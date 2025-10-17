御食国・淡路島から届く冬の美味「淡路島３年とらふぐ」ふく鍋セット 予約受付開始

塩屋土地株式会社　ホテル事業部
■ 冬の味覚を、自宅で贅沢に。

鳴門海峡（大鳴門橋）を望むリゾートホテル「ホテルアナガ(https://www.hotelanaga.com/)」では、淡路島の旬をお届けするお取り寄せシリーズ「淡路島の旬彩便(https://www.hotelanaga.com/restaurants/anagashop/)」にて、冬限定のご当地グルメ「淡路島３年とらふぐ ふく鍋セット」の予約受付を開始いたしました。


御食国（みけつくに）として知られる淡路島の冬の恵みを、ホテルクオリティでご家庭にお届けします。
自宅での食事時間を上質に楽しめると毎年ご好評をいただいており、今年も数量限定にて販売いたします。期間は、2025年11月1日より発送を開始し、2026年2月28日までお楽しみいただきます。



冬の美味「淡路島３年とらふぐ」ふく鍋セット

■ 商品ラインナップ

「淡路島３年とらふぐ ふく鍋セット」は、贈答にも最適な化粧箱入り。
ご家庭でのお食事からお歳暮・年末のギフトまで、幅広いシーンでお楽しみいただけます。



『ふく福』二段セット（2～3名様分）
ふく鍋とふく刺身を楽しむ二段重【白子付き】「ふく福」(https://anagashop.official.ec/items/36032357)

内容（2～3名様分）／二段化粧箱入り


淡路島３年とらふぐ上身・あら・白子・白菜・椎茸・えのき・野菜・白葱・豆腐・焼餅・薬味・出汁昆布・阿那賀特製ぽん酢・ひれ酒用ひれ・てっさ（ふぐ刺身）・鉄皮湯引き


価格：34,000円（税込）／2～3名様分






「ふく鍋セット」（2名様分）
ご家族で楽しむ「ふく鍋セット」(https://anagashop.official.ec/items/28550654)

内容（2名様分）／一段化粧箱入り


淡路島３年とらふぐ上身・あら・白子・白菜・椎茸・えのき・野菜・白葱・豆腐・焼餅・薬味・出汁昆布・阿那賀特製ぽん酢・ひれ酒用ひれ


価格：25,600円（税込）／2名様分





※ご案内料金には送料が含まれ、いずれも冷凍せずクール便でお届けいたします。


※クール便なのでご夕食前にご指定いただいても、すぐにお召し上がりいただけます。
※熨斗紙（御歳暮・御礼など）無料対応いたします。



■ 「淡路島３年とらふぐ」とは

「淡路島３年とらふぐ」は、通常２年で出荷される養殖ふぐを、鳴門海峡にほど近い福良湾で３年間かけてじっくりと育て上げた特別なとらふぐです。ミネラル豊富な潮流と、時間を惜しまぬ丁寧な育成によって身がよく締まり、天然物にも劣らぬぷりぷりとした食感と濃厚な旨味を生み出します。その品質は全国でも高い評価を受け、冬の淡路島を代表する美味として知られています。





淡路島３年とらふぐ

■ 「淡路島の旬彩便」について


淡路島の旬を届ける産地直送の鍋セット

「淡路島の旬彩便(https://www.hotelanaga.com/restaurants/anagashop/)」は、ホテルアナガがセレクトする“淡路島の四季の恵み”をお届けする産地直送便です。


淡路島の旬の食材を使い、調理済み・副菜付きなので手間いらず。
ご家庭でもホテルクオリティの味を気軽にお楽しみいただけます。





ホテルアナガ　概要



名称　　　　： HOTEL ANAGA (ホテルアナガ)


所在地　　　： 〒656-0661　兵庫県南あわじ市阿那賀1109


TEL　　　　 ： 0799-39-1111


ホームページ： https://www.hotelanaga.com/


開業　　　　： 1987年(昭和62年)7月1日


敷地面積　　： 約25,000平方メートル


建築規模　　： 本館／地上2階、地下1階、ヴィラ述べ面積／約5,800平方メートル


客室数　　　： ・本館／40室(スイートルーム10室、デラックスツイン8室、


　　　　　　　　 スーペリアツイン8室、スタンダードツイン13室、スタンダードダブル1室)


　　　　　　　 ・ドギー・ヴィラ／5室 (ドギー・ヴィラ4棟)


レストラン　： レストラン「Anaga」72席


　　　　　　　 ラウンジ16席　カウンター5席　宴会場(着席80名)


その他施設　： 屋外プール、ジャグジーバス、ポンツーン、ドギー・ガーデン


　　　　　　　 テニスコート(オムニコート3面／内：ナイター1面)


宿泊料金　　： 1室2名様ご利用 お1人様 税込 29,000円～(1泊2食付き)


　　　　　　　 チェックイン 15:00／チェックアウト 11:00


関連会社　 　：・ユーアールエー株式会社 [淡路ハイウェイオアシス]　


　　　　　　　 ・淡路フェリーボート 株式会社 [洲本ゴルフ倶楽部]　


　　　　　　　 ・アイジー興産株式会社 [ジェームス山自動車学院]