信州発ベビーブランドのケラッタ、B.LEAGUE 信州ブレイブウォリアーズとサプライヤー契約を締結 子育て世代にやさしい観戦環境を目指しアリーナ内の授乳室・キッズエリアをリニューアル
ベビー・キッズ・マタニティブランド「kerätä（ケラッタ）」を展開するケラッタ株式会社（本社:長野県塩尻市、代表取締役:下村祐貴子、以下ケラッタ）は、長野県をホームタウンとするB.LEAGUE所属プロバスケットボールチーム「信州ブレイブウォリアーズ」とサプライヤー契約を締結しました。
取り組みの一環として、子育て世代の方々により安心して観戦をお楽しみいただきたいとの想いから、25年10月開幕B.LEAGUE 2025-26シーズンの10月18日(土)、アリーナ（ホームゲーム会場ホワイトリング）に昨シーズン新設された授乳室とキッズエリアをリニューアルオープンいたします。今後、実際に利用される方々のお声を反映しながら、より良いものにしていくと同時に、こうした取り組みを通じ、引き続き地域の発展や子育て支援に貢献することを目指します。
今回のリニューアルで、アリーナ1Fにはママと赤ちゃんが利用できる仕切り付きの授乳ブースを3区画、2Fには家族で利用できる授乳室を1室ご用意しています。おむつ替えやお着替えなど、赤ちゃんのお世話がしやすいよう、プレイマット・おむつポット・おむつ替えシート・おむつ防臭袋・使い捨てお食事エプロン等を設置しました。また、2Fキッズエリアには、ベビーサークル・お絵描きができる知育ホワイトボード・跳ねて楽しいトランポリンクッションを設置し、お子さまが安心して遊べる空間を拡充しました。
【授乳室・キッズエリアの詳細】
■1F 授乳室（3区画・男性入室不可）
ママと赤ちゃんが利用できる、仕切りで区切られた授乳ブース
■2F 授乳室（1室・ご家族での入室可）
授乳はもちろん、ご家族で利用できる広めの個室
■2F キッズエリア （授乳室前）
年齢12か月～6歳のお子さまを対象にしたエリア
【ご利用いただけるケラッタ製品一例】
プレイマット、おむつポット、おむつ替えシート、moshimoshiおむつ防臭袋、使い捨てお食事エプロン、ベビーサークル・知育ホワイトボード・トランポリンクッションなど
※多くの方にご活用いただけるよう製品完備につとめてまいりますが、お客様のご利用状況によってご用意が難しい場合もございますことご了承いただけますと幸いです
製品の詳細：https://kerata-ec.com/
【観戦・会場情報】
10月3日(金)より開幕するB.LEAGUE2025-26シーズンや、アリーナ（ホームゲーム会場ホワイトリング、長野市真島総合スポーツアリーナ）に関する情報は、信州ブレイブウォリアーズ公式HPよりご確認いただけます。
https://www.b-warriors.net/
＜ケラッタ株式会社とは＞
自身も二児の母である下村が代表を務める、ベビー・キッズ・マタニティ用品を主に扱う会社です。「憧れより、いちばん近くに」を合言葉に、子育てや介護の悩み等、ケアが必要な方とその家族に寄り添うパートナーとなることを目指しています。信州発の小さなものづくりの会社でありながら、「楽天ショップ・オブ・ザ・イヤー」（2023~2024年/2年連続受賞）、「Amazon.co.jpマーケットプレイスアワード」（2022~2024年/3年連続受賞）、「Yahoo!ショッピング年間ベストストア」（2024年受賞）をトリプル受賞した初のベビーブランドとなりました。また、行政やNPO法人と連携し、支援を必要とされる方々に製品をお届けするといったサステナビリティ活動「ケラッタはぐくみプロジェクト（ケラはぐ）」を実施。オンライン販売を主軸としながら、店頭販売も拡大中。海外展開は中国・韓国・アメリカにて開始しております。
◆ケラッタ株式会社 概要
法人名：ケラッタ株式会社
代表：下村祐貴子
設立日：2016年9月
本社：長野県塩尻市広丘野村1031-1 佐川急便松本営業所5F
HP：https://kerata.co.jp/
公式オンラインストア：https://kerata-ec.com/
◆MOON-X株式会社 概要（※ケラッタ株式会社はMOON-X株式会社のグループ会社です）
法人名：MOON-X株式会社（ムーンエックス）
代表：長谷川晋
設立日：2019年8月
本社：東京都港区高輪4-10-18 京急第1ビル 13F
HP：https://www.moon-x.com/
本件に関するお問合わせ先
< >
ケラッタ広報 E-MAIL：press@moon-x.com
関連リンク
ケラッタってどんな会社？_公式note
https://note.com/moonx/m/m62136b442b01
ケラッタのサステナ活動_公式HP
https://kerata.co.jp/sustainability
