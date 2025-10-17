スワロフスキーの輝きを纏う、限定デザインのクリスタルイヤーウェアを限定発売「Loop x SWAROVSKI Experience 2」

Loop BV

ベルギー発のイヤーウェアブランドLoopは、オーストリアの名門ブランド「SWAROVSKI」との初のコラボレーションモデル「Loop x SWAROVSKI Experience 2」を2025年10月24日（金）よりスワロフスキー公式サイト（https://www.swarovski.com/ja-JP/）および一部のスワロフスキー店舗で販売を開始いたします。10月30日（木）よりLoop日本公式サイト（loopearplugs.jp）でも販売開始いたします。

スワロフスキー創業130周年を記念して誕生したこの特別なモデルは、機能性と美しさを融合させた、まさに“耳元のジュエリー”と呼ぶにふさわしいモデルです。クリスタルの変革力によって多様なオブジェクトを再解釈し、創造性を解き放つためのプラットフォームSwarovski Creators Labとのパートナーシップを通じて、PUMA、Oakley、Off-White(TM)など世界的ブランドと並ぶ、新たなコラボレーションにLoopが加わりました。

Loop × Swarovski Experience 2について

SWAROVSKIの華やかな煌めきと、Loopの先進的なサウンドフィルタリング技術が融合し、音質を損なうことなく最大17 dBのノイズ低減を実現。デザインは、艶やかなクローム仕上げのメタルフレームに6粒のスワロフスキー・クリスタルを一点一点手作業でセットしています。洗練された3Dプリントベゼルに反射する光が、見る角度によって多彩な表現を描きます。さらに、SWAROVSKIのチャームをあしらった特製ケースが付属し、耳元を飾るファッションアクセサリーとしての存在感を格別に演出します。価格は20,000円（税抜）です。

Loop共同創設者 マールテン・ボデウェスのコメント

「このコラボレーションは、Loopにとって新たな旅の始まりです。クラフトマンシップと革新技術を融合し、“ノイズコントロール”を超えたイヤーウェアの新しい価値を提案します。」

Loopはこれまでに1,300万個以上のイヤープラグを販売し、Coachella、Tomorrowland、McLaren F1チームとのパートナーシップ締結など、世界的なカルチャーシーンでも注目を集めています。今回のコラボレーションは、そのデザイン性とブランド力をさらに進化させるものとなり、ラグジュアリーな輝きと共に、新たなスタンダードを切り拓きます。

SWAROVSKIについて

1895年から続く光の魔術師

Swarovskiは、非の打ちどころのない品質とクラフツマンシップで、手に取る人に喜びをもたらし、それぞれの個性を讃える美しい製品を生み出しています。

1895年にオーストリアで設立されたSwarovskiは、世界最高級のクリスタルやSwarovski Created Diamonds、ジルコニア、ジュエリー、アクセサリー、ホームデコレーション、自動車用のクリスタル・デコレーションのデザイン、製造、販売を行っています。Swarovskiクリスタル・ビジネスは世界 140 以上の国と地域で展開し、2,300 のSwarovski ストアと厳選されたマルチブランド・パートナー、そして18,600 人の従業員を擁しています。Swarovskiクリスタル・ビジネスは、姉妹会社であるSwarovski Optik（光学機器）、Tyrolit（研磨剤）とともにSwarovskiグループを形成しています。人々と地球との責任ある関係に寄与することは、Swarovskiが継承してきた伝統です。今日、このレガシーはバリューチェーン全体にわたるサステナビリティ施策に根ざした循環型イノベーションに重点を置き、多様性、インクルージョン、自己表現を支持しています。Swarovski財団の慈善活動においては、環境と社会にプラスの影響をもたらす慈善団体を支援しています。

Loopについて

Loopは、ベルギーで誕生したスタイリッシュなイヤーウェアブランドです。アントワープに本社を置き、アムステルダム、ニューヨークにオフィスを構えています。現在までに800万以上の商品を販売し、150ヵ国以上、700万人を超える人々に愛用されています。 Loopは、2018年以降15,275%の売上成長を記録し、「2024年世界で最も革新的な企業」リストに選ばれ、「世界で最も革新的な企業50社」の18位にもランクインしました。https://www.loopearplugs.jp/