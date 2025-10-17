「生誕90周年記念 赤塚不二夫祭」ミュージックフェスティバルの詳細発表！！　●RIP SLYME、氣志團、おとぼけビ～バ～、シン・コイズミックスプロダクションズなど豪華アーティストが出演！

生誕90周年 赤塚不二夫祭 実行委員会(C)Fujio90

「これでいいのだ！」の名フレーズと共に今もなお、笑いと自由を届け続ける 漫画家・赤塚不二夫が2025年、生誕90周年を迎えました。

『天才バカボン』『おそ松くん』『もーれつア太郎』『ひみつのアッコちゃん』『レッツラゴン』などの漫画作品はもちろん、舞台パフォーマンスやイベント・プロデュース、映画制作など、赤塚が様々なジャンルで生み出した独自の“笑い”は、今なお多くのクリエイターに影響を与え続けています。

赤塚の生誕90年を祝って、東京・渋谷で12月、そのユーモアと革新性を多彩なイベントで楽しみつくす「生誕90周年記念 赤塚不二夫祭」を開催します。12月5日（金）、6日（土）にLINE CUBE SHIBUYAで開催するミュージックフェスティバルには、赤塚スピリッツに共感するアーティストたちが集結！「コニャニャチハのコンバンハ！」と題して昼に夜に開催されるミュージックフェスで、音楽の楽しさと個性あふれるステージを披露します。

【生誕90周年記念 赤塚不二夫祭】

●ミュージックフェスティバル／12月5日（金）、6日（土）LINE CUBE SHIBUYA

●バラエティフェスティバル／12月11日（木）渋谷区文化総合センター大和田4F さくらホール

■公式サイト

https://www.fujio-90fes.jp/

※その他のイベントについては後日発表いたします

ミュージックフェスティバル「コニャニャチハのコンバンハ！」

【出演者・開演時間】

▼DAY1 「ミュージックなのだ！コンバンハ！」

DAY１はRIP SLYMEがLINE CUBE SHIBUYAに初登場！！

シン・コイズミックスプロダクションズや豪華DJの熱演にも注目！

2025/12/5(金) LINE CUBE SHIBUYA

16:30開場、17:30開演

＜出演者＞

・RIP SLYME

・シン・コイズミックスプロダクションズ（小泉今日子＋高木完＋上田ケンジ）/Ed TSUWAKI

・砂原良徳（DJ）

・田中知之（DJ）

・高木完 (司会)

RIP SLYMEシン・コイズミックスプロダクションズ（小泉今日子＋高木完＋上田ケンジ）/Ed TSUWAKI田中知之（FPM）砂原良徳

▼DAY２ 「オンガクなのだ！コニャニャチハ！」

赤塚スピリッツたっぷりの氣志團に加え、おとぼけビ～バ～、

SODA!、Chappoら個性派ぞろいのスペシャルステージ！

2025/12/6(土) LINE CUBE SHIBUYA

15:00開場、16:00開演

＜出演者＞

・氣志團

・おとぼけビ～バ～

・SODA！

・Chappo

・高木完 (司会)

※各日のタイムテーブルは後日発表いたします

【チケット情報】10/20（月）18時～ ローチケットで抽選先行受付開始！

氣志團おとぼけビ～バ～SODA!Chappo

▼チケット

■DAY1／「ミュージックなのだ！コンバンハ！」

9,000円(税込、全席指定)

■DAY2／「オンガクなのだ！コニャニャチハ！」

9,000円(税込、全席指定)

■2日間通し券／「コンバンハのコニャニャチハ！」

17,000円(税込、全席指定)

※枚数制限 4枚

※未就学児のお客様の入場は不可

▼販売スケジュール

【ローソンチケット プレリクエスト／LEncore 抽選先行販売】

受付期間 10/20(月)18:00～11/3(月・祝)23:59

当選発表 11/7(金)15:00

※詳細はこちらから https://l-tike.com/akt90musicfes/(https://l-tike.com/akt90musicfes/)

※一般販売については後日発表いたします。

PONTAパス会員向け グッズ付きチケット抽選先行販売！10/17（金）18:00受付開始！

【LivePocket PONTAパス会員グッズ付きチケット抽選先行販売】

受付期間 10/17(金)18:00～11/3(月・祝)23:59

当選発表 11/7(金)15:00

※詳細はこちらから https://cpn.livepocket.jp/entry/fujio-90fes_202510(https://cpn.livepocket.jp/entry/fujio-90fes_202510)

■コメント＆プロフィール

▼フジオプロ代表 赤塚りえ子

2025年、父が生きていたら90歳、父が設立したフジオプロは還暦を迎えました。

仕事をするときも遊ぶときも、いつも賑やかにみんなと一緒にいるのが大好きだった父。

この記念の年に、父と同じように楽しいことが大好きな方々にお集まりいただき、賑やかに祝っていただけたら…。

赤塚不二夫の世界観の中で何か新しいものを生み出すときは、まさに大好きな父と一緒に遊んでいるような感覚がありとてもとても楽しいのです。

父の身体は無くなってしまいましたが、自由な赤塚スピリットは‘本気で遊ぶ’大人の心の中に、カタチを変えて脈々と生き続けていると信じています。

「バカは真面目に」をモットーに、今年はぜひとも赤塚不二夫と一緒に、思い切り遊んでいただけたらうれしいです！

(C)Fujio-pro

■赤塚不二夫 略歴

赤塚不二夫（撮影：國玉照雄）

本名 赤塚藤雄。

1935年9月14日満州(現中国東北部)古北口生まれ。

中学校在学中、手塚治虫氏の『ロストワールド』に影響を受け漫画家を志す。

1956年 少女マンガ『嵐をこえて』でデビュー、トキワ荘に入居。

1958年 『ナマちゃん』を「漫画王」(秋田書店)に少年誌初連載。

1962年 「週刊少年サンデー」(小学館)に『おそ松くん』、「りぼん」(集英社)に『ひみつのアッコちゃん』を連載。

1967年 「週刊少年マガジン」(講談社)に『天才バカボン』、「週刊少年サンデー」に『もーれつア太郎』を連載。テレビアニメ化作品も多い。他、代表作に『レッツラゴン』『ギャグゲリラ』など。

1965年 『おそ松くん』により第10回小学館漫画賞受賞。

1972年 『天才バカボン』により第18回文藝春秋漫画賞受賞。

1997年 第26回日本漫画家協会文部大臣賞受賞。

1998年 紫綬褒章受章。

2008年8月2日 肺炎のため逝去。享年72歳。

【開催概要】

■公演名

生誕90周年記念 赤塚不二夫祭

ミュージックフェスティバル「コニャニャチハのコンバンハ！」

■公式サイト

https://www.fujio-90fes.jp/

■開催日時

▼DAY1／「ミュージックなのだ！コンバンハ！」

2025年12月5日（金）16:30開場、17:30開演

▼DAY２／「オンガクなのだ！コニャニャチハ！」

2025年12月6日（土）15:00開場、16:00開演

■会場

LINE CUBE SHIBUYA

〒150-0042 東京都渋谷区宇田川町１－１

https://linecubeshibuya.com/

■チケット

・DAY1／「ミュージックなのだ！コンバンハ！」 9,000円(税込、全席指定)

・DAY2／「オンガクなのだ！コニャニャチハ！」 9,000円(税込、全席指定)

・2日間通し券／「コンバンハのコニャニャチハ！」 17,000円(税込、全席指定)

※枚数制限 4枚

※未就学児のお客様の入場は不可

■主催：株式会社ドリル

■企画制作：「コニャニャチハのコンバンハ！」応援団一同

■協力：株式会社フジオ・プロダクション、株式会社ローソンエンタテイメント

■後援：J-WAVE

■協賛： LivePocket株式会社

■問い合わせ：株式会社ディスクガレージ https://info.diskgarage.com/