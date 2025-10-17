オカムラ食品工業　令和７年度『食品衛生事業功労者厚生労働大臣表彰 』を受賞

株式会社オカムラ食品工業

サーモンを中心とした養殖から加工・卸売までの垂直統合型ビジネスを展開する株式会社オカムラ食品工業（青森県青森市、代表取締役社長兼CEO：岡村恒一）は、令和７年度食品衛生事業功労者に対する厚生労働大臣表彰において、青森県青森市にある当社第二工場が食品衛生優良施設として表彰されたことをお知らせいたします。



当社のほかにも、全国の食品衛生功労者160名及び優良施設88拠点が受賞対象として選ばれ、10月16日に東京都日本橋明治座にて表彰式が執り行われました。

当社は、1971年に水産加工品製造会社として創業しました。現在第二工場では祖業であるいくらや筋子の魚卵加工販売を行っております。徹底した衛生管理体制の取り組みが評価され 、受賞の運びとなりました。

本受賞を契機に、より一層衛生管理に力を入れ、今後も安心・安全な製品の提供を続けてまいります。

受賞コメント 品質管理部 部長 後藤和人

「食品の製造工程は多岐にわたり、特にいくら・筋子を製造する当社第二工場では、いくつかの工程が従業員による手作業で行われています。基本となる衛生作業手順や工程管理を含む食品安全マネジメントシステムを確実に運用し、安全・安心な製品の提供に励んでおります。

工場で働くすべての従業員に対して、衛生管理に関する周知・教育・訓練を継続的に実施することで、高いレベルの衛生管理体制を維持し、さらに向上させることを目指しています。」

● 『食品衛生事業功労者厚生労働大臣表彰』とは

食品衛生の普及向上、食品衛生行政に対する協力及び業界の指導育成等に顕著な功績があった者及び優良な食品衛生施設について他の模範とすることを目的として、毎年厚生労働省が主催して行う表彰です。

●会社概要

・ 名 称：株式会社オカムラ食品工業（ 東証スタンダード・証券コード 2938）

・ 創 業：1971年8月

・ 代表者：代表取締役社長兼CEO 岡村 恒一

・ 所在地：青森県青森市八重田1-6-11

・企業サイト：https://www.okamurashokuhin.co.jp/