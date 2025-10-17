「クールジャパンDXサミット2025」、第四弾登壇者を発表#CJDX2025

Vpon JAPAN株式会社

クールジャパンDXサミット実行委員会（運営事務局：Vpon、本社：東京都渋谷区、代表取締役社長：篠原 好孝）は、2025年11月21日（金）に開催する「クールジャパンDXサミット2025」の第四弾、豪華登壇者をご紹介します。

CJDXサミット2025公式サイト :https://cool-japan-dx-summit.com/

クールジャパンDXサミット開催の目的

累計参加4,500名を超える日本最大級のクールジャパン×DXイベント”クールジャパンDXサミット”では、日本の歴史・文化、IP・コンテンツ、ファッション・ビューティ、観光資源など、クールジャパンな魅力をデジタルの力でさらに発信・強化するため、各業界の有識者の事例や共有される課題を通じてノウハウを皆さんに提供します。

海外現地展開かインバウンドかを問わず、グローバル市場の拡大を目指す企業や、デジタル変革に挑むリーダーたちが集い、業界を超えたオールジャパンの取り組みを生み出すきっかけとなるカンファレンスです。

クールジャパンDXサミット2025開催概要

- 開催日：2025年11月21日（金）

- 開催方法：会場開催（後日オンライン配信イベントを開催予定）

- 開催会場：TODA HALL＆CONFERENCE TOKYO（東京都中央区京橋）

- 主催：クールジャパンDXサミット実行委員会

- 運営事務局：Vpon

【第四弾】登壇者

参加申し込みはこちら :https://cool-japan-dx-summit.com/buy-tickets/10月31日（金）までにお申し込みいただいた方は、早期割引価格にてご参加いただけます。

株式会社福光屋 代表取締役社長／14代当主

福光 太一郎 氏

1978年、株式会社福光屋の14代目として石川県金沢市に生まれる。神戸の大学を卒業後、語学留学のためニューヨークへ。Fordham University ESLを修了後、日本へ帰国。帰国後は東京にて不動産開発会社へ入社。ビジネスホテルを運営する子会社の立ち上げに協力。その後アパレルメーカーに入社し、WEB関連の企画に従事した後、2010年7月に株式会社福光屋へ入社。同年8月に取締役就任、2012年8月より専務取締役、2025年より現職。2018年、公益社団法人金沢青年会議所理事長。2019年よりNPO法人文化都市金沢構想の理事長を務める。2022年にラグジュアリーに特化した日本酒ブランド「F1625」を立ち上げる。2023年より日本の第一線で活躍する人たちが金沢に集まるイベント「C2 KANAZAWA」を主宰。

The Breakthrough Company GO 代表取締役 CEO

三浦 崇宏 氏

2007年博報堂入社、マーケティング・PR・クリエイティブを経験した後に、TBWA\HAKUHODOを経て2017年にThe Breakthrough Company GOを設立。クリエイティブの力で社会の変化と挑戦を支援することをミッションに掲げる。コンビニ大手からメガバンクといったナショナルクライアントのマーケティングから、スタートアップや自治体のプロジェクトまで幅広く手掛ける。

Cannes Lions、PRアワードグランプリ、ACC TOKYO CREATIVITY AWORDS グランプリ／総務大臣賞など受賞多数。著書『言語化力（言葉にできれば人生は変わる）』（SBクリエイティブ）がAmazonのビジネス書ランキングで１位に。『超クリエイティブ発想 × 実装で現実を動かす』（文藝春秋）ほか著書は5冊。THE CREATIVE ACADEMY主催。

運営事務局Vponについて

Vponは、アジアをリードするクロスボーダーDX企業です。独自のAI技術とデータを強みに、国境を超えたビジネス成長を支援。日本法人は「日本の魅力で世界を元気に！」をミッションに、インバウンド促進や海外展開を支援するデジタルマーケティングソリューションを提供し、現在200以上の自治体・民間企業と連携しています。

【会社概要】

- 社名：Vpon JAPAN株式会社

- 本社所在地：東京都渋谷区千駄ケ谷3丁目15-7 AMBRE6Ｆ

- 代表取締役社長：篠原 好孝

- 事業内容：独自AI技術によるビッグデータ解析事業、スマートフォン広告プラットフォーム事業、インバウンド・アウトバウンドマーケティング支援事業、DMP構築事業、クールジャパンDXサミット運営事務局、内閣府 クールジャパン官民連携プラットフォーム（CJPF）事務局

- 設立：2014年6月

- Webサイト：https://www.vpon.com/jp/