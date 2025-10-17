シリーズ累計305万枚（※）を突破！「洗えるニット」CROSS FUNCTION（クロス ファンクション）より再登場～おうちで洗えて毛玉知らず。上質と快適を“両立”させる、理想のニットシリーズ～

ハリ感はありつつも柔らかい風合いで女性らしさも忘れない1枚。バルーンスリーブがアクセントになり、シンプルながらもサマになるこだわりを感じる相棒ニットです。ベーシックカラーからボーダーまで日常に溶け込むバリエーションも魅力です。・price：\3,960(tax in)・color : striped(0ff) / striped(mocha) / black / chacole / off-beige / red・function : マシンウォッシャブル / タンブル乾燥可 / 毛玉になりにくい / 静電気がおこりにくい・URL：https://www.crossplus.jp/Form/Product/ProductDetail.aspx?shop=0&pid=952013&bid=crossfunction&cat=APPTOPKNT■洗えるニットシリーズ特設サイトURL： https://www.crossplus.jp/blog/crossfunctionarticle/251017_washable_knits_series/■ONLINE STOREhttps://www.crossplus.jp/shop/crossfunction/■CROSS FUNCTION MEDIAURL: https://www.crossplus.jp/blog/crossfunction/■CROSS FUNCTION公式Instagramhttps://www.instagram.com/cross.function/?hl=ja■本商品に関するお問い合わせ先クロスプラス株式会社メールアドレス product-info@crossplus.co.jp※大変恐れ入りますが、メールでのお問い合わせのみとなりますので、ご了承ください。■クロスプラス 会社概要会社名：クロスプラス株式会社代表者：山本大寛所在地：〒451-8560 愛知県名古屋市西区花の木3-9-13URL ：https://www.crossplus.co.jpクロスプラスは、「ファッションの力で、ライフスタイルの新たな可能性を開く」をビジョンに掲げる創業74年の『ライフスタイル創造カンパニー』です。業界トップシェアを誇る婦人服を中心として、衣料品・生活用品/雑貨の企画/製造/販売を手掛けています。近年は、サステナブル企業として「環境に配慮するものづくり」、「暮らしと社会の架け橋」、「一人一人が輝くワークライフ」を企業マテリアリティに設定し、ウェルビーイング社会の実現に取り組んでいます。「Be Colorful,Be Happy！」を合言葉に、ファッションを通じてすべての人に彩りとよろこびを届けてまいります。