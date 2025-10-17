ブレマイ焼き 復刻販売のお知らせ

株式会社GENDA GiGO Entertainment

株式会社GENDA GiGO Entertainment(本社：東京都港区 代表取締役社長：二宮 一浩、以下「当社」)は、2025年11月1日(土)より、株式会社coly(本社：東京都港区 代表取締役社長：中島 杏奈)が手掛けるアプリゲーム「ブレイクマイケース」とのコラボレーションによる「ブレマイ焼き」を復刻販売いたします。

【概要】

GiGO(ギーゴ)のたい焼き池袋にて、「ブレイクマイケース」に登場するキャラクターをモチーフにした「ブレマイ焼き」を販売いたします。「ブレマイ焼き」1点ご購入につき、オリジナルコースター(前半10種／後半11種)をランダムで1枚進呈いたします。

商品名

ブレマイ焼き

販売期間

2025年11月1日(土)～2025年12月4日(木)

販売店舗

GiGOのたい焼き池袋 (GiGO池袋3号館)

メニュー

ブレマイ焼き 600円(税込)

・皇坂 逢 ・綾戸 恋 ・槻本 大河 ・節見 静 ・在間 樹帆 ・恩田 灯世 (全6種)

フレーバー

・プレミアムクリーム ・小倉あん

※焼き型・コースターの絵柄はお選びいただけません。あらかじめご了承ください。

※コースターの数には限りがございます。先着順で、なくなり次第終了となりますので、あらかじめご了承下さい。

※画像はイメージです。実物とは異なる場合がございます。

【ブレイクマイケースとは】

「代行します、その難題」

優秀だけれどどこか"外れた"従業員達が揃ったその店、Aporia(アポリア)には２つの顔がある。

ごく普通のカフェとしての営業を終えたあと、限られた顧客だけに提供されるのは、寛ぎの時間と特別なサービス。

＜自分の代わり、他人の代わり、それ以外の代わり。生きた人間に代わりが務まることなら、どんなことでも＞

あらゆるものが飽和した街で、「足りない」に応える――マルチ代行。

何にでも成り代わる、不確かでしたたかな彼らとの日々が始まる。

サウンドが彩る新しいマッチパズル「グルーヴマッチパズル」やAporiaスタッフの秘密がわかる「SNAP'N SPIN」、そしてフルボイスと美麗なLive2Dで描かれるメインストーリー。

colyが贈る新作スマートフォン向けゲームアプリ、好評配信中。

【権利表記】

(C)coly

(C)GENDA GiGO Entertainment Inc, All rights reserved.

【各種公式サイト】

●「ブレイクマイケース」公式サイト

https://breakmycase.com/

●GiGOグループのお店情報サイト

https://tempo.gendagigo.jp/