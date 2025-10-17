世界で最もプレイされているMOBAゲーム『Honor of Kings（オナー・オブ・キングス）』「十年の誓い」を祝し、中国文化遺産「三星堆」とコラボレーション

Proxima Beta Pte. Ltd.

▶︎三星堆をテーマにした4種類のヒーロースキン

▶︎リンバオをドレスアップ！

▶︎新しいヒーローや背景、アニバーサリー限定のミニオンスキンなど盛りだくさん

▶︎映画監督、張芸謀（チャン・イーモウ）氏がアートディレクターとして参加

世界で最もプレイされている MOBA ゲーム*1 『Honor of Kings(オナー・オブ・キングス)』は、本日よりヒーローとプレイヤーの間に築かれた絆を称え、「十年の誓い」という新たな章をスタートします。『Honor of Kings(オナー・オブ・キングス)』では、プレイヤーが本作に出会ったその瞬間から「約束」が生まれ、これまで数々の戦いや勝利を経て強い絆が育まれてきました。この度は、さまざまなゲーム内イベントや体験を通じて、この永続するつながりを祝福します。

今回発表するコラボレーションイベントは、中国四川省で発見された文化遺産「三星堆（さんせいたい）」とのものとなります。三星堆は、約4000年前の高度な文化の遺物を展示する遺跡であり、その美しさと歴史的価値が世界的に注目されています。

今回のコラボレーションでは、著名な映画監督である張芸謀（チャン・イーモウ）氏がアートディレクターとして参加し、その卓越した芸術的ビジョンによって、古代文化を『Honor of Kings(オナー・オブ・キングス)』の世界で新たに描き出します。

『Honor of Kings(オナー・オブ・キングス)』三星堆シリーズスキンCG「Eye」PV：

https://youtu.be/jl-bFcUdnec?si=0NlZBEyg273amQQx(https://youtu.be/jl-bFcUdnec?si=0NlZBEyg273amQQx)

本コラボレーションは、『Honor of Kings(オナー・オブ・キングス)』が世界中の文化的多様性を尊重し、その魅力を広める取り組みを続けていることを示すものです。本日より、プレイヤーは伝統的な中国美術やデザインにインスピレーションを得た限定コラボスキンやテーマ背景などを、2つのフェーズで展開される特別なゲーム内イベントやチャレンジを通じて体験することができます。

三星堆（さんせいたい）をテーマにしたスキン＆ゲーム内アイテム

本日10月17日(金)から29日(水)まで、2つのフェーズで展開されるイベントに参加して、限定報酬を手に入れましょう。

第1フェーズ：10月17日（金）～23日(木)では、ミッションを達成してポイントを獲得し、三星堆をテーマにしたスキンやアイテムをアンロックできます。

第2フェーズ：10月24日（金）～29日(水)では、無料スキンやリンバオ用の衣装など、さらに豪華な報酬が登場します。

●女媧のスキン「万物の夜明け」（Spiritual Awakening）

入手可能期間：10月17日(金)～10月29日(水)

○10月17日(金)より、5v5モード、ランクバトル、最高峰バトル、チャンピオンシップモードをプレイしてポイントを獲得し、報酬と交換可能。

○クエストは毎日14時にリセット。毎週土曜日にはポイント2倍（未達成分は除く）。

○10月17日(金)から交換可能。事前登録通知も実施予定。

●后羿のスキン「天衝く神樹」（Divine Tree Ascendant）

入手可能期間：10月25日(土)～11月6日(木)

○10月17日(金)から11月6日(木)まで、5v5モード、ランクマッチ、最高峰バトル、チャンピオンシップモードをプレイしてポイントを貯め、レジェンドスキン「天衝く神樹」をアンロック可能（10月25日(土)より受け取り開始）。事前登録通知を有効化しておくと受け取りをお知らせします。

●少司縁のスキン「祭礼の巫女」（Mystic Rites）

入手可能期間：10月25日(土)～12月25日(木)

○リリース初週：10月25日(土)～31日(金)は、60バウチャーで直接購入可能。

○11月1日(土)～12月25日(木)の期間は、通常価格888バウチャーで直接購入可能。

●楊戩のスキン「縦目の神力」（Mountains Abound）

入手可能期間：10月25日(土)～12月25日(木)

○リリース初週：10月25日(土)～31日(金)は20%オフ。さらにログインクーポンと併用で、

最小990バウチャーで購入可能。

○11月1日(土)～12月25日(木)の期間は、通常価格1,688バウチャーで直接購入可能。

●背景スキン「天意問う矢（Heavenly Arrow Background）」

開催期間：10月24日（金）～11月27日(木)

○イベント参加で、初回ログイン時に「神弓背景コイン（Divine Arrow Background Coin）」を無料獲得。1日目の初回抽選は半額で参加可能。

○抽選で背景スキン「天意問う矢」やポイントを獲得でき、重複分は自動的にポイントに変換。

ポイントは報酬と交換可能。

●ミニオンスキン「青銅マーチング（Bronzen Braves）」

入手可能期間：10月25日(土)～11月6日(木)

○イベント期間中、「栄光のクリスタル（Glory Crystal）」1個と引き換えに、アニバーサリー限

ミニオンスキンを入手可能。お気に入りのミニオンを、特別な装いで飾ろう！

リンバオバトル

新ヒーロースキンとともに、10月17日(金)～11月12日(水)の期間中、「リンバオバトル」が登場！このミニゲームでは、フレンドのリンバオ同士が1対1で対戦します。ログインしてプレイし、フレンドを招待してポイントを集めましょう。ポイントを使って装備やスキルを抽選し、セット装備を構築してランキングを上げていくことで、限定報酬――リンバオ用コスチュームや明世隠のスキン「ミッドナイト・レディオ」など――を獲得できます。

リンバオアバターデザインコンテスト 2025

10月16日(木)からは、「2025リンバオ アバターデザインコンテスト」が開幕します！

テーマは「Voyage（航海）」。宇宙の旅、海の航海、または想像上の冒険などから着想を得て、ネコ型リンバオのための独自のデザインを創作しましょう。

応募期間は11月2日(日)まで。受賞者には最大1,500米ドルの賞金に加え、ゲーム内限定報酬や特別称号「No.1クリエイター」「優秀クリエイター」「新星クリエイター」が贈られます。

11月中はコミュニティ投票と専門家審査が行われ、最終結果は12月5日(金)に発表予定。

『Honor of Kings（オナー・オブ・キングス）』が次の10年へと歩み出す中で、プレイヤーの創造力が峡谷の世界をさらに彩ります。――さあ、あなたの想像力で新たな航海に出かけましょう！

カルラ

カルラ（Garuda）は、『Honor of Kings(オナー・オブ・キングス)』の戦場に新たに登場するミドルレーンのメイジです。

古代より伝わるインド神話に着想を得た彼は、正義と不正との闘いを象徴しています。

10月21日から27日まで、ログインしてバトルすることでトークンを獲得し、「カルラ」を無料で入手できます。

期間限定ログインボーナス

10月25日（土）または26日(日)にログインするだけで、以下の特別報酬が受け取れます：

● エリンのスキン「願い鶴（Wishing Crane）」

● 30回分のポイントガチャ

● アバターアイテム「青銅ファッション」

● 期間限定バウチャー×1,000

● 「十年の誓いギフト（Decade of Promise Future Gift）」

● 10月25日（土）限定：すべてのヒーローおよび100種類以上の選択スキンを1日限定で無料開放！

テーマソング「Atlas of Tomorrow」公開

さらに、『Honor of Kings（オナー・オブ・キングス）』の「十年の誓い」テーマソングとして待望の新曲「Atlas of Tomorrow」が公開されました。本楽曲を手がけるのは、中国語圏を代表する伝説的シンガーソングライターであり、MOBAファンとしても知られるJJ Lin（リン・ジュンジエ）氏。ブランドアンバサダーである彼の音楽と情熱が、『Honor of Kings（オナー・オブ・キングス）』のプレイヤーコミュニティとゲームへの深い愛を象徴しています。

『Honor of Kings(オナー・オブ・キングス)』は現在iOSとAndroidでプレイ可能です。

以下URLより無料でダウンロードいただけます。

App Store：https://apps.apple.com/jp/app/honor-of-kings/id1619254071

Google Play：https://play.google.com/store/apps/details?id=com.levelinfinite.sgameGlobal&hl=ja(https://play.google.com/store/apps/details?id=com.levelinfinite.sgameGlobal&hl=ja)

日本語版公式サイトおよびSNS

Honor of Kings (オナー・オブ・キングス)公式サイト：https://www.honorofkings.com/jp/

Honor of Kings（オナー・オブ・キングス）X: https://x.com/hok_jp

Honor of Kings Japan Esports情報局 X: https://x.com/hokjp_esports

Honor of Kings Japan Discord: discord.gg/ExBmZdRjCR(https://discord.gg/ExBmZdRjCR)

英語版公式SNS

Instagram：@honorofkings

Facebook：@HonorofKingsGlobal

X：@HonorOfKings

YouTube：@honorofkings

Twitch：@hok_global_esports

TikTok：@hokglobal

『Honor of Kings(オナー・オブ・キングス)』製品概要

タイトル: 『Honor of Kings(オナー・オブ・キングス)』

ジャンル: MOBA

プラットフォーム: iOS / Android

Google Play ストア: https://play.google.com/store/apps/details?id=com.levelinfinite.sgameGlobal&hl=ja(https://play.google.com/store/apps/details?id=com.levelinfinite.sgameGlobal&hl=ja)

App Store: https://apps.apple.com/jp/app/honor-of-kings/id1619254071

配信日時: 2024年6月20日

価格: 基本プレイ無料 ※ゲーム内課金あり

公式サイト： https://www.honorofkings.com/jp/

権利表記: (C)2025 Proxima Beta Pte. Ltd. All rights reserved.

*1自社調べhttps://www.timistudios.com/tencents-timi-studios-sets-world-daily-active-user-record-as-mobile-moba-honor-of-kings-hits-100-million-dau/

*記載されている会社名および製品・サービス名は、各社の登録商標または商標です。

『Honor of Kings（オナー・オブ・キングス）』について

TiMi Studio Groupが開発する『Honor of Kings（オナー・オブ・キングス）』は世界で最も人気のあるMOBA となり、登録ユーザー数は2億人を超え、毎日1億人以上のプレイヤーがチーム戦のスリルを楽しんでいます。多様なキャラクターや細部まで描かれた戦場デザインに加え、ハンス・ジマー、久石譲、ハワード・ショアなど世界的に有名な作曲家が手がけた音楽が特徴となっており、プレイヤーをユニークでカラフルな世界に引き込みます。『Honor of Kings』は、無料プレイながら、自由なプレイで公平に勝てるバトルシステムに誇りを持っており、成功はプレーヤーの費やした金額ではなく、プレーヤーのスキルと戦術によって決まります。 『Honor of Kings』は、アマチュアからプロまでの競技プレイをサポートする、活発なeスポーツエコシステムの本拠地でもあります。『Honor of Kings』の詳細については、X(https://x.com/hok_jp)、YouTube(http://www.youtube.com/@hokjp)やDiscord(https://discord.gg/ExBmZdRjCR)、TikTok(https://www.tiktok.com/@hokglobal)をご覧ください。



Level Infiniteについて

Level Infinite は、Tencentのグローバルゲームブランドです。我々は、世界中のお客様が魅力的でオリジナルなゲームをいつでもどこでも、好きなように体験できるようお届けしているほか、国内外のネットワークにおける開発会社やパートナースタジオに向けて、幅広いサービスやサポートを提供し、彼らの作品の真の可能性を解き放てるよう支援しています。Level Infiniteは『PUBG MOBILE』や『Honor of Kings』、『勝利の女神：NIKKE』などの人気作品のパブリッシャーであり、Funcomの『Dune: Awakening』や『Warhammer 40K: Darktide』などを含む数々の作品の共同パートナーです。Level Infiniteの詳細については、公式ウェブサイト www.levelinfinite.com/ja(http://www.levelinfinite.com/ja)や公式X x.com/LevelInfiniteJP(https://x.com/LevelInfiniteJP)をご覧ください。

TiMi Studio Groupについて

Tencent Games の子会社である TiMi Studio Group は、世界をリードするビデオゲーム開発および運営チームであり、世界中のプレイヤーに提供するエンターテイメントの質の向上に努めています。中国の深圳に本社を置き、モントリオール、ロサンゼルス、シアトル、シンガポール、上海、成都にオフィスを構えるTiMiは、これまでに様々なジャンルと複数のプラットフォームにわたり、高品質で創造性の高いゲームを忠実に作り上げてきました。2008年に設立されたTiMiは、『Honor of Kings（オナー・オブ・キングス）』、『爆走ドリフターズ』、『Delta Force』 など、一連のヒットタイトルを開発してきました。 またTiMiは世界最大級ゲームブランドの信頼できるパートナーとして、『コール オブ デューティ モバイル』やポケモン初の戦略的チームバトルゲーム『Pokemon UNITE』、『エイジ・オブ・エンパイア モバイル』、そして今後リリースを控える『モンスターハンターアウトランダーズ』などのAAAタイトルを制作しています。TiMi Studio Groupについての詳細は、LinkedInの@timistudiosをご覧ください。