小学館の幼児向け番組プロジェクト「でゅえまる。」をClaN Entertainmentがコンテンツ制作協力中！

株式会社ClaN Entertainment（本社：東京都港区、代表取締役社長：大井 基行、以下ClaN）は、株式会社小学館が展開する幼児向け番組の新プロジェクト「でゅえまる。」において、コンテンツ制作およびチャンネル運営の協力を行うことをお知らせします。

「でゅえまる。」について

「でゅえまる。」は、トレーディングカードゲーム『デュエル・マスターズ』（原作：Wizards of the Coast／小学館／ワールド・ハイビジョン・チャンネル）に登場するキャラクターをモチーフにした幼児向けの知育・エンタメコンテンツです。

YouTubeチャンネルでは、もじ・かず・英語・生活習慣などをテーマに、オリジナルソングや知育クイズなど、子どもたちが楽しく学べる動画を順次公開予定です。

ClaNは、本プロジェクトにおいて動画制作や楽曲制作、演出、クリエイティブ全般のサポートを担い、今後もキャラクターが持つ魅力を最大限に引き出し、家族で楽しめるコンテンツの提供を目指してまいります。

「でゅえまる。」は、2025年10月16日よりYouTubeチャンネルで配信を開始。

また、同日発売の『めばえ11月号知育増刊 はじめてのひらがな・かず・ABC冬号』には付録DVDとして特典映像を収録し、10月31日発売の『幼稚園』12・1月号では誌上連載もスタートします。

■YouTubeチャンネル「でゅえまる。」

https://www.youtube.com/@00duemaru00

「株式会社ClaN Entertainment」について

「人生を変える、エンターテイメントを」

株式会社ClaN Entertainmentは「人生を変える、エンターテイメントを」をスローガンに、VTuberをはじめとするインフルエンサーに特化したエンターテイメント企業です。



本社所在地：〒105-7444 東京都港区東新橋一丁目６－１

代表者：代表取締役社長 大井 基行

設立年月日：2022年４月１日

資本金等：約8.5億円（資本剰余金含む）

コーポレートサイト：https://clan-entertainment.com/

会社紹介資料：https://speakerdeck.com/clan_entertainment/recruting

採用サイト：https://www.wantedly.com/companies/company_7437105





■ 本件に関するお問い合わせ

会社名：株式会社ClaN Entertainment

担当：経営管理部 広報

E-mail：pr@clan-ntv.jp