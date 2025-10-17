『ハローキティ』と時計ブランド『Angel Heart』のコラボレーションウォッチ第二弾を10月17日に発売。時計ボックスの代わりに時計デザインとリンクしたオリジナルチェーンショルダーバッグ付き。

株式会社ウエニ貿易

株式会社ウエニ貿易（本社：東京都台東区、代表取締役社長:宮上光喜）の腕時計ブランド「Angel Heart(エンジェルハート)」は株式会社サンリオの人気キャラクター『ハローキティ』とのコラボレーションウォッチ第二弾を10月17日(金)に公式オンラインショップ/全国のAngel Heartお取扱店舗、全国のサンリオショップ(11店舗)にて発売します。また、本商品には時計ボックスの代わりとなるオリジナルのショルダーバッグが付属します。



【コラボレーションウォッチ商品詳細】



上品さと可愛らしさを両立した文字盤デザイン

文字盤の中央に大人かわいい千鳥格子柄のリボンを配置。インデックスにはクリスタルを施し、秒針にはベビーピンクカラーを採用しました。


上品さとかわいらしさを兼ねそろえた全年代ご着用いただきやすいデザインです。






裏蓋刻印入り

腕時計の裏蓋にはハローキティのお顔を刻印。


裏側にもこだわりました。






キルティング加工ベルト

カーフレザーのベルトにはキルティング加工を施し、繊細かつ高級感溢れる仕上がりに。





ケースサイズ：26mm


ムーヴメント：クォーツ


ガラス：ミネラルガラス


ケースカラー：シルバー


ケース:ステンレススチール


ベルト素材：カーフレザー


防水：5気圧防水




【オリジナルショルダーバッグ付き】




時計ボックスの代わりとしてエンジェルハートオリジナルのレザーチェーン付きショルダーバッグが付属します。


携帯電話やお財布、ポーチなどが入る便利なサイズ感。


内ポケット付きなのもうれしいポイントです。


(幅170mm×高さ175mm×マチ80mm チェーン1200mm)




肩掛けできるレザーチェーンストラップ付き

写真に写っているアイテム全てが入る程よいサイズ感


【第二弾ハローキティコラボレーションウォッチ発売概要】



■予約開始日：2025年9月24日(水)


■発売日：2025年10月17日(金)


■価格：税込17,600円


■品番：KT26S-BK


■販売場所：全国のAngel Heartお取り扱い店舗・エンジェルハート公式オンラインショップ・全国のサンリオショップ（下記11店舗）


※在庫状況や取扱いにつきましてはお近くの店舗まで直接ご確認ください。


■特設ページ


https://www.ueni-angelheart.jp/hellokitty.collaboration2/





【サンリオショップでの発売決定】


サンリオショップ全国11店舗とサンリオオンラインショップ本店でコラボレーションウォッチの発売が決定。


在庫状況は各ショップにお問い合わせください。


■Sanrio 横浜ジョイナス店 (https://stores.sanrio.co.jp/8344100)


■Sanrio Gift Gate タカシマヤ ゲートタワーモール店(https://stores.sanrio.co.jp/7423100)


■Sanrio 新宿店(https://stores.sanrio.co.jp/1129100)


■Sanrio 仙台PARCO店(https://stores.sanrio.co.jp/8854100)


■Hello Kitty Japan ダイバーシティ東京 プラザ店(https://stores.sanrio.co.jp/6204120)


■Sanrio NISHIGINZA店 (https://stores.sanrio.co.jp/1703100)


■Sanrio イオンモール岡山店 (https://stores.sanrio.co.jp/6913100)


■サンリオギャラリー京都店 (https://stores.sanrio.co.jp/7014100)


■Sanrio Gift Gate なんば戎橋店(https://stores.sanrio.co.jp/8278100)


■大丸 梅田店 5F サンリオ (https://stores.sanrio.co.jp/0204061)


■Sanrio 天神地下街店 (https://stores.sanrio.co.jp/4936110)



【エンジェルハートブランド紹介】




１. コンセプトは「はじまりのそばに。」
「エンジェルハート」は、進学や入社、新たな一日の始まりなど、人生の大切な節目を迎える女性に寄りそうファーストウォッチとしてぴったりなブランドです。2004年4月に誕生して以来、多くの女性に親しまれています。
２. オンでもオフでもしっかり使える、時間の見やすさ
小さなダイヤルでも、1時から12時までしっかり目盛が付いているデザインが豊富。
デザインはもちろんのこと、実用性も考えられているのでオンでもオフでも活躍してくれます。
３. 細部までこだわった上品なデザイン
クリスタルの位置やカラー、ガラスのカッティングやリューズの形など、さりげない可愛さが沢山。自分にしかわからないような細かなデザインにワクワクします。
４.累計300種類の商品開発と日本・アジアでの展開
2004年に創立して以来、累計約300種類の商品開発と、日本・アジアで約1,300店舗でお取り扱い頂いています。



【株式会社ウエニ貿易】


ウォッチ、コスメ、アパレル分野を中心に扱うファッション専門商社。


腕時計ではアメリカの「タイメックス」、イタリア「ヴェルサーチェ」や「フルラ」、ドイツ「ツェッペリン」、イギリス「テッドベーカー」や「ヘンリーロンドン」など、著名海外ウォッチブランドの輸入元を務めています。


百貨店、セレクトショップ、家電店等、各種専門店など多岐にわたる流通を持ち、国内でおおよそ800法人、8,000店舗と取引しています。2022年より「アディダス オリジナルス」ウォッチの輸入元となりました。