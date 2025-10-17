AIデータ社、営業特化型AI基盤『AI SalesPro on IDX』を発表 ─属人化を解消し営業DXを加速─

AIデータ株式会社

企業データとAIの利活用カンパニー、AIデータ株式会社（本社：東京都港区、代表取締役社長 佐々木隆仁、以下AIデータ社）は、営業活動に特化したAI基盤システム『AI SalesPro on IDX』を発表しました。

本製品は、同社の生成AI内製化基盤「AI孔明(TM) on IDX」を活用した職種特化型AIファクトリーの代表プロダクトであり、営業組織が抱える「属人化」「非効率」「成果のばらつき」といった課題を根本から解決する新しい営業AX基盤です。

■背景：営業現場の共通課題

営業部門は、多くの企業において「提案書作成や見積業務に膨大な時間を要する」「顧客対応ノウハウが属人化し、ナレッジが共有されない」「CRMや商談データが十分に活用されない」といった課題を抱えています。その結果、営業成果が担当者の力量に依存し、組織全体の効率性や成長を阻害してきました。

■『AI SalesPro on IDX』の概要

詳細はこちら :https://www.idx.jp/aifactory/list/sales/

AI SalesPro on IDXは、営業活動の全プロセスを支援する営業特化型AIプラットフォームです。

主な機能は以下の通りです。

■期待される効果

■今後の展開

- 提案書・見積書のテンプレート作成支援- 営業ナレッジの標準化（ベテランのトークスクリプトや成功事例をRAG検索可能に）- 顧客情報の整理・分析支援（蓄積されたデータから営業戦略の提案）- 新人営業サポート（FAQ・商談シナリオで即戦力化）- CRMデータの分析・活用支援（データインポート機能）- 提案準備時間の大幅短縮により、商談数を増加- 属人化を排除し、誰でも成果を出せる営業体制を構築- 営業データを可視化し、効率的な営業戦略を実行- 新人営業の即戦力化により教育コストを削減- 営業活動をデータ化し、経営判断を支援

AIデータ社は、業務提携パートナーと連携し、まずは国内の法人営業・リテール営業部門や営業代行会社への導入を進め、PoCを通じて効果を実証します。その後、全国規模での横展開を図り、将来的にはアジア市場にも展開することで、営業DXのデファクト基盤を目指します。

■AIデータ株式会社について

名 称：AIデータ株式会社

設 立：2015年4月 資本金：1億円（資本準備金15億2500万円）

代表取締役社長：佐々木 隆仁

所在地：東京都港区虎ノ門5-1-5 メトロシティ神谷町ビル4F

URL： https://www.aidata.co.jp/

AIデータ社は、データインフラと知財インフラを基盤に、20年以上にわたり企業や個人のデータ資産を守り、活用する事業を展開してきました。1万社以上の企業、100万人以上のお客様から信頼を得ており、データ共有、バックアップ、復旧、移行、消去を包括する「データエコシステム事業」では、BCNアワードで16年連続販売本数1位を獲得しています。

データインフラでは、IDXのクラウドデータ管理や復旧サービスを提供するとともに、経済産業大臣賞を受けたフォレンジック調査や証拠開示サービスを通じて、法務分野でも高い評価を得ています。

一方、知財インフラでは、グループ会社の特許検索・出願支援システム『Tokkyo.Ai』や特許売買を可能にするIPマーケットプレイスの構築により、知財管理と収益化を支援。これらを統合し、生成AI『AI孔明(TM)』によるデータと知財の融合プラットフォームを展開しています。また、防衛省との連携による若手エンジニア育成にも注力し、データ管理と知財保護を通じて社会基盤の強化に貢献しています。