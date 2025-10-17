会場ならではの楽しみ方も要チェック！「文具女子博 pop-up in 広島2025」見どころ発表！

日販セグモ株式会社

日販セグモ株式会社（本社：東京都千代田区、代表取締役社長：安井邦好）は、2025年10月31日（金）～11月4日（火）の5日間、そごう広島店9階＝特設会場にて、“見て・触れて・買える”日本最大級の文具の祭典「文具女子博 pop-up in 広島2025」を開催いたします。

心ときめく文具との出会いをお届けする「文具女子博」。累計来場者数は70万人を越え、「日本最大級の文具の祭典」として日本各地で開催を重ねています。

今回で4回目となる広島での文具女子博。前回よりも会場スペースを拡大し、広島初出店の20社を含む、総勢50社の出店者が集います。さらに、開催日数も1日拡大し、祝日を含む計5日間での開催です！前回の「文具女子博 pop-up in 広島2024」では開幕を待たずに土曜日、日曜日の入場チケットが完売してしまいました。今回も早々にチケットが完売してしまう可能性がございますので、ご来場を検討されているお客様はくれぐれもお早めにチケットをお買い求めください。

文具女子博の特徴の一つは、街の文具店ではなかなかお目にかかれないアイテムたちが会場内にずらりと並ぶこと！文具女子博限定商品の他、一般発売に先駆けてお披露目される先行販売商品や、商品を直接手に取ることができる会場ならではの楽しい要素を盛り込んだバイキング形式の商品もご購入いただけます。文具メーカーさんや作家さんとのお話を楽しみつつ、貴重なアイテムたちをゲットできるこの機会をお見逃しなく！ぜひ「文具女子博 pop-up in 広島2025」で個性豊かな2万点以上の文具に囲まれる時間をじっくりとご堪能ください。

ご入場いただくには、前売入場チケットが必要です。前売入場チケットはイープラスにて販売中。各日ブロックごとの定員入替制です。定員に達し次第販売を終了いたしますのでご注意ください。

販売を終了したブロックの当日券の販売はございません。また、販売商品はブロックごとに用意しております。ご都合の良いブロックにてご来場をご検討ください。なお、ブロック内の購入のタイミングによっては完売の可能性がございます。予めご了承ください。

■会場ならではのバイキング形式商品や先行販売商品をご紹介！

※価格は全て税込

※在庫の数に限りがございますのでご注意ください。

1. 「いろもよう わらべ 紙箱セット」価格：2,640円（シヤチハタ株式会社）

大人気スタンプパッドのミニサイズ「いろもよう わらべ」。お好きな色を6個選ぶと、かわいい紙箱に入れてお持ち帰りいただけます！紙箱にお気に入りの色をぎゅっと詰め込んで、あなただけのスタンプ箱を作ってください♪

2.「手帳に住む人たち-ねこだらけ-」、「手帳に住む人たち-ぶんちょうだらけ-」 価格：各550円（bande）

手帳やカレンダーにぴったりな「手帳に住む人たち」シリーズに、動物たちが仲間入り！罫線に沿わせて貼れば、まるで猫や文鳥が手帳に住みついているよう！1枚ずつめくれる自由気ままな猫や文鳥たちが賑やかにノートを彩ります。

3. 「アートノートブック『草原とネコ』」 価格：2,420円（エッグンワークス）

一般公募からデザインを選定するアートノートブックに新作が登場！「Ojiro」さんによる猫が草原で遊ぶ様子を描いた作品を、草花にラメバーコ加工を施して再現。見る角度によって輝きが変わるキラキラの装丁を、ぜひ会場でご覧ください。

4. 「なるはや忍者」価格：770円（森田印房）

光の速さで駆け抜ける年末をイメージしたスタンプ。インクの色を変えたり、掠れさせたりすることで、忍者の残像を表現できます。せわしない年末を楽しく過ごすためのお供にいかがでしょうか？

「文具女子博 pop-up in 広島2025」先行販売です。

■「文具女子博」オリジナルの人気企画も要チェック！

※価格は全て税込

※在庫の数に限りがございますのでご注意ください。

1.文具女子博オリジナルグッズ

文具メーカーとコラボしたオリジナルグッズは、すべて文具女子博限定の特別アイテム。今回の開催テーマ「どきどき！ネオ文具シティ」をイメージしたデザインのグッズはご来場の記念や、周りの文具好きさんへのお土産にもぴったりです！

さらに、大容量のオリジナルショッパーバッグも登場します！お気に入りの文具をたっぷり詰め込んで、文具女子博の余韻に浸りながらお帰りいただけます♪

2.マスキングテープくじ＆ビュッフェ

人気企画がパワーアップ！「どきどき！ネオ文具シティ」モチーフの文具女子博オリジナルマスキングテープ全4種類のうち、どれか１つを必ずゲットできる「マスキングテープくじ＆ビュッフェ」。箔ありデザイン(1柄)を引いた方は、豪華マスキングテープビュッフェにもご参加いただけます♪

1回300円(ブース内会計/現金のみ)

デザイン協賛：WORLD CRAFT

3.ネオPin’sコレクション

お馴染みの文具アイテムがネオなピンバッジになって登場！デザインは全10種類。何が当たるかはパッケージを開けてからのお楽しみ。コクヨの「Campusノート」柄はなんと、初代デザインを採用！懐かしくも、新しいピンバッジはいかがでしょうか。バッグやペンケースに付けて、文具愛をアピールできますよ♪

1個500円(ブース内会計/現金のみ)

4.来場記念スタンプ＆パスポート風ノート

会場内全5か所に来場記念スタンプをご用意！ぜひ“ネオ文具シティ”を回って楽しんでくださいね(ハート)

来場記念スタンプを捺すのにぴったりの「パスポート風ノート」は、ネイビー＆グリーンの2色を販売！

パスポート風ノート:1冊400円(ブース内会計/現金のみ)

※ネオPin’sコレクションブースにて販売

※スタンプは参加無料

5.お買い上げ特典

15,000円(税込)以上お買い上げのお客様に、文具女子博オリジナルミラーをプレゼント！さらに、35,000円(税込)以上お買い上げの方には、文具女子博オリジナルクリアファイルセットもプレゼントいたします！

※お一人様各1点まで

※各ブロック予定数がなくなり次第配布終了

※マスキングテープくじ＆ビュッフェ、ネオPin’sコレクション、パスポート風ノートは対象外

■「文具女子博 pop-up in 広島2025」開催概要

【開催日時】 2025年10月31日(金)～ 11月4日(火)

【第1ブロック】10:00～11:45（最終入場11:15）

【第2ブロック】12:30～14:15（最終入場13:45）

【第3ブロック】14:45～16:30（最終入場16:00）

【第4ブロック】17:00～18:45（最終入場18:15）

※各日ブロック制・定員入替制

※最終日のみ第3ブロックまで

【入 場 料】 10月31日(金)・11月4日(火)…790円(税込)

11月1日(土)・2日(日)・3日(月・祝)…890円(税込)

※システム利用料・発券手数料別

※日時指定制・再入場不可

前売入場チケットはイープラスにて販売中。

販売ページ：https://eplus.jp/bungujoshi/

※ご入場には前売入場チケットが必要です。イープラスにて、各ブロック開始時間の

1時間前まで販売いたします。必ず事前にお買い求めの上、ご来場ください。

※各日ブロックごとに定員入替制です。定員に達し次第販売を終了いたしますので、

くれぐれも前売入場チケットはお早めにお買い求めください。

※販売商品はブロックごとに用意しております。ご都合の良いブロックにてご来場を

ご検討ください。なお、ブロック内の購入のタイミングによっては完売の可能性が

ございます。予めご了承ください。

【会 場】 そごう広島店9階＝特設会場

〒730-8501 広島県広島市中区基町6-27

■「文具女子博」とは

文具にこだわる文具ファンに向けた、文具の即売イベント。累計の来場者数は70万人を突破し、まさに日本最大級の文具の祭典です。昨年の「文具女子博2024」は、開催5日間で約52,000人がご来場。日本全国のみならず海外からも、文具が大好きなお客様が押し寄せます。

老舗の文具メーカーや気鋭の新しいメーカー、またオリジナル商品が充実した文具店などが一堂に会します。お客様は直接文具を見て、触れて、その場でお気に入りのアイテムをご購入いただけます。

【公式サイト】 https://bungujoshi.com/

【公式SNS】 https://x.com/bungujoshi （X）

https://www.instagram.com/bungujoshi/ （Instagram）

※ 株式会社エムディーエス（代表取締役社長：豊田 栄一）が共催として参画します。

＜協賛・出店のお問い合わせ等・法人の皆様はこちら＞

https://bungujoshi.com/business/

＜本件に関するメディアからのお問い合わせ先＞

文具女子博実行委員会事務局

TEL：03-4335-0874（平日10:00～12:00、14:00～17:00）

E-mail：bungujoshi@nippan.co.jp