IIFES 2025出展のお知らせ

ドイツに本社を置き産業用接続機器から制御・通信機器まで供給するフエニックス・コンタクト株式会社（本社：神奈川県横浜市、代表取締役社長：吉野 博通）は、2025年11月19日（水）から11月21日（金）まで、東京ビッグサイト（東京都江東区）にて開催される、日本最大級の産業展示会「IIFES（Innovative Industry Fair for E x E Solutions）2025」に出展します。

今回も当社のパーパスである“Empowering the All Electric Society”をテーマに、最新の接続技術・電源システム、スマートでセキュアなオートメーションXネットワーク、電子機器向けソリューションなど一挙に出展いたします。皆様のご来場を心よりお待ちしております。

開催概要

・ 名称：IIFES 2025

・ 会期： 2025年11月19日（水）～11月21日（金）10:00～17:00

・ 会場：東京ビッグサイト（東京都江東区）1階 東4・5・6ホール

・ ブース：東6ホール【6-39】

・ 公式サイト：https://iifes.jp/

・ 当社ブースの見どころ：https://www.phoenixcontact.co.jp/iifes

主な展示テーマと注目の製品

◆最新の接続技術と電源システム

図１：ブースイメージ

制御盤内からフィールド配線までのスマート化・効率化を実現する最新の接続機器として、最新の接続技術Push-Xテクノロジを搭載したDINレール端子台「XT」、当社独自のPush-lock & Push-in式電源中継用コネクタ「IPD」などを展示します。また電源システムの信頼性を高める新製品として、新機能を搭載したスイッチング電源「TRIO3」、エネルギー監視モニター、電子式サーキットブレーカによる過負荷保護機能や、国内で被害が増加している雷サージ対策として新開発のカーボンスパークギャップ式SPD製品「FLT-MB」などをご紹介します。

（写真左より：Push-Xテクノロジ端子台XT端子台、電子式サーキットブレーカ付き電源 TRIO、新カーボンスパークギャップ式SPD FLT-MB、防水防塵電源中継コネクタ ）

◆スマートでセキュアなオートメーションｘネットワーク

無線通信をより速く、よりセキュアに、より強く、より便利にするアンテナ内蔵型Wi-Fi 6産業用無線LANアダプタ「FL WLAN 1120」をはじめ、グローバルにセキュアなリモートメンテナンスを可能にするリモートアクセス用クラウド「mGuard Secure Cloud」、CRA遵守やサイバーセキュリティ問題対応のため、PLCnext ControlやFL MGUARD等IEC 62443対応製品で実施可能なセキュリティソリューション、効率的連携のために大容量化や厳密な同期に対応したスイッチングハブFL SWITCH、Virtual PLCnext Control搭載でIT/OT融合を進めるエッジPC VL3 UPC 2440 EDGE、発生問題を早急、明確に識別する信号灯PSDなど、つながる価値の可能性をセキュアに広げる様々なテクノロジと機器をご紹介します。

（写真左より：Wi-Fi 6 産業用無線 LAN アダプタ FL WLAN シリーズ、リモートアクセス用クラウド mGuard Secure Cloud、サイバーセキュリティ、スイッチングハブ FL SWITCHシリーズ、Virtual PLCnext Control、Ubunto PRO搭載小型エッジPC VL3 UPC 2440 EDGE、信号灯PSD-SL, PSD-SC）

◆電子機器向けソリューション

バリエーション豊富な端子台・コネクタのラインアップに、全く新しい接続技術 Push-X テクノロジ を搭載した基板用コネクタ「XPC シリーズ」が加わりました。この技術により撚線タイプの 裸線でもそのまま挿し込むことが可能です。「XPC シリーズ」をはじめとする基板用端子台・コネクタ、M5 から M58 までの金属製丸型コネクタ、パルストランス内蔵 RJ45 コネクタを中心とする高速 DATA 通信コネクタ、さらに電子機器用の汎用ケースシステムをご紹介します。

（写真左より：Push-Xプリント基板用コネクタ XPC 2,5、コンパクトな電源用コネクタ SPC 4、金属製丸型ハイブリッドコネクタ、高速DATA通信コネクタ、屋外用ケースシステム OCS、IO機器用多機能ケースME-IO-Slim）

フエニックス・コンタクトは、今後も革新的な製品・ソリューションにより、クリーンな電力を効率的に利用できる社会「All Electric Society」の実現のために貢献してまいります。



フエニックス・コンタクト株式会社について

世界50か国以上に海外支社を展開し、創業100年以上の歴史を持つドイツの産業用接続部品、制御機器および通信機器のマーケットリーダーとして、製品開発から製造、販売を行うフエニックス・コンタクト社の日本法人。日本では本社（神奈川県横浜市）をはじめ１０営業拠点、配送センター（神奈川県大和市）を通じ、ＤＩＮレール搭載用端子台・プリント基板用端子台・産業用コネクタなどの接続部品、信号変換器・電源・リレーを中心とする電子機器、サージ保護機器、産業用ネットワーク機器、制御機器、セーフティ機器、産業用PC・HMI、照明機器など10万点以上におよぶ製品の販売およびカスタマーサービスを行う。詳細はウェブサイト（https://www.phoenixcontact.co.jp）をご覧ください。