家族の暮らしにぴったりのプランをお選びいただけます。

家具の入ったモデルハウスもございますので、暮らしをイメージしていただけます。

《3》若葉区の戸建て物件買取強化中！

住み替え応援として、千葉市若葉区の戸建て物件の買取を強化中。

環境を変えずに平屋に住み替えられるチャンスです。勿論、買取査定は0円！

マイホームの買取査定からローンの相談まで、住み替えのサポートも承ります。

「平屋の街並み見学会」ご予約受付中！

「アラ・ラ千葉小倉台」では、完成見学会を実施中！平屋だけの街だからこその空の広がり、開放感をご体感いただけます。お仕事終わりなど、ご都合に合わせてご案内が可能ですので、ぜひお気軽にご来場ください。

ご見学予約はこちら :https://takusho-shinchiku.com/hiraya/alala-chibaoguradai/contact/entry_reservation.html

◆拓匠開発とは

株式会社拓匠開発は、3年連続「千葉県内平屋分譲No.1」（※株式会社住宅産業研究所調査データより 2025年3月時点）の実績を持つ、不動産ディベロッパーです。

平屋の分譲地開発におけるパイオニアとして、千葉を中心に数多くのプロジェクトを展開してまいりました。

弊社施工例「モリニアル川戸の森」

◆各媒体のURL

【アラ・ラ千葉小倉台】

公式HP：https://takusho-shinchiku.com/hiraya/alala-chibaoguradai/

ご見学予約：

https://takusho-shinchiku.com/hiraya/alala-chibaoguradai/contact/entry_reservation.html

【拓匠開発】

公式新築サイト：千葉県内の新築戸建て情報を公開中！https://takusho-shinchiku.com/

公式HP：https://takusho.co.jp/

公式Instagram（@takushokaihatsu）：https://www.instagram.com/takushokaihatsu