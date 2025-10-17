『ドラゴンポーカー』×『けものフレンズ』10月17日（金）よりコラボ開催！わーい！ドラポちほーでかりごっこだね！
株式会社アソビズム（本社：東京都千代田区、代表取締役：大手智之）は、App Store・Google Playにて好評配信中のリアルタイム合体カードバトル『ドラゴンポーカー』で、2025年10月17日（金）より『けものフレンズ』とのコラボイベントを開催いたします。
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000331996&id=bodyimage1】
◆コラボイベント特設サイト
https://www.asobism.co.jp/social/dragonpoker/kemono-friends_collabo/
この度、『けものフレンズ』とのコラボイベントを10月17日（金）メンテナンス後より開催いたします。「サーバル」「ドール」「マイルカ」「ステラーカイギュウ」など人気キャラが登場し、新規収録されたコラボ限定役ボイスも追加！この機会にぜひ『ドラゴンポーカー』をお楽しみください！
■開催期間
2025年10月17日（金）メンテナンス後 ～ 10月31日（金）11:59まで
新規描き下ろしのコラボ限定カードを手に入れよう！
「サーバル」「ドール」「マイルカ」「ステラーカイギュウ」「ヘラジカ」「アフリカオオコノハズク」が登場！アニマルガールたちと一緒にジャパリパークを探検しよう！
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000331996&id=bodyimage2】
GODV 超越MAXガチャに「サーバル（野生解放Ver.）」「PPP」が新登場！
今回のコラボでは、GODV 超越MAXガチャに期間限定で「サーバル（野生解放Ver.）」「PPP」が登場！初期レアリティGOD・レベル120・スキルLv5の強力なカードで、2枚目以降の入手は自動進化し、スキルLvがUPします。
※「サーバル（野生解放Ver.）」「PPP」はそれぞれ1枚しか所持できません
※7枚目以降に同一カードを入手した場合、SSレアガチャチケットに変換されます
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000331996&id=bodyimage3】
コラボスペシャルダンジョン開催！
期間限定でコラボスペシャルダンジョン「セルリアン」を開催！本ダンジョンでは「セルリアン」が登場し、クリア後に手に入る「けものフレンズP」でコラボ限定カード「セルリアン」と交換できます。さらに、規定回数ダンジョンをクリアするとコラボ限定称号「サーバル」を入手可能です。また、10月24日（金）から開催される「真竜王級」「超竜皇級」では、ボスを倒すとコラボ限定オーブ「けものフレンズオーブ」「ラッキービーストオーブ」「ロイヤルペンギンオーブ」「コウテイペンギンオーブ」を獲得できます。
※「けものフレンズP」の交換期間は2025年10月17日（金）メンテナンス後 ～ 11月9日（日）23:59まで
コラボ限定ランキング「スペダンランキング」
期間中、ゲーム内の特設ページに「スペダンランキング」が表示されます。コラボダンジョンの高難易度「真竜王級」「超竜皇級」にチャレンジして「ランカーP」を集めましょう。参加者には豪華報酬をプレゼント！？みんなで高難易度ダンジョンクリアを目指しましょう！
コラボ限定システム「協力ミッション」
期間中、ゲーム内の特設ページに「協力ミッション」に関する数値が表示され、コラボダンジョンに参加した全ユーザーのクリア回数に応じて限定子分カード「ラッキービースト」や、限定オーブ「ジェンツーペンギンオーブ」「イワトビペンギンオーブ」「フンボルトペンギンオーブ」、限定称号「ラッキービースト」などが入手できます。たくさんダンジョンをクリアして豪華報酬をゲットしましょう！
