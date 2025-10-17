ジャンクガレッジ JRさいたま新都心ビル店　10月23日オープン

株式会社松富士食品ジャンクガレッジJRさいたま新都心ビル店

株式会社松富士食品は、「ジャンクガレッジ」の新店舗「ジャンクガレッジ JRさいたま新都心ビル店」を、2025年10月23日（水）にオープンいたします。

まぜそばブームの火付け役となったジャンクガレッジ。同店の「まぜそば」は、タレだけで味わう油そばとは一線を画し、旨味を凝縮した濃厚スープに、三種類の太さを組み合わせた「三種混合麺」を合わせた、唯一無二のオリジナル商品です。6種類の無料トッピングで、自分好みにカスタマイズできる楽しさも大きな魅力のひとつ。

さらに、ラーメンは力強い豚骨の旨味と濃厚な味わいが特長。ヤサイはトリプル（1,200g）まで無料で増量可能で、ボリュームを求めるお客様も大満足な一杯です。

■ジャンクガレッジ JRさいたま新都市ビル店

画像：まぜそば（玉子あり）全増し＋1豚増し。無料トッピングは6種類まで無料！画像：ラーメン（全増しトリプル）。無料トッピングで驚きの量に！

ビジネス街やイベント施設が集まる「さいたま新都心」は、昼夜問わず多様な人が行き交うエリアです。今回の出店にてお客様の幅広いシーンに応える店舗を目指してまいります。

・所在地：埼玉県さいたま市中央区新都心11-1 JRさいたま新都心ビル内

・オープン日：2025年10月23日（木）

・営業時間：11:00～22:30（ラストオーダー 22:30）

ジャンクガレッジ ブランドサイト(https://junk-garage.net/)

■株式会社 松富士食品について

【会社名】 株式会社 松富士食品

【所在地】 東京都千代田区内神田2-2-5 光正ビル7F

【代表取締役】 竹田和重

【創業】 2005年4月18日

【設立】 2008年11月

【事業内容】 1. 飲食店の運営 2. 食品の製造販売

【ブランド】六厘舎/舎鈴/東京つけめん 久臨/ジャンクガレッジ/タンメン トナリ/次念序

【企業サイト】

https://www.mtfj.co.jp/

【通販サイト】

https://rokurinsha-onlineshop.com/

問合せ先

https://mtfj.co.jp/inquiry/