ジェーン・スー注目の新刊タイトルは『ねえ、ろうそく多すぎて誕生日ケーキ燃えてるんだけど』！　発売前重版と発売記念イベントも決定!!

株式会社光文社

株式会社光文社は、ジェーン・スーさん最新刊『ねえ、ろうそく多すぎて誕生日ケーキ燃えてるんだけど』を2025年11月17日(月)に発売いたします。

心の中や世の中に対するもやもやを言語化し多くの支持を集める著者が、「自分らしく生きること、自分を愛して生きること」の一環として美容やライフスタイルを綴った1冊。

誰にでも起こる心身の不具合やエイジズムを乗りこなすために、自分の手で自分が気に入る生き方をどう求める？ 視界がパッと晴れてくる爽快感と、一歩踏み出す勇気が得られます。

話題を呼んだ前作『きれいになりたい気がしてきた』に続く、美容月刊誌『美ST』の連載をまとめた第２弾！

発売を記念して、イベント・サイン会の開催も決定!!

『ねえ、ろうそく多すぎて誕生日ケーキ燃えてるんだけど』刊行記念トークイベント

ジェーン・スー×瀬戸麻実「思ってたのとちがうけれど、これはこれで楽しい」

開催日時：2025年11月23日（日・祝）19:00～21:00

会場：本屋B＆B（東京都世田谷区代田2-36-15 BONUS TRACK 2F）

※イベントの詳細は以下よりご確認ください

https://bb251123a.peatix.com/

『ねえ、ろうそく多すぎて誕生日ケーキ燃えてるんだけど』刊行記念サイン会

開催日時：2025年12月6日(土) 14:00～15:40

会場：有隣堂アトレ恵比寿店（東京都渋谷区恵比寿南1-5-5 アトレ恵比寿5F）

※近日中に詳細決定・受付開始となります。有隣堂アトレ恵比寿店HPでのご案内をお待ちください

【書誌情報】

書名：『ねえ、ろうそく多すぎて誕生日ケーキ燃えてるんだけど』

著者：ジェーン・スー

本体価格：1,600円 税込価格：1,760円

発売日：2025年11月17日（月）

【著者プロフィール】

ジェーン・スー

1973 年、東京生まれ。コラムニスト、ラジオパーソナリティ。TBS ラジオ「ジェーン・スー生活は踊る」、ポッドキャスト番組「ジェーン・スーと堀井美香の『OVER THE SUN』」、「となりの雑談」のMCを務める。2015 年、『貴様いつまで女子でいるつもりだ問題』（幻冬舎）で、第31 回講談社エッセイ賞を受賞。『生きるとか死ぬとか父親とか』（新潮文庫）、『ひとまず上出来』（文春文庫）、『きれいになりたい気がしてきた』（光文社）、『へこたれてなんかいられない』（中央公論新社）、『介護未満の父に起きたこと』（新潮新書）など著書多数。