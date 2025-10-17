まるまるひがしにほんで「魅力発見！地域ブランドフェスタ」を開催します！

さいたま市

東日本の「ヒト・モノ・情報」がさいたま市の大宮に集合！交流・発信・活性化を促す地方創生の場「まるまるひがしにほん」で開催するイベント情報をお知らせします。

まるまるひがしにほんでは、10月18日(土)・19日(日)に「魅力発見！地域ブランドフェスタ」を開催します。

「地域団体商標(※)」に登録された各地の美味しいもの・名産品が、まるまるひがしにほんに大集合！地域の豊かな自然・文化が育てた魅力の数々をお試しください！

※地域団体商標とは、事業者の信用の維持を図り、「地域ブランド」保護による地域経済の活性化を目的とした特許庁の制度です。

1 名称

「魅力発見！地域ブランドフェスタ」

2 日時

・令和7年10月18日(土)11時から19時まで

・令和7年10月19日(日)11時から16時まで

3 場所

まるまるひがしにほん(さいたま市大宮区大門町1-6-1)

4 内容

加賀みそ、八幡平マッシュルーム、真崎わかめ等の地域団体登録商標に登録された各地の名産品販売

※開催内容については、予告なく変更となる場合があります。

まるまるひがしにほん（東日本連携センター）とは

「東日本の玄関口」であるさいたま市のメリットを生かし、東日本の「ヒト・モノ・情報」の交流・発信を促進し、さいたま市を含めた東日本の地域経済を活性化することで、東日本地域の地方創生に寄与することを目的として開設されました。開設以来、シティプロモーションの場として、さいたま市や東日本の魅力を広く発信するとともに、ビジネスマッチングの場として、東日本各地の事業者と市内事業者の取引拡大を支援しています。

まるまるひがしにほん（東日本連携センター）https://marumaru-higashinihon.jp/

問い合わせ先

さいたま市経済政策課

電話：048-829-1401

