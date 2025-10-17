ブレマイ焼き 復刻販売のお知らせ
株式会社GENDA GiGO Entertainment(本社：東京都港区 代表取締役社長：二宮 一浩、以下「当社」)は、2025年11月1日(土)より、株式会社coly(本社：東京都港区 代表取締役社長：中島 杏奈)が手掛けるアプリゲーム「ブレイクマイケース」とのコラボレーションによる「ブレマイ焼き」を復刻販売いたします。
【概要】
GiGO(ギーゴ)のたい焼き池袋にて、「ブレイクマイケース」に登場するキャラクターをモチーフにした「ブレマイ焼き」を販売いたします。「ブレマイ焼き」1点ご購入につき、オリジナルコースター(前半10種／後半11種)をランダムで1枚進呈いたします。
商品名
ブレマイ焼き
販売期間
2025年11月1日(土)～2025年12月4日(木)
販売店舗
GiGOのたい焼き池袋 (GiGO池袋3号館)
メニュー
ブレマイ焼き 600円(税込)
・皇坂 逢 ・綾戸 恋 ・槻本 大河 ・節見 静 ・在間 樹帆 ・恩田 灯世 (全6種)
フレーバー
・プレミアムクリーム ・小倉あん
※焼き型・コースターの絵柄はお選びいただけません。あらかじめご了承ください。
※コースターの数には限りがございます。先着順で、なくなり次第終了となりますので、あらかじめご了承下さい。
※画像はイメージです。実物とは異なる場合がございます。
【ブレイクマイケースとは】
「代行します、その難題」
優秀だけれどどこか"外れた"従業員達が揃ったその店、Aporia(アポリア)には２つの顔がある。
ごく普通のカフェとしての営業を終えたあと、限られた顧客だけに提供されるのは、寛ぎの時間と特別なサービス。
＜自分の代わり、他人の代わり、それ以外の代わり。生きた人間に代わりが務まることなら、どんなことでも＞
あらゆるものが飽和した街で、「足りない」に応える――マルチ代行。
何にでも成り代わる、不確かでしたたかな彼らとの日々が始まる。
サウンドが彩る新しいマッチパズル「グルーヴマッチパズル」やAporiaスタッフの秘密がわかる「SNAP'N SPIN」、そしてフルボイスと美麗なLive2Dで描かれるメインストーリー。
colyが贈る新作スマートフォン向けゲームアプリ、好評配信中。
