こちらは、「Digital PR Platform」より提供された企業や団体等のプレスリリースを原文のまま掲載しております。内容と削除・修正等のお問い合わせは、「Digital PR Platform」までご連絡をお願い致します。
シリーズ累計305万枚（※）を突破！「洗えるニット」CROSS FUNCTION（クロス ファンクション）より再登場～おうちで洗えて毛玉知らず。上質と快適を“両立”させる、理想のニットシリーズ～
URL: https://www.crossplus.jp/shop/crossfunction/
クロスプラス株式会社（本社：愛知県名古屋市、代表取締役社長：山本 大寛）が展開する「CROSS FUNCTION（クロスファンクション）」は、毎シーズン人気を誇る「洗えるニット」シリーズ3型をオンラインストアにて販売を開始いたしました。
「CROSS FUNCTION（クロスファンクション）」は、毎シーズン人気を誇る「洗えるニット」シリーズをオンラインストアにて販売を開始いたしました。今シーズンも人気の3型、ハイネックのバックスリットニット、クルーネックカーディガン、バルーンスリーブニットを販売いたします。
（※）2023年9月～2025年9月
特設サイトURL： https://www.crossplus.jp/blog/crossfunctionarticle/251017_washable_knits_series/
■CROSS FUNCTIONについて
「毎日着たい」が詰まった暮らしにやさしいベーシックウエアを展開。季節・気温に左右されることなくおしゃれを楽しめるしっかりとした高機能アイテムは、着る人のあらゆるシーンと共に過ごす「味方服」を目指しています。いつでも「ちょうどいい」と思える服が「ちょうどいいプライス」で見つかるアパレルブランドです。
■商品紹介
《洗える》エブ楽 バックスリットニット
不動の人気を誇る「洗えるニット」の定番といえばこの1枚。厚みがあり、きれいめな印象を与えてくれる天竺編みニットです。前後差があり、バックスリットが入った後ろ姿も抜かりありません。全11色展開とカラーバリエーションも豊富です。
・price：\3,960(tax in)
・color : striped(0ff) / striped(gray) / striped(mocha) / striped(black) / gray / black / off-beige / mocha / pink / green / blue
・size : M / L / LL
・function : マシンウォッシャブル / タンブル乾燥可 / 毛玉になりにくい
・URL：https://www.crossplus.jp/Form/Product/ProductDetail.aspx?shop=0&pid=952012&bid=crossfunction&cat=APPTOPKNT
《洗える》エブ楽 クルーネックニットカーディガン
モチモチした弾力のある素材感で着心地抜群。ボタンを閉めればトップスに、ボタンを開ければ羽織としても活躍する万能カーディガンです。コンパクトなシルエットながらも体型をひろわない上品なシルエットが多くのファンから支持されているポイントです。
・price：\3,960(tax in)
・color : mocha / red / black / gray / chacole / greige / blue
・size : M / L / LL
・function : マシンウォッシャブル / タンブル乾燥可 / 毛玉になりにくい
・URL：https://www.crossplus.jp/Form/Product/ProductDetail.aspx?shop=0&pid=952014&bid=crossfunction&cat=APPTOPCAR
《洗える》サマ美え マシュマロミラノバルーンスリーブニット
ハリ感はありつつも柔らかい風合いで女性らしさも忘れない1枚。バルーンスリーブがアクセントになり、シンプルながらもサマになるこだわりを感じる相棒ニットです。ベーシックカラーからボーダーまで日常に溶け込むバリエーションも魅力です。
・price：\3,960(tax in)
・color : striped(0ff) / striped(mocha) / black / chacole / off-beige / red
・function : マシンウォッシャブル / タンブル乾燥可 / 毛玉になりにくい / 静電気がおこりにくい
・URL：https://www.crossplus.jp/Form/Product/ProductDetail.aspx?shop=0&pid=952013&bid=crossfunction&cat=APPTOPKNT
■洗えるニットシリーズ
特設サイトURL： https://www.crossplus.jp/blog/crossfunctionarticle/251017_washable_knits_series/
■ONLINE STORE
https://www.crossplus.jp/shop/crossfunction/
■CROSS FUNCTION MEDIA
URL: https://www.crossplus.jp/blog/crossfunction/
■CROSS FUNCTION公式Instagram
https://www.instagram.com/cross.function/?hl=ja
■本商品に関するお問い合わせ先
クロスプラス株式会社
メールアドレス product-info@crossplus.co.jp
※大変恐れ入りますが、メールでのお問い合わせのみとなりますので、ご了承ください。
■クロスプラス 会社概要
会社名：クロスプラス株式会社
代表者：山本大寛
所在地：〒451-8560 愛知県名古屋市西区花の木3-9-13
URL ：https://www.crossplus.co.jp
クロスプラスは、「ファッションの力で、ライフスタイルの新たな可能性を開く」をビジョンに掲げる創業74年の『ライフスタイル創造カンパニー』です。業界トップシェアを誇る婦人服を中心として、衣料品・生活用品/雑貨の企画/製造/販売を手掛けています。近年は、サステナブル企業として「環境に配慮するものづくり」、「暮らしと社会の架け橋」、「一人一人が輝くワークライフ」を企業マテリアリティに設定し、ウェルビーイング社会の実現に取り組んでいます。「Be Colorful,Be Happy！」を合言葉に、ファッションを通じてすべての人に彩りとよろこびを届けてまいります。
本件に関するお問合わせ先
【本件に関する報道関係者からのお問い合わせ先】
クロスプラス株式会社 広報担当：松永
TEL：090-7032-3878 / MAIL：pr@crossplus.co.jp
関連リンク
自社ECサイト「クロスファンクション」
https://www.crossplus.jp/shop/crossfunction/
CROSS FUNCTION公式Instagram
https://www.instagram.com/cross.function/?hl=ja
クロスプラス株式会社（本社：愛知県名古屋市、代表取締役社長：山本 大寛）が展開する「CROSS FUNCTION（クロスファンクション）」は、毎シーズン人気を誇る「洗えるニット」シリーズ3型をオンラインストアにて販売を開始いたしました。
「CROSS FUNCTION（クロスファンクション）」は、毎シーズン人気を誇る「洗えるニット」シリーズをオンラインストアにて販売を開始いたしました。今シーズンも人気の3型、ハイネックのバックスリットニット、クルーネックカーディガン、バルーンスリーブニットを販売いたします。
（※）2023年9月～2025年9月
特設サイトURL： https://www.crossplus.jp/blog/crossfunctionarticle/251017_washable_knits_series/
■CROSS FUNCTIONについて
「毎日着たい」が詰まった暮らしにやさしいベーシックウエアを展開。季節・気温に左右されることなくおしゃれを楽しめるしっかりとした高機能アイテムは、着る人のあらゆるシーンと共に過ごす「味方服」を目指しています。いつでも「ちょうどいい」と思える服が「ちょうどいいプライス」で見つかるアパレルブランドです。
■商品紹介
《洗える》エブ楽 バックスリットニット
不動の人気を誇る「洗えるニット」の定番といえばこの1枚。厚みがあり、きれいめな印象を与えてくれる天竺編みニットです。前後差があり、バックスリットが入った後ろ姿も抜かりありません。全11色展開とカラーバリエーションも豊富です。
・price：\3,960(tax in)
・color : striped(0ff) / striped(gray) / striped(mocha) / striped(black) / gray / black / off-beige / mocha / pink / green / blue
・size : M / L / LL
・function : マシンウォッシャブル / タンブル乾燥可 / 毛玉になりにくい
・URL：https://www.crossplus.jp/Form/Product/ProductDetail.aspx?shop=0&pid=952012&bid=crossfunction&cat=APPTOPKNT
《洗える》エブ楽 クルーネックニットカーディガン
モチモチした弾力のある素材感で着心地抜群。ボタンを閉めればトップスに、ボタンを開ければ羽織としても活躍する万能カーディガンです。コンパクトなシルエットながらも体型をひろわない上品なシルエットが多くのファンから支持されているポイントです。
・price：\3,960(tax in)
・color : mocha / red / black / gray / chacole / greige / blue
・size : M / L / LL
・function : マシンウォッシャブル / タンブル乾燥可 / 毛玉になりにくい
・URL：https://www.crossplus.jp/Form/Product/ProductDetail.aspx?shop=0&pid=952014&bid=crossfunction&cat=APPTOPCAR
《洗える》サマ美え マシュマロミラノバルーンスリーブニット
ハリ感はありつつも柔らかい風合いで女性らしさも忘れない1枚。バルーンスリーブがアクセントになり、シンプルながらもサマになるこだわりを感じる相棒ニットです。ベーシックカラーからボーダーまで日常に溶け込むバリエーションも魅力です。
・price：\3,960(tax in)
・color : striped(0ff) / striped(mocha) / black / chacole / off-beige / red
・function : マシンウォッシャブル / タンブル乾燥可 / 毛玉になりにくい / 静電気がおこりにくい
・URL：https://www.crossplus.jp/Form/Product/ProductDetail.aspx?shop=0&pid=952013&bid=crossfunction&cat=APPTOPKNT
■洗えるニットシリーズ
特設サイトURL： https://www.crossplus.jp/blog/crossfunctionarticle/251017_washable_knits_series/
■ONLINE STORE
https://www.crossplus.jp/shop/crossfunction/
■CROSS FUNCTION MEDIA
URL: https://www.crossplus.jp/blog/crossfunction/
■CROSS FUNCTION公式Instagram
https://www.instagram.com/cross.function/?hl=ja
■本商品に関するお問い合わせ先
クロスプラス株式会社
メールアドレス product-info@crossplus.co.jp
※大変恐れ入りますが、メールでのお問い合わせのみとなりますので、ご了承ください。
■クロスプラス 会社概要
会社名：クロスプラス株式会社
代表者：山本大寛
所在地：〒451-8560 愛知県名古屋市西区花の木3-9-13
URL ：https://www.crossplus.co.jp
クロスプラスは、「ファッションの力で、ライフスタイルの新たな可能性を開く」をビジョンに掲げる創業74年の『ライフスタイル創造カンパニー』です。業界トップシェアを誇る婦人服を中心として、衣料品・生活用品/雑貨の企画/製造/販売を手掛けています。近年は、サステナブル企業として「環境に配慮するものづくり」、「暮らしと社会の架け橋」、「一人一人が輝くワークライフ」を企業マテリアリティに設定し、ウェルビーイング社会の実現に取り組んでいます。「Be Colorful,Be Happy！」を合言葉に、ファッションを通じてすべての人に彩りとよろこびを届けてまいります。
本件に関するお問合わせ先
【本件に関する報道関係者からのお問い合わせ先】
クロスプラス株式会社 広報担当：松永
TEL：090-7032-3878 / MAIL：pr@crossplus.co.jp
関連リンク
自社ECサイト「クロスファンクション」
https://www.crossplus.jp/shop/crossfunction/
CROSS FUNCTION公式Instagram
https://www.instagram.com/cross.function/?hl=ja