立川の冬を彩る光の祭典「2025たちかわイルミネーション」開催

一般社団法人たちきたエリアマネジメント

一般社団法人たちきたエリアマネジメント（所在地：東京都立川市）は､ JR立川駅北口サンサンロードを中心に、約60万球の光で街を包む冬のイルミネーションイベント「2025たちかわイルミネーション」を開催いたします。

約550メートルにわたるケヤキ並木が無数の光に包まれて輝き出す瞬間。立川の街が幻想的な光景へと変わり、訪れる人々に心ときめく冬の夜を届けます。

イルミネーション初日となる11月1日（土）には点灯式を実施。スペシャルゲストとして､ハロー！プロジェクトの新グループ「ロージークロニクル」（アップフロントプロモーション）が出演し、立川の夜を華やかに彩ります｡さらに、立川市ゆかりのキャラクター13体が登場。グリーティングも予定されており、子どもから大人まで楽しめる華やかな演出で会場を盛り上げます。

12月には「TACHIKAWA WINTER MARKET」の開催も決定。

今年の冬は､サンサンロードで心温まる特別な時間をお楽しみください。

イルミネーション概要

■名称： 2025 たちかわイルミネーション

■日程： 2025年11月1日（土）～2026年1月18日（日）

■点灯時間： 17：00～24：00（初日のみ17:55頃～）

■会場： JR立川駅北口サンサンロード

■主催： 一般社団法人たちきたエリアマネジメント

■後援： 立川市/立川市教育委員会/ 立川市商店街振興組合連合会

■協力： 立川商工会議所/一般社団法人立川観光コンベンション協会

■特設サイト： https://tachikawaillumination.com

みどころ

約550メートルのケヤキ並木が、約60万球の光に包まれ、立川の街を幻想的に照らします。

トラスで組まれた「イルミネーション ノード」が登場。立川の冬の風景に彩りを添える象徴的な光の空間が誕生します。

サンサンロードの足元には、ライトによる演出も。光の模様が広がり、歩く人々の一歩一歩に幻想的なアクセントが添えられます。

12月には「TACHIKAWA WINTER MARKET」を開催。ぬくもりあるフードと個性豊かなショップに加え、音楽ステージも予定されており、光と音が響き合う冬のひとときを演出します。

TACHIKAWAWINTER MARKET開催日程

VOL.01：12月13日（土）・14日（日）

VOL.02：12月20日（土）・21日（日）

VOL.03：12月24日（水）・25日（木）

点灯式に、ハロー！プロジェクトの新グループ「ロージークロニクル」が登場！

ロージークロニクルは、立川を舞台としたTVアニメ『かいじゅうせかいせいふく』（テレビ東京系にて放送中）の主題歌を担当しており、「ららぽーと立川立飛」でのリリースイベントなど、立川に縁のある活動を継続的に行っています。今回の点灯式への出演は、そうした“立川との絆”を象徴するステージとなります。

当日は、『かいじゅうせかいせいふく』のキャラクターたちもステージに登場し、イルミネーションの光に包まれたサンサンロードでのライブパフォーマンスを華やかに盛り上げます。

ロージークロニクル

2025年3月19日にデビューシングルをリリースした ハロー！プロジェクトの新グループ。

「薔薇色の」そして「希望に満ちた」「幸せいっぱいの」という意味を持つ“Rosy”(ロージー)と、出来事を年ごとに記した歴史書である「年代記」を意味する“Chronicle”(クロニクル)。いつまでも語り継がれるような、薔薇色の歴史を紡いでいってほしいという願いを込めて名付けられました。

東京都立川市が舞台となっているTVアニメ『かいじゅう せかいせいふく』の主題歌、「ガオガオガオ」を担当（毎週土曜あさ7時放送 テレビ東京「イニミニマニモ」内にて放送中）

点灯式概要

■日時：2025年11月1日（土）17:30～18:30

■場所：多摩信用金庫本店前 特設ステージ（〒190-8681 東京都立川市緑町３－４）

■登壇予定：立川市 市長 酒井 大史

立川観光コンベンション協会 会長 八木 敏郎

立川商工会議所 会頭 川口 哲生

立川市商店街振興組合連合会 理事長 五十嵐 陸夫

■ゲスト ： ロージークロニクル

■タイムスケジュール：17：30～ 主催者挨拶・来賓挨拶

17：55頃 イルミネーション点灯

18：00～ ロージークロニクル ミニコンサート

■キャラクターグリーティング： 16：00より同会場にて開催

【出演キャラクター(予定)】

くるりん(立川市)／たっぴくん・たっぴちゃん(立飛グループ) ／ウドラ(壽屋)／RISURU(多摩信用金庫)／ペンぞう(伊勢丹立川店)／ジャパンダ(損保ジャパン)／タマオ(多摩モノレール)／たっちー(立川ダイス)／アスレくん(立川アスレティックFC)／リヴェルン(東京ヴェルディ) ／めら・ぐーすか(かいじゅうせかいせいふく)

【ご取材に関する注意事項】

- 共用スペースでの開催となりますため、一般のお客様の通行の妨げになる行為はおやめください。- 三脚や脚立はご使用いただけませんのであらかじめご了承ください。- 報道腕章をお持ちでない方は撮影できません

たちきたエリアマネジメントとは

「たちきたエリアマネジメント」は、立川駅北口エリア（通称：たちきた）のにぎわいの創出や地域の人々の交流促進、またサンサンロードおよびその周辺地域における治安維持などの地域社会の課題に取り組むことを目的とし、2021年11月にサンサンロード沿いの有志企業により発足したエリアマネジメント団体です。

また、エリアマネジメントを推進し事業運営主体としての役割を担う組織として、2024年9月12日付で「一般社団法人たちきたエリアマネジメント」を設立しました。代表理事：清水浩代（株式会社壽屋 取締役副社長）

『Well-Being Tachikita』のビジョンのもと、民間・行政等の連携・協働を通し魅力ある「たちきた」の実現を目指します。

たちきたエリアマネジメント構成団体

この事業は、東京都・（公財）東京観光財団の「ナイトタイム等（夜間・早朝）における観光促進助成金」を活用しています。